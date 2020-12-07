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Возможные карантинные ограничения января, новые заявления ТКГ по Донбассу и протесты в Молдове: Главное за выходные

Началась новая рабочая неделя, поэтому стоит подытожить актуальные новости выходных

Топ-новость
Топ-новость
Shutterstock

Власти Украины обсуждают возможности ужесточения карантина - рассматривают вариант введения дополнительных ограничений в январе. К такому решению склоняется и президент Украины Владимир Зеленский.

Среди прочего - в украинской делегации Трехсторонней контактной группы рассказали, в каком случае готовы к переговорам по демилитаризации Донбасса.

А между тем сегодня христиане восточного обряда отмечают День великомученицы Екатерины – покровительницы женщин. У святой просят счастья и семейного благополучия.

Об актуальных новостях выходных рассказываем подробнее.

Вероятные карантинные ограничения января

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что введение "карантина выходного дня" помогло стабилизировать эпидемическую ситуацию, благодаря чему усиления карантинных мероприятий в декабре не будет.

В то же время глава правительства анонсировал введение более жесткого карантина уже в январе. Вероятно введут запрет или ограничение деятельности на праздничных концертов, дискотек, ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов и ТРЦ; музеев, кинотеатров, театров, заведений общественного питания с организацией досуга, праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров.

Фото из открытых источников

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убежден, что введение локдауна в январе 2021 года позволит снизить количество новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 до 6-8 тысяч в день.

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не рекомендовал вводить ужесточение карантина в декабре.

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Новые заявления ТКГ по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина готова начать общаться с представителями отдельных регионов Донецкой и Луганской областей после демилитаризации Донбасса после того, как Россия выведет с территории свои вооруженные силы.

Он также отметил, что Украина предложит Западу отсоединить Россию от международной платежной системы, если в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе не будет сдвигов.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Заместитель главы Комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Чепа заявил, что предложение главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука об отключении России от международной платежной системы – это провокация.

Выборы главы Кривого Рога

В воскресенье, 6 декабря в Кривом Роге состоялся второй тур выборов городского главы. По данным экзитпола от "Центра исследований развития технологий", проведенного по заказу информационного агентства "Голос UA", побеждает кандидат в мэры Кривого Рога Константин Павлов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Данные параллельного подсчета голосов, проведенного Днепропетровской областной организацией ОПЗЖ, свидетельствуют, что на выборах в Кривом Роге лидирует Константин Павлов.

Константин Павлов Скриншот из видео

На утро 7 декабря в штабе кандидата в мэры Кривого Рога Константина Павлова заявили о 100-процентном окончания параллельного электронного подсчета голосов и о наличии в распоряжении штаба и наблюдателей протоколов с "мокрыми" печатями со всех 294 избирательных участков.

Кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов набрал 58,5% (97 774 голоса), а кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик – 41,5% (69 355 голосов).

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Финансирование оборонной сферы не уменьшат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на кризисную ситуацию, расходы на оборонную сферу в Украине сокращать не будут.

По словам президента, в этом году бюджет на оборону стал самым большим за время независимости Украины. В то же время Зеленский заверил, что финансирование этой сферы в дальнейшем будет расти.

Кому повысили пенсии в декабре

В Украине с 1 декабря 2020 года состоялось очередное повышение пенсий и социальных выплат на фоне повышения прожиточного минимума, в результате чего отдельные группы пенсионеров получат выплаты до 370 грн больше.

Всего сумма выплат выросла для лиц с инвалидностью первой группы, которым с 1 декабря начали начислять на 370,5 грн больше.

Протесты в Молдове

В воскресенье, 6 декабря, в Молдове протестующие провели акцию с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Протест в Кишиневе EPA

Участники протеста собирались на Площади Великого Национального собрания в молдавской столице - городе Кишинев. По предварительной информации, на акции присутствовало около тысячи человек.

Участники акции протеста приняли резолюцию с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 7 декабря в Украине обнаружили 821 947 случаев коронавируса, 423 704 человека выздоровели, 13 733 - умерли.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Николаеве в середине декабря откроют первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест для пациентов с COVID-19.

В мире по состоянию на утро 7 декабря обнаружили 67 402 219 случаев коронавируса, 46 589 492 человека выздоровели, 1 541 897 - умерли.

В ВОЗ отметили, что вакцины от коронавируса позволят прийти к "новой нормальности" только в сочетании со всеми введенными ранее мерами контроля за пандемией.

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Вакцины от коронавируса для Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря подписал технические документы для получения Украиной вакцины от коронавируса COVID-19.

По его словам, первыми вакцинировать будут медицинских работников и людей из группы риска.

Падение самолета в Киевской области

Вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, в результате чего пострадали двое человек.

Авария самолета в Киевской области Нацполиция

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в 14 часов. Как оказалось, в результате падения самолета двое человек – пилот и инструктор – получили травмы. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Первая женщина – генеральный секретарь ОБСЕ

Немецкий дипломат и ключевая участница переговоров о ядерной сделке с Ираном Хельга Шмид стала генеральным секретарем организации безопасности и сотрудничества в Европе.

Хельга Шмид Радио Свобода

59-летняя Шмид работала генеральным секретарем Европейской службы по внешним делам с 2016 года. В 1990-х она была спикером посольства Германии в Вашингтоне.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 6 декабря, на Донбассе на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

Кроме того, с начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

А тем временем в Донецкой области вблизи населенного пункта Пильное правоохранители обнаружили замаскированный тайник, в котором хранились оружие, боеприпасы и взрывчатка.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрал комментарий народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича о возможности Украины получить российскую вакцину от коронавируса.

Новости по теме: В Москве началась массовая бесплатная вакцинация населения от коронавируса вакциной "Спутник V"

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего обсуждали комментарий политического консультанта Михаила Чаплыги о зависимости Украины от США.

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