Возможное введение чрезвычайного положения, скорый обмен удерживаемыми и Пасха онлайн: Актуальное на утро 9 апреля

Фото из открытых источников

В Украине может быть введено чрезвычайное положение

Этим утром Украина узнала о согласовании очередного этапа обмена удерживаемыми лицами с "ЛДНР" и о формате проведения Пасхальных богослужений в церквях. Далее – о самых важных новостях, произошедших ночью и утром в этот четверг.

Коронавирус в Украине

В Министерстве здравоохранения опубликовали новую статистику заболеваемости коронавирусом. Утром 9 апреля известно о 1892 случаях инфицирования в Украине и 57 смертях. При этом сообщается, что 45 человек излечились. Так, за последние сутки было обнаружено 224 новых случая заражения в стране.

У президента не исключают введения чрезвычайного положения

В координационном совете по противодействию коронавируса допускают введение чрезвычайного положения в Украине и уже обсудили этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, эта возможность всегда есть, но зависит от ситуации и может произойти тогда, когда власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса".

Кирилл Тимошенко

"Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными", - отметил Тимошенко.

В России подготовили Джемилеву обвинительный акт

Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа, народному депутату Украины Мустафе Джемилеву обвинение в "незаконном пересечении границы РФ" и "незаконном обращении с оружием".

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев

Соответствующее уголовное дело открыли еще 11 августа 2014 года. Известно, что Джемилева обвиняют по статьям относительно незаконного пересечения государственной границы России, незаконного приобретения, передачи, сбыта, перевозки или ношения оружия и небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека.

Ему предложили прислать вместо себя адвоката в крымское отделение СК в Симферополе, где 10 апреля предъявят обвинительный акт.

ВОЗ поручила всему миру искать вакцину

Всемирная организация здравоохранения запустила программу "Солидарность" для поиска эффективной терапии против коронавируса, в которой принимают участие 90 стран. Также ВОЗ заказала разработку вакцины 130-ти производителям. Ежедневно в рамках программы "Солидарность" Организация работает с тысячами партнеров в правительствах 90-а стран мира, научных кругах и частном секторе, чтобы поскорее решить проблему с вирусом.

Стороны ТКГ договорились об обмене удерживаемыми

Украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

Во время видеоконференции были достигнуты договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позже Пасхи. Известно, что так называемая "ДНР" готова отпустить в Украину восемь человек и получить десятерых, а "ЛНР" обменяет одиннадцать украинцев на восьмерых своих.

Согласован формат Пасхи на карантине

Министерство внутренних дел и религиозные конфессии определили формат проведения Пасхи в условиях карантина.

Пасху будем отмечать 19 апреля Pixabay

Храмы будут открыты, однако в них не будут пускать больше 10 человек. К тому же оттуда богослужение будет транслироваться онлайн. Также обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

Обстрелы на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 апреля, незаконные вооруженные формирования восемь раз обстреляли украинские позиции.

Противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, запрещенных Минскими договоренностями, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Были обстреляны позиции ООС возле села Павлополь, Гнутово, Марьинка, Старогнатовка. Также противник обстрелял украинские опорные пункты возле Новоалександровки и Орехового. Вследствие обстрелов один военный Объединенных сил получил ранение.

Коронавирус в мире

Утром в четверг, 9 апреля, стало известно о 1 484 811 случаях заболевания коронавирусом в мире. Умерло 88 538, а выздоровело 329 876 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США – 432 132 человека, Испании – 148 220 и Италии – 139 422 человека. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Фото из открытых источников

Погода на 9 апреля

В Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на 9 апреля – сегодня везде по Украине будет солнечно и тепло. На западе синоптики прогнозируют от 19 до 22 тепла днем и от 2 до 5 ночью. На востоке термометр будет показывать 14 – 16 днем и 1 – 4 ночью. На севере ожидается 16 – 18 тепла днем и 4 – 6 ночью. На юге прогнозируют 15 – 18 днем и 3 – 9 ночью. А в Киеве прогнозируется 17 – 19 днем и 4 – 6 ночью.

Погода на 9 апреля Укргидрометцентр

Курс валют

По официальным данным Национального банка Украины 9 апреля доллар немного подорожал со вчера и стоит 27,20 гривен, а евро стоит 29,58 гривен.

Цены на топливо

В четверг, 9 апреля, стоимость топлива в Киеве, по данным новостного ресурса Укрнет, практически не отличается от вчерашних данных и является таковой: