Возможное введение чрезвычайного положения, скорый обмен удерживаемыми и Пасха онлайн: Актуальное на утро 9 апреля
В Украине может быть введено чрезвычайное положение
Этим утром Украина узнала о согласовании очередного этапа обмена удерживаемыми лицами с "ЛДНР" и о формате проведения Пасхальных богослужений в церквях. Далее – о самых важных новостях, произошедших ночью и утром в этот четверг.
Коронавирус в Украине
В Министерстве здравоохранения опубликовали новую статистику заболеваемости коронавирусом. Утром 9 апреля известно о 1892 случаях инфицирования в Украине и 57 смертях. При этом сообщается, что 45 человек излечились. Так, за последние сутки было обнаружено 224 новых случая заражения в стране.
У президента не исключают введения чрезвычайного положения
В координационном совете по противодействию коронавируса допускают введение чрезвычайного положения в Украине и уже обсудили этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, эта возможность всегда есть, но зависит от ситуации и может произойти тогда, когда власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса".
"Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными", - отметил Тимошенко.
В России подготовили Джемилеву обвинительный акт
Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа, народному депутату Украины Мустафе Джемилеву обвинение в "незаконном пересечении границы РФ" и "незаконном обращении с оружием".
Соответствующее уголовное дело открыли еще 11 августа 2014 года. Известно, что Джемилева обвиняют по статьям относительно незаконного пересечения государственной границы России, незаконного приобретения, передачи, сбыта, перевозки или ношения оружия и небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека.
Ему предложили прислать вместо себя адвоката в крымское отделение СК в Симферополе, где 10 апреля предъявят обвинительный акт.
ВОЗ поручила всему миру искать вакцину
Всемирная организация здравоохранения запустила программу "Солидарность" для поиска эффективной терапии против коронавируса, в которой принимают участие 90 стран. Также ВОЗ заказала разработку вакцины 130-ти производителям. Ежедневно в рамках программы "Солидарность" Организация работает с тысячами партнеров в правительствах 90-а стран мира, научных кругах и частном секторе, чтобы поскорее решить проблему с вирусом.
Стороны ТКГ договорились об обмене удерживаемыми
Украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.
Во время видеоконференции были достигнуты договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позже Пасхи. Известно, что так называемая "ДНР" готова отпустить в Украину восемь человек и получить десятерых, а "ЛНР" обменяет одиннадцать украинцев на восьмерых своих.
Согласован формат Пасхи на карантине
Министерство внутренних дел и религиозные конфессии определили формат проведения Пасхи в условиях карантина.
Храмы будут открыты, однако в них не будут пускать больше 10 человек. К тому же оттуда богослужение будет транслироваться онлайн. Также обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.
Обстрелы на Донбассе
За прошедшие сутки, 8 апреля, незаконные вооруженные формирования восемь раз обстреляли украинские позиции.
Противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, запрещенных Минскими договоренностями, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Были обстреляны позиции ООС возле села Павлополь, Гнутово, Марьинка, Старогнатовка. Также противник обстрелял украинские опорные пункты возле Новоалександровки и Орехового. Вследствие обстрелов один военный Объединенных сил получил ранение.
Коронавирус в мире
Утром в четверг, 9 апреля, стало известно о 1 484 811 случаях заболевания коронавирусом в мире. Умерло 88 538, а выздоровело 329 876 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США – 432 132 человека, Испании – 148 220 и Италии – 139 422 человека. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.
Погода на 9 апреля
В Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на 9 апреля – сегодня везде по Украине будет солнечно и тепло. На западе синоптики прогнозируют от 19 до 22 тепла днем и от 2 до 5 ночью. На востоке термометр будет показывать 14 – 16 днем и 1 – 4 ночью. На севере ожидается 16 – 18 тепла днем и 4 – 6 ночью. На юге прогнозируют 15 – 18 днем и 3 – 9 ночью. А в Киеве прогнозируется 17 – 19 днем и 4 – 6 ночью.
Курс валют
По официальным данным Национального банка Украины 9 апреля доллар немного подорожал со вчера и стоит 27,20 гривен, а евро стоит 29,58 гривен.
Цены на топливо
В четверг, 9 апреля, стоимость топлива в Киеве, по данным новостного ресурса Укрнет, практически не отличается от вчерашних данных и является таковой:
- Бензин А-98 – 29,97 гривен;
- Бензин А-95+ – 22,33 гривен;
- Бензин A-95 – 23,18 гривен;
- Бензин А-92 – 22,91 гривен;
- ДТ – 22,03 гривен;
- Газ – 9,52 гривен.