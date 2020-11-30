ВОЗ выпустила новые рекомендации по физической активности для взрослых и детей: Что нужно делать, чтобы не заболеть

Из-за низкого уровня физактивности в глобальных масштабах теряется 54 млрд долл.

Физическая активность - шаг к здоровью Pixabay.com

Все знают, что "Движение – это жизнь", однако физической активностью занимаются немногие. В ВОЗ провели исследование и обнаружили, что из-за этой проблемы теряются колоссальные суммы. И порекомендовали странам обратить внимание на уровень физической активности граждан, особенно в период пандемии COVID-19.

Рассказываем подробнее, что предложили в ВОЗ и как повысить уровень своей физической активности.

К чему приводит низкая физическая активность

В ВОЗ убеждены: если бы население мира было более активным, можно было бы предотвращать до 5 миллионов случаев смерти в год.

В организации провели исследование и обнаружили, что каждый четвертый взрослый и четверо из пяти подростков недостаточно физически активны. Связанные с этим экономические потери в глобальных масштабах оцениваются в 54 млрд долл. в связи с оказанием непосредственной медицинской помощи и еще в 14 млрд долл. в связи со снижением производительности труда.

Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга.

Директор Департамента по вопросам укрепления здоровья Всемирной организации здравоохранения Рюдигер Креч убежден, что физическая активность может способствовать улучшению здоровья и благополучия. Поможет физическая активность любого типа и любой длительности, но чем больше, тем лучше. "И если человек должен проводить много времени сидя, будь то на работе или в школе, нужно уделять больше времени физической активности, с тем, чтобы компенсировать вредные последствия малоподвижного образа жизни", - отметил он.

Что предлагает ВОЗ

Учитывая, что из-за пандемии коронавируса люди большую часть времени проводят дома, организация выпустила новые Руководящие принципы по физической активности и малоподвижному образу жизни. В них подчеркнули, что все люди в любом возрасте и с разными способностями могут быть физически активными и важны все виды движения.

В ВОЗ рекомендуют больше двигаться Pixabay.com

В соответствии с новыми руководящими принципами для всех взрослых людей, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендуется как минимум 150-300 минут еженедельной аэробной активности от умеренной до высокой интенсивности, а для детей и подростков - в среднем 60 минут в день.

Руководящие принципы призывают женщин к поддержанию регулярной физической активности в течение всего периода беременности и после родов. В них также излагаются ценные преимущества физической активности для здоровья людей с инвалидностью.

Пожилым людям в возрасте 65 лет и старше порекомендовали добавлять такие виды активности, которые способствуют улучшению равновесия и координации, а также укреплению мышц, с тем чтобы способствовать предупреждению падений и улучшению здоровья.

Все виды физической активности полезны и могут выполняться во время работы, занятий спортом, отдыха или передвижения (ходьба, езда на велосипеде), а также во время танцев, игр и повседневных домашних дел, таких, как работа в саду и уборка.

Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Аданом Гебреисус убежден, что физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия - она может способствовать продолжению и улучшению качества жизни. Еще более весомой она стала, когда мир оказался в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Поэтому он призвал двигаться каждый день "безопасно и творчески".

Всемирная организация призвала страны принять глобальные руководящие принципы для разработки национальной политики в области здравоохранения в поддержку разработанного ВОЗ Глобального плана действий по повышению уровня физической активности на 2018-2030 гг.

План был согласован мировыми лидерами в области здравоохранения на 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2018 году с целью повысить уровень физической активности на 15% до 2030 года.

Как повысить физическую активность

В целом ВОЗ рекомендует использовать каждую возможность для движения. Так, стоит сократить время, которое человек проводит в положении сидя, будь то в процессе работы, учебы, просмотра телевизионных передач, чтения книг, общения в социальных сетях или во время компьютерных игр.

Также рекомендуют сократить время длительного пребывания в сидячем положении и каждые 20-30 минут делать короткие перерывы по 3-5 минут. Можно просто встать и потянуться или лучше прогуляться по дому, вверх-вниз по лестнице или вблизи здания. Достаточно просто подвигаться или потянуться, чтобы улучшить свое самочувствие и состояние.

Советуют использовать все возможности для физической активности Pixabay.com

Стоит активизировать свою повседневную деятельность и планировать перерывы для физической активности или физических упражнений, выполняемых самостоятельно или вместе с участниками онлайн-занятий. Отвод определенного времени на физически активную деятельность помогает обеспечить необходимый уровень ежедневной физической активности. Также не лишним, а даже полезным будет активное общение с детьми - подвижные игры дома, прогулки в парке или велосипедные поездки. Это может стать еще одной возможностью для отдыха всех членов семьи, возможностью собраться вместе и поддержать физическую активность и здоровье, находясь дома.

Важно, чтобы каждый член семьи выбрал свою собственную цель, которая была бы для него своего рода вызовом и в то же время могла быть достигнута при поддержке со стороны семьи или друзей и соответствующей мотивации. Можно отмечать свои достижения в таблице показателей еженедельной активности и, если это будет полезным, то можно придумать для себя ценные призы.

С детьми до одного года стоит регулярно играть в то время, когда они находятся на полу в положении лежа на животе. Делать это нужно периодически в течение всего дня, пока ребенок не спит.

Для детей в возрасте до пяти лет важно играть в подвижные игры дома и рядом с ним. Хорошо подойдут те, при которых развивается равновесие, а также усиливается энергичность дыхания.

С детьми и подростками в возрасте от 5 до 17 лет можно организовать активные игры с участием членов семьи, заниматься активными онлайн-играми или спортом.

Взрослым в ВОЗ рекомендуют ходить пешком вверх по лестнице и рассматривать это как одну из возможностей для поддержания физической активности, использовать домашнюю работу как способ повысить свою физическую активность, находить время для развлечений, таких, как танцы под музыку.

Также можно присоединиться к онлайн-занятиям по физкультуре или написать свой собственный план занятий под музыку, на основные группы мышц с повышением частоты сердечных сокращений.

Стоит делать несколько упражнений для укрепления мышц, таких, как поднятие штанги или самодельных тяжестей - бутылок с водой, или просто использовать собственный вес тела и выполнять несколько подходов отжиманий, упражнений на пресс и приседаний.

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Физическая активность значительно влияет на здоровье, поэтому стоит найти время для хорошего самочувствия. Но главное - желание.