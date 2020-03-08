Восьмое марта как женская революция: История и версии возникновения "праздника работниц"

Демонстрация женщин за свои права в середине ХІХ века Фото из открытых источников

На самом деле праздник 8 марта был задуман совсем не таким, каким мы его знаем теперь

8 марта называют женским днем, праздником всех женщин и девушек, символом весны и красоты. И на самом деле нынешнее "кружево" праздника – это результат метаморфоз, пережитых этой датой в течение более столетия.

В современном украинском обществе праздник 8 марта нивелируется – в течение последних нескольких лет Украина воспринимает праздник, как пережиток и символ советского прошлого. Поэтому мы решили рассказать об этой дате не только в смысле праздника, но и в контексте исторического дискурса.

Для чего придумали праздник 8 марта и что он значил

8 марта почти сто лет назад стал праздником для миллионов женщин по всему миру. Однако не все смогут объяснить, почему женский день празднуют именно в этот день, кто его придумал, всегда ли 8 марта был праздником весны и красоты и главное – кто начал в этот день дарить женщинам подарки и цветы.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта (по решению ООН с 1977 года) как символ борьбы женщин за права человека и антисексизм. Праздник был введен в пролетарском обществе советских стран как Международный день женщин-работниц. Этот праздник должен был утверждать высокую роль женщины-работницы и уравнивать ее человеческие и гражданские права с мужскими.

Женщины требуют гражданских прав Фото из открытых источников

Впервые праздник женщин был отмечен в 1909 году в США по инициативе Социалистической партии Америки. Собственно, происхождение Восьмого марта было полностью политическим. Сейчас доподлинно неизвестно, откуда и когда именно возник праздник, однако предполагают, что среди предпосылок могут быть:

Забастовка американских текстильщиц в 1857–58 годах с требованием одинаковой с мужчинами оплаты труда. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке работницы текстильной фабрики выступили с требованиями улучшения условий труда, установления 10-часового рабочего дня. Правда, некоторые историки и исследователи отмечают, что в тот день протестовали не работницы, а проститутки. Якобы они требовали регулярной зарплаты матросам, чтобы те имели чем платить за услуги женщин.

Еще одна демонстрация 8 марта 1894 года в Париже. Тогда проститутки требовали признать их права, как и права других женщин-работниц, например, швей и пекарей.

Демонстрация женщин Социалистической партии Америки 8 марта 1908 года в Нью-Йорке. Тогда тысячи женщин требовали у власти избирательного права, улучшения условий труда и выступали против детского труда.

Женская демонстрация "за хлеб и мир" 8 марта 1917 года в царской России. После того, как на войне погибли два миллиона солдат, женщины вышли с лозунгом "хлеб и мир". Этот день приходится на 23 февраля по юлианскому календарю и на 8 марта по григорианскому. Так сложилось, что через четыре дня российский император отрекся от престола, и женщины получили право голоса.

Клара и Роза

Считается, что саму идею Международного женского дня, который бы отмечался во всем мире, предложила Клара Цеткин – представительница Социал-демократической партии Германии в 1910 году.

Клара Цеткин и Роза Люксембург Фото из открытых источников

Тогда в Копенгагене была организована большая женская конференция, организованная Социалистическим Интернационалом, где женщины выступали за получение избирательных прав. Цеткин вместе с тысячей женщин решила отмечать Международный женский день ежегодно в марте. Этот день должен был стать символом солидарности женщин в борьбе за полные политические, экономические и социальные права.

В тот же год Клара Цеткин вместе со своей подругой Розой Люксембург вывела на улицы немецких городов проституток с требованием прекратить произвол полиции и не арестовывать их. Однако поговаривают, что Советский Союз в своей версии заменил "проституток" на "работниц".

Клара Цеткин Фото из открытых источников

Первые четыре года после учреждения праздника в мире его отмечали в разные дни: то 19 марта, то 12 мая, то в конце февраля. Только в 1914 году женский день впервые отпраздновали 8 марта одновременно в шести странах: Австро-Венгерской империи, Дании, Германской империи, Нидерландах, Российской империи и Швейцарии.

Отмечать женский день конкретно 8 марта было решено на III Интернациональной коммунистической встрече в 1921 году. И с тех пор в течение двух десятилетий этот день был едва ли не самым громким социалистическим праздником, в частности, в Советском Союзе.

Правда, во второй половине 20-х годов советская власть начинает приписывать женщине задачу увеличивать рождаемость, становиться прежде всего матерью. Женщинам советуют хорошо вести хозяйство, убирать дом, готовить еду, стирать и тому подобное. Собственно, получается, что тогда 8 марта и начало приобретать стереотипные признаки. Реальная жизнь возвращалось в патриархальные ценности, тогда как 8 марта оставалось якобы праздником утверждения социальной роли женщины и ее уравнения в правах с мужчинами.

С 1927 года работницы уже отмечали праздник с праздничными обедами, забавами, песнями танцами. Сборы, коллективные митинги и демонстрации на предприятиях понемногу отходили на задний план.

8 марта в современном мире

На самом деле точно неизвестно, когда и каким образом митинги за права изменились на подарочно-цветочный флер. Возможно, это началось в советские времена, когда революционный подтекст женского дня начал угасать, а акценты стереотипизировались, сдвинувшись на женственность, радость, красоту знаковые черты женщины и на материнство как на женское призвание. Окончательно свою "революционность" праздник потерял в 1966 году, когда Леонид Брежнев превратил этот день в выходной.

В 1977 году Восьмое марта благодаря советской "протекции" получило официальный статус международного. В тот год Генеральная Ассамблея ООН призвала все страны провозгласить в соответствии с их историческими и национальными традициями любой день года Международным днем прав женщин и мира. Таким образом мировое сообщество осуществило попытку выйти за пределы четко определенного женского дня.

Так исторически сложилось, что через несколько десятилетий после введения праздника в этот день женщинам стали дарить цветы и подарки. И этот атрибут вызывает у современных феминисток возмущение – мол, Восьмое марта, если и должно существовать, то только в свете привлечения внимания к гендерному неравенству.

Пока 8 марта отмечают на государственном уровне в Азербайджане, Анголе, Беларуси, Буркина-Фасо, Вьетнаме, Грузии, Израиле, Казахстане, Камбодже, Кыргызстане, Китае, Республике Конго, Корее, Лаосе, Молдове, Монголии, Непале, Таджикистане, Туркменистане, России, Уганде, Украине.

*************

Сейчас на 8 марта женщины получают сладости, цветы, подарки и слышат пожелания красоты, нежности, радости. В первую очередь поздравляют матерей, бабушек, родственниц. Получается, что это праздник уподобился Дню матери, полностью потеряв миссию и цель, ради которой и вводился. А с другой стороны, именно эти черты и приобретает в течение последних лет. По крайней мере в Украине, женщины выступают за гендерное равенство и право поступать со своей жизнью и телом на свое усмотрение.