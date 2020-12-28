Вопрос вакцинации: Когда и как украинцы смогут получить защиту от коронавируса

Время проведения вакцинации от коронавируса в Украине приближается, но кто сможет получить вакцину бесплатно?

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В Украине надеются начать вакцинацию населения от COVID-19 в январе следующего года. Будто бы уже утвердили план вакцинации и определили категории граждан, которые должны получить прививки первыми. Впрочем, когда страна получит саму вакцину, пока не известно.

А тем временем в мире уже массово вакцинируются от коронавирусной инфекции, в том числе в ЕС.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Как хотят делать прививки украинцам

22 декабря стало известно, что в Украине утвердили общенациональный план вакцинации, целью которого является вакцинирование как можно большего количества групп населения в течение следующего года.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, план включает приоритетные группы и этапы вакцинации, а также описывает логистику и организационные процессы. "Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые мы получим в рамках глобальной инициативы COVAX, Правительство и Офис Президента активно работает, чтобы в 2021 году мы имели гарантированно значительно большее количество вакцин", - отметил он.

По словам Шмыгаля, основной задачей является охват вакцинацией 50% населения, что составляет почти 21 млн человек. При этом есть необходимость определения приоритетных групп населения, которые получат вакцинацию в первую очередь. К ним отнесли:

медицинских работников, в том числе и тех, кто участвует в противодействии коронавирусу,

военнослужащих ООС,

работников социальной сферы,

людей, проживающих в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, а также персонал таких заведений,

работников критически важных структур государственной безопасности, в частности, ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, военных ВСУ, МВД,

учителей и других работников сферы образования,

пожилых людей от 60 лет и старше.

Относительно сроков вакцинирования, и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин 11 декабря рассказал, что вакцинация украинцев против COVID-19 ориентировочно начнется 1 марта 2021 года. По его словам, все зависит от физических поставок вакцины в Украину.

Впоследствии глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что первый этап прививок от коронавируса запланировано начать в январе 2021 года, однако его сроки могут сдвинуться на незначительное время. Глава ведомства утвердил дорожную карту вакцинации населения.

Всего в течение 2021-2022 годов в Украине планируют вакцинировать 50% населения. Первыми прививки получат медики, которые работают с больными COVID-19, жители и сотрудники интернатов и домов для престарелых, а также военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

Платно или бесплатно - кого и как будут вакцинировать

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий 17 декабря рассказал, что государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию от COVID-19. Поэтому в Украине вакцинация от коронавируса будет бесплатной для населения.

Он пояснил, что Министерство финансов выполнит три требования Комитета здоровья нации по финансированию отрасли здравоохранения в следующем году.

"Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающихся лечением больных коронавирусом.

Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование по финансированию программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП", - заявил Радуцкий.

Однако впоследствии, 25 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает платной вакцинации от коронавируса в Украине, получить ее смогут те, кто может себе это позволить.

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры с международными партнерами относительно помощи с получением вакцины от коронавируса, еще 8 млн доз рассчитывают получить в рамках глобального механизма COVAX. Этой вакциной будут бесплатно прививать группы риска.

"Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тысяч доз. Но нам придется очень сильно поработать, чтобы люди пошли вакцинироваться", - сказал он.

Зеленский также добавил, что компании, с которыми Украина договаривается о поставках вакцины, просят открыть для них коммерческий рынок. Как он отметил, есть люди, которые сами могут купить себе вакцину от коронавируса. В частности, сам президент планирует вакцинироваться за деньги.

Средства на приобретение вакцины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против коронавирусной болезни COVID-19.

По словам Шмыгаля, в правительстве и Офисе президента хотят обеспечить большее количество вакцин, чем 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX. Для этого в госбюджет на следующий год заложили почти 3 млрд гривен. Также планируется создать специальный фонд для сосредоточения средств на вакцины и доплаты врачам.

В то же время премьер отметил, что в этом году Кабмин выделил 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины, что было согласовано бюджетным комитетом Верховной Рады.

Вероятные проблемы с вакцинацией украинцев

Ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров убежден, что массовая вакцинация против коронавируса в Украине будет осложнена жесткими правилами хранения вакцины и нежеланием многих украинцев делать прививки.

"Не раз говорили специалисты и журналисты, что данная вакцина требует правильных условий для хранения и транспортировки. Действительно, это правда - минус 70 градусов, не более 4 раз можно вакцину вынимать, перекладывать из одного контейнера в другой. Поэтому должна быть тщательно продумана вся логистика, транспортировка как в страну, так и в лечебные учреждения, где будет проводиться прививка. Действительно, нарушение температурной цепочки может привести к неэффективности вакцинации", - сказал Дубров.

В то же время эксперт считает, что проблемы с прививкой вакциной будут у тех людей, которые уже переболели COVID-19.

К тому же, столкнуться с проблемами могут и жители временно неподконтрольных территорий Донбасса. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что жителей Донбасса будут вакцинировать исключительно на подконтрольной Украине территории. Однако люди должны иметь возможность приехать.

"Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда", - отметил Резников.

Власти планируют обсудить вопросы вакцинации с международными организациями.

А тем временем спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что украинцы, которые вакцинируются от коронавируса COVID-19 не дожидаясь начала официальных поставок препарата, подвергают себя риску.

Он подчеркнул, что вакцина от коронавируса должна храниться в особых условиях, а препараты, завезенные контрабандой, могут навредить здоровью.

Вакцинация в Европе и мире

Первыми в мире начали вакцинацию в России - там вакцину зарегистрировали 11 августа. А 5 декабря в Москве начали массово проводить прививку от коронавируса.

8 декабря стартовала вакцинация в Великобритании, а 14 декабря - в США.

С 27 декабря страны Евросоюза официально вакцинируют граждан от COVID-19.

Прививки от коронавируса получают жители Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. При этом вакцинация является добровольной и бесплатной.

Как известно, несколько стран ЕС начали вакцинацию 26 декабря (к примеру Германия), а вот в Бельгии, Люксембурге и Латвии прививки будут делать с 28 декабря, в Ирландии – с 30 декабря. В то же время Нидерланды и Финляндия решили вакцинировать население с первой недели 2021 года.

Страны блока получили первые партии вакцины Pfizer/BioNTech в одинаковом количестве – по 9 750 доз, вне зависимости от численности населения. Поэтому сейчас каждое из государств ЕС сможет сделать прививки менее 5 тысячам граждан.

Среди первых получателей препарата преимущественно жители домов престарелых, а также медперсонал. Широкая вакцинация в ЕС стартует не ранее 2021 года, когда страны будут иметь достаточный запас вакцин.

А вот в Германии уже есть определенные результаты вакцинации - в двух округах немецкой Баварии остановили проведение прививок из-за нарушения условий хранения препарата компании Pfizer и BioNTech. По предварительной информации, трудности возникли с постоянным соблюдением температурного режима (холодовой цепью) при хранении вакцины. Такие проблемы зарегистрировали в округах Верхняя Франкония и Швабия.

Первая пациентка в Германии получает прививку от COVID-19 DPA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Однако директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт о'Брайан допустила, что лицам определенных профессий могут настоятельно рекомендовать сделать прививку или требовать ее у таких людей. В частности, это касается медиков в отделениях интенсивной терапии - ради безопасности медработников и пациентов.

В ВОЗ порекомендовали странам вместо принудительной вакцинации вызвать доверие у населения к вновь созданному препарату от коронавируса.

В Португалии вакцину от коронавируса сделают бесплатной для всех, а прививать будут добровольно. Страна планирует закупить 22 миллиона доз за 200 миллионов евро от разных разработчиков.

Бесплатно вакцинировать будут и граждан во Франции. Страна имеет договоренности на 200 миллионов доз от различных разработчиков вакцины. На проведение вакцинации в госбюджете 2021 года заложено 1,5 миллиарда евро.

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В некоторых странах начали делать прививки от коронавируса, но уменьшат ли такие шаги распространение болезни – покажет время. Однако есть надежда, что в следующем году коронавирусную инфекцию удастся взять под контроль.