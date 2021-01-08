Волнения в США: Почему американцы штурмовали Капитолий в Вашингтоне и какие это может иметь последствия

Чиновники страны обвиняют Трампа в протестных настроениях граждан, а он сам тем временем якобы согласился мирно передать власть

REUTERS

На днях в Вашингтоне было горячо - многолюдный митинг в поддержку Дональда Трампа вылился в штурм Капитолия, где должны были утвердить окончательные результаты выборов президента США. Не обошлось без жертв. А для восстановления правопорядка применили спецназ.

И высокопоставленных чиновников США, и мировое сообщество поразили события в Вашингтоне. А Трампа могут даже досрочно отстранить от должности.

Более подробно обо всем в нашем материале далее.

С чего все началось?

В Конгрессе США 6 января вечером по киевскому времени началось заседание, на котором должны были утвердить окончательные результаты выборов главы страны. Тем временем в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа собрались на многотысячный митинг у здания Конгресса, который перерос в штурм Капитолия. Акция называлась "Марш за спасение Америки", на собрании выступил сам Трамп.

Митинг "Марш за спасение Америки" у здания Конгресса REUTERS

Дональд Трамп заявил о непризнании поражения и призвал своих сторонников идти в Капитолий, чтобы "поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен".

Тысячи людей пошли к Капитолию и ворвались в здание. Происходили и стычки с полицией.

В результате действий сторонников Трампа было сорвано заседание Конгресса. Вице-президента Майка Пенса, который должен был председательствовать на заседании, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также конгрессменов эвакуировали.

А тем временем люди рассредоточились по зданию, и даже успели добраться до некоторых кабинетов. Не обошлось и без фотосессий в помещениях здания.

Одна из сторонниц Трампа, прорвавшаяся в Капитолий, погибла. Она получила огнестрельное ранение - огонь, по данным СМИ, открыл один из правоохранителей.

Еще несколько человек, в том числе и полицейские, пострадали в столкновениях. Один из пострадавших - в критическом состоянии. Он упал с 10-метровой высоты, когда пытался забраться на стену Капитолия. Всего в ходе беспорядков в США погибло 5 человек.

После начала беспорядков в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации, который продолжили до инаугурации президента Джо Байдена.

Порядок в Капитолии восстановили через несколько часов силами спецназа. Всего было арестовано не менее 52 человек. Сторонников Трампа вытеснили из здания, заседание Конгресса продолжилось.

А вот Трампа требовали наказать - генеральный прокурор округа Колумбия призвал вице-президента Пенса применить 25-ю поправку и отстранить Трампа от должности.

Также этого потребовали демократы из юридического комитета Палаты представителей. Член Палаты представителей от Демократической партии Кэтрин Кларк назвала Трампа предателем, который подвергает опасности страну и американский народ. Другая представительница демократов в Палате представителей, Александрия Окасио-Кортес, опубликовала твит: "Объявить импичмент".

Позиция Дональда Трампа

Накануне заседания Конгресса, 5 января, президент США Дональд Трамп пообещал устроить настоящую "адскую битву" за президентское кресло, если Демократическая партия получит большинство в Сенате и "захватит" Белый дом.

Трамп призвал своих соратников бороться за результаты выборов, которые, как он считает, "украли" оппоненты.

Он убежден, что победил 3 ноября "с большим отрывом". В то же время Трамп подчеркнул, что победа демократов будет означать "начало коммунизма".

Немного погодя, во время выступления в Вашингтоне на "Марше за спасение Америки", глава США заявил, что никогда не признает поражения на выборах главы государства.

После штурма Капитолия Дональд Трамп написал несколько твитов. Он призвал своих сторонников действовать мирно и поддержать полицию. Позже в своем твиттере он еще раз подчеркнул, что просит всех сохранять мир и воздержаться от насилия.

Что заявил Джо Байден

Избранный президент США Джо Байден записал официальное обращение, в котором призвал Трампа "немедленно прийти на телевидение и требовать от протестующих "прекратить эту осаду".

Он также назвал ворвавшихся в здание Капитолия "кучкой экстремистов", которые "не высказывают мнение общественности".

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Реакция высокопоставленных чиновников США и мирового сообщества на события в Капитолии

В целом насилие и действия сторонников Трампа осудили как представители властей Соединенных Штатов, так и других стран.

Так, вице-президент США Майк Пенс потребовал прекратить насилие. И прекратить немедленно. Кроме того, он пообещал, что все виновные будут наказаны. Событие в Капитолии осудили сразу четыре президента США: Барак Обама, Джордж Буш-младший, Джимми Картер и Билл Клинтон.

Демократы Обама и Клинтон возложили ответственность на Трампа. А Буш-младший заявил, что "так спорят об итогах выборов, но не в нашей Демократической Республике".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил насилие, которое творилось в США 6 января. "Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире, которое в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провело историческое заседание, подтвердив волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента", - заявил Зеленский.

Обеспокоенность этими событиями выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и призвал восстановить демократические процедуры передачи власти.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал нападение на Капитолий "настоящим вызовом американской демократии" и "четким подтверждением ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистичной риторики" Трампа. В то же время Порошенко поздравил Байдена с утверждением его победы Конгрессом.

Лидеры Европейского Союза также выразили поддержку американским демократическим учреждениям.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал Конгресс США "храмом демократии", а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что "верит в силу американских институтов и демократии".

"В ее основе лежит мирный переход власти. Джо Байден победил на выборах", – написала фон дер Ляйен в твиттере.

Руководитель внешней политики ЕС Жозеп Боррель осудил события как "нападение на демократию США".

"В глазах мира американская демократия сегодня оказалась в осаде", - заметил Боррель в твиттере.

Лидеры западных стран также выразили обеспокоенность тем, что насильственное нападение на демократические институты может произойти в столице США, а также выразили поддержку американской демократии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сравнил штурм Капитолия с недавней попыткой ультраправых немецких протестующих проникнуть в здание немецкого парламента.

"Подстрекательские слова приводят к актам насилия – на лестнице Рейхстага, а теперь и в Капитолии", - написал Маас в Твиттере.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления заявил, что то, что происходило в Вашингтоне, – это однозначно не Америка. "Я хочу высказаться о нашей дружбе и нашей вере в Соединенные Штаты. То, что происходит сейчас в Вашингтоне, – это однозначно не Америка. Мы верим в прочность наших демократий. Мы верим в прочность американской демократии", - сказал Макрон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал события в Вашингтоне "позорными".

"Соединенные Штаты стоят за демократией во всем мире, и сейчас жизненно важно обеспечить мирный и упорядоченный переход власти", – заявил британский лидер в твиттере.

А в России назвали вероятную причину раскола общества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что штурм Капитолия в США произошел из-за архаичности электоральной системы.

"При этом снова обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаичная, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы", - сказала Захарова.

По ее словам, "это во многом стало предпосылкой раскола общества, который сейчас наблюдается в США".

В то же время она назвала эту ситуацию "внутренним делом США" и пожелала "американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент своей истории".

Решение Конгресса

После освобождения здания Капитолия от сторонников Трампа Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса коллегии выборщиков на выборах американского президента и официально утвердил победу Джо Байдена.

Сенат и Палата представителей отклонили возражения против исключения голосов выборщиков Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы возражали против результатов голосования на выборах в штатах Аризона, Невада и Мичиган, но потерпели поражение еще до того, как дошли до прений.

Что дальше?

Новый глава США избран - в Конгрессе признали победу Джо Байдена. Его инаугурация состоится 20 января, Подробнее об организации торжеств можно узнать по ссылке. Байден станет 46-м президентом США.

После официального утверждения победы Джо Байдена Трамп пообещал мирно передать власть своему преемнику. По его словам, официальное подтверждение голосования коллегии выборщиков "знаменует конец самого выдающегося первого президентского срока в истории".

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов и факты подтверждают меня, тем не менее, 20 января будет организован переходный период", - заявил действующий глава страны.

Он также подчеркнул, что продолжит борьбу за то, чтобы учитывались "только законные голоса".

Однако события в Капитолии не планируют оставлять без внимания – роль Трампа в штурме здания изучит прокуратура США.

Исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин сообщил, что следователи на данный момент изучают личности всех, кто мог быть причастен к беспорядкам в Капитолии, а также расследуется роль президента Трампа в подстрекательстве толпы.

Большинство открытых дел связаны с несанкционированным проникновением в Капитолий и на его территорию, а также с огнестрельным оружием и хищением имущества. Сообщалось, что одного человека арестовали с военной полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.

Федеральные прокуроры возбудили 15 уголовных дел, а в Верховный суд подали еще 40.

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А спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному отстранению действующего президента Дональда Трампа с поста посредством принятия 25-й поправки Конституции. Такую инициативу поддержал и лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Стоит отметить, что поправка позволяет досрочно прекратить полномочия президента, который стал недееспособным. По крайней мере один республиканец и 19 демократов в Палате представителей также призвали к этому шагу.

В СМИ, со ссылкой на собственные источники, сообщили, что члены кабинета Трампа и союзники президента-республиканца обсудили возможность применения положений Конституции США с целью отстранения его от должности.