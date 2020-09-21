Военные учения в Черном море, новые ограничения в красной зоне и мера пресечения нардепу Юрченко: Главное за 21 сентября

Понедельник выдался относительно спокойным в информационном поле

Корабли ВМС ВСУ приступили к практическим заданиям учений "Объединенные усилия – 2020" Минобороны Украины

Сегодня Украина начала военные учения в акватории Черного моря. К слову, стратегические учения в Крыму в этот период проводит Россия.

Также в этот день Высший антикоррупционный суд Украины со второй попытки избирает меру пресечения народному депутату Александру Юрченко.

А завтра в регионах, попавших в красную зону, будут действовать новые карантинные ограничения.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Военные учения в Черном море

Украина начала стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020" в акватории Черного моря. Корабельная группа Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уже приступила к практическому выполнению задач.

В Минобороны рассказали, что в рамках учений состоится выполнения комплекса практических задач, в частности: переход по морю в строях и ордерах, артиллерийские стрельбы, траление минно-опасных водных участков, мероприятия противоподводнодиверсионной борьбы, высадку морского десанта на необорудованный участок побережья и другие.

Корабли ВМС ВСУ приступили к практическим заданиям учений "Объединенные усилия – 2020" Минобороны Украины

А тем временем Россия привела в боевую готовность истребители в аннексированном Крыму в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", которые начались также 21 сентября.

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Новые ограничения в красных зонах

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Ограничения касаются перевозки пассажиров, посещения учреждений образования, культуры, кинотеатров, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, спортивных залов. Усиление карантина будет действовать с 22 сентября.

А в Минздраве сообщили, что по состоянию на 21 сентября Киев и еще 22 региона Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений. В Киеве и других областях не соответствуют установленным нормам (не более 40 человек) показатели заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Самым высоким этот показатель является в Тернопольской области - 390,9.

К тому же мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что город вскоре может попасть в красную зону, поскольку люди не соблюдают правила карантина.

Подробнее о новом зонировании можно узнать по ссылке.

Мера пресечения нардепу Юрченко

Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины избирает меру пресечения народному депутату Александру Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционному скандалу.

На прошлой неделе парламентарий в суд не явился, мотивируя это тем, что контактировал с человеком, больным коронавирусом.

Александр Юрченко Фото из открытых источников

Требования прокуроров к суду остались неизменными - для нардепа Юрченко будут просить меру пресечения в виде 2 месяца ареста с возможностью внесения залога в размере 6,5 миллиона гривен.

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Санкции против Беларуси не согласовали

На заседании министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список официальных лиц Белоруссии, против которых Брюссель намерен ввести санкции за фальсификацию результатов выборов и применение насилия со стороны правоохранительных органов.

Решение по-прежнему блокирует Кипр, который требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Хотя Кипр ранее заявлял, что изменит позицию. Вопрос рассмотрят на саммите в конце этой недели.

Вероятное снижение депозитных ставок

Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский заявил, что существенный "зазор" между процентными ставками банков и учетной ставкой НБУ, которая сейчас снижена до рекордных 6% указывает, что банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам.

Амнистия для участников конфликта на Донбассе

Вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников сообщил, что Кабинет министров Украины разрабатывает пакет законопроектов о переходном периоде, куда войдут также законы о переходном правосудии, в частности амнистии. Однако, освобождение от наказания не будет всеобщим.

Под амнистию не попадут убийцы и предатели, совершившие военные преступления и геноцид против человечества.

Чиновник также отметил, что пока вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе отложен, но не снят с повестки дня.

Кто получил премию "Эмми"

Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе (США) состоялась 72 церемония вручения телевизионной премии "Эмми".

Награда " Эмми" Фото из открытых источников

Премию за "Лучший драматический сериал" получил сериал "Наследники" (Succession). В категории "комедийный сериал" победу одержал ситком "Шиттс Крик", который получил в общей сложности 9 статуэток.

О других победителях читайте по ссылке.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали репортаж о праздновании хасидами Рош ха-Шана в Умани.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стала новость о начале военных учений Украины в Черном море.

https://www.facebook.com/telekanalZIK/?__xts__%5B0%5D=68.ARA8prCntFthc2CF2tNhutMJSN_8ore3XmbfDBM7SSPb7C9QxREi4Plt-iTPJbeQROHEJIpCkKrHWHg1jegbsJVWBCxohl7JqdNGr6-E87wdCECJJJJg4Ppaj1e-oNXZWSfy6---08LtELb7waESNSu6JCkpXq0Sen46xDrD_n-__rVisZ4fq2cSBmTcumhZcp-y5q4ojD0H2IGm21RX-awcd8ZZlrGp1vKG4NwYJBmVCsAcFJnxwmHYw16xlhT3__aERq45pFTxjn_jDQwNomEoEA77gGLhP4wGGMDsEdXJyVvymZndBJt12WoVLl5ae9pzWfx2kucGYphu3vWWz3ph3w

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Кроме того, сегодня на ZIK.ua получилось несколько крупных материалов:

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