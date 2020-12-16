ВНО-2021: Особенности независимого оценивания и вероятность внедрения платных услуг

Проект внедрения платного ВНО проходит этап общественного обсуждения

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Учебный год еще в разгаре, однако власть уже готовится к его окончанию, а главное – к проведению внешнего независимого оценивания. О предстоящих экзаменах стоит уже задуматься и тем, кто в следующем году заканчивает школу и планирует получать высшее образование. Ведь регистрация на ВНО начнется уже через два месяца.

Об особенностях ВНО 2021 года и когда ученики смогут сдавать дополнительные предметы за отдельную плату, рассказываем подробнее.

Что будет означать платное ВНО

Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность ввести дополнительные возможности для выпускников - сдавать дополнительные тесты внешнего независимого оценивания на платной основе. Соответствующая норма предусмотрена проектом изменений в порядок проведения ВНО, вынесенный на общественное обсуждение ведомством.

Планируется, что участники ВНО при условии оплаты получат право пройти тестирование по большему количеству учебных предметов, чем установлено МОН.

Кроме того, изменится процесс определения оценки за государственную итоговую аттестацию выпускников. Результаты государственной итоговой оценки выпускников, которые не планируют поступать в вузы, будут определяться без учета рейтингового оценивания.

"Предложенные изменения будут способствовать уменьшению расходов на организацию тестирований лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата ВНО по рейтинговой шкале 100-200 баллов", - отметили в ведомстве.

Сейчас проект проходит общественное обсуждение, которое продлится до 21 декабря. После одобрения проекта изменений Минобразования совместно с Украинским центром оценивания качества образования разработает соответствующий порядок осуществления оплаты за сдачу дополнительных тестов. Учитывая комплексность вопроса о предоставлении платных услуг бюджетными учреждениями участвовать в платном ВНО участники смогут не ранее 2022 года.

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Что предусмотрено в проекте

Кроме разрешения выбрать дополнительные предметы на ВНО сверх установленного перечня, в документе прописано еще несколько изменений.

Так, учтены требования по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время прохождения внешнего оценивания в случае пребывания в пункте внешнего оценивания при продлении карантина.

Также участники ВНО при регистрации должны указать названия учебных предметов, по которым лицу будут установлены результаты внешнего оценивания по:

- критериальной шкале 1 ‒ 12 баллов (оценки за государственную итоговую аттестацию за образовательный уровень полного общего среднего образования);

- рейтинговой шкале 100 – 200 баллов (для определения конкурсного балла во время отбора лиц, которые поступают на обучение в учреждения образования для получения степени профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, бакалавра (магистра и специалиста медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования).

Предусмотрено, что информация о решении регламентной комиссии о допуске/недопуске лица к участию в дополнительной сессии внешнего оценивания должна:

1) отправляться в индивидуальном конверте по итогам обработки регистрационных документов – для лиц, которые подавали соответствующее заявление в основной период регистрации (перерегистрации);

2) размещаться на информационной странице участника внешнего оценивания, созданной на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования, доступ к которой осуществляется по номеру Сертификата и PIN-коду, указанному в нем, – для лиц, которые подавали соответствующее заявление в течение пяти рабочих дней со дня проведения основной сессии внешнего оценивания по определенному учебному предмету.

Также будут разработаны и утверждены таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценки (таблица по шкале 100 ‒ 200 баллов) (для сертификационных работ, по итогам выполнения которых предусмотрено установление результатов по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов).

Будут приняты таблицы соответствия тестовых баллов критериальной оценке (таблица по шкале 1 ‒ 12 баллов) (для сертификационных работ, по итогам выполнения которых предусмотрено установление результатов по критериальной шкале 1 – 12 баллов).

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Особенности ВНО-2021

В 2021 году каждый участник внешнего оценивания может выбрать для прохождения тестирования не более пяти учебных предметов.

Выпускникам школ и учащимся (студентам) учреждений профессионально-технического и высшего образования, которые в 2021 году получают полное общее среднее образование, результаты внешнего независимого оценивания из четырех учебных предметов, выбранных во время регистрации, будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию.

Первым обязательным тестом является украинский язык (все задания сертификационной работы) или украинский язык и литература (как оценка ГИА засчитывается часть теста украинского языка).

Вторым обязательным предметом является математика (уровень стандарта или профильный в зависимости от уровня, на котором изучался предмет).

Третий предмет для сдачи ГИА предлагается на выбор: тест по истории Украины (часть теста "период XX – начало XXI века") или иностранному языку (уровень стандарта или профильный в зависимости от уровня, на котором изучался предмет).

Четвертый предмет для сдачи ГИА выпускники школы выбирают самостоятельно из такого перечня:

- история Украины,

- биология,

- география,

- физика,

- химия,

- английский язык,

- испанский язык,

- немецкий язык,

- французский язык.

Выпускники школ 2021 года также могут выбрать дополнительно пятый предмет для сдачи внешнего независимого оценивания из перечня предметов ВНО.

Выпускники школ прошлых лет могут выбрать от 1 до 5 предметов для сдачи внешнего независимого оценивания на свой выбор.

Регистрация участников внешнего независимого оценивания 2021 года продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. А внешнее независимое оценивание начнется 21 мая по химии, также в мае выпускники школ сдадут тесты по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому и испанскому) и математике. ВНО по другим предметам состоится с 1 по 15 июня 2021 года.

ВНО в 2021 году Освіта.UA

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Результаты ВНО должны объявить не позднее 30 июня 2021 года. А апелляцию можно подать со дня официального объявления результатов.

Дополнительная сессия ВНО для участников, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по уважительным причинам, пройдет в период с 29 июня по 16 июля 2021 года. Объявление результатов участников дополнительной сессии внешнего независимого оценивания состоится не позднее 23 июля 2021 года.

По сравнению с 2020 годом, структура тестов ВНО, формы тестовых заданий и схемы начисления баллов за выполнение заданий по некоторым предметам претерпели изменения.

Так, существенно обновлены характеристики сертификационных работ по украинскому языку и литературе, а также математике. Введены отдельные сертификационные работы по украинскому языку и украинскому языку и литературе.

Тест украинского языка будет содержать 40 заданий, а время на его выполнение составит 150 минут. Тестирование украинского языка и литературы будет охватывать 67 заданий и продлится 210 минут.

Внешнее оценивание по математике будет предусматривать выполнение или теста уровня стандарта, результаты которого будут использоваться для государственной итоговой аттестации, или теста углубленного уровня, результаты которого будут использоваться при поступлении в учреждения высшего образования. Тетрадь с заданиями по математике уровня стандарта будет содержать 28 заданий, а время на работу с ним составит 150 минут. Сертификационная работа по математике углубленного уровня будет предусматривать 34 задания, а на ее выполнение будет отведено 210 минут.

При сдаче теста по украинскому языку и литературе участники тестирования получат три оценки:

- за часть теста по украинскому языку (по шкале 100-200 баллов),

- за весь тест по украинскому языку и литературе (по шкале 100-200 баллов)

- оценку ГИА по шкале 1-12 баллов за выполнение заданий по украинскому языку.

При сдаче любого другого теста участники получат две оценки:

- оценку ГИА за выполнение всего теста или его части (для математики, иностранного и истории),

- оценку по шкале 100-200 баллов за выполнение всех заданий соответствующего теста (будут использоваться для поступления в учреждения высшего образования Украины).