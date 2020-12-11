Внезапная гололедица по всей Украине: Почему дороги превратились в каток и когда погода станет еще хуже

Улицы Киева в непогоду КГГА

Ужасная погода пришла в Украину неожиданно

На улице почти середина декабря – ждем снегопадов, хотя бы небольшого морозца и ту неподдельную свежесть в воздухе, которая бывает в начале настоящей зимы. Взамен получаем от природы псевдозиму с дожде-снего-ветром. И все это вчера после обеда.

Рассказываем, как начиналась непогода, чем закончился вчерашний ледяной дождь и что синоптики прогнозируют на ближайшие дни.

С чего началась непогода в Украине

В четверг, 10 декабря, около 14:30 в Киеве задождило. Капли были мелкие и очень холодные – казалось, что на небе эти осадки "задумывались" как снег, но пока летели к поверхности земли, растаяли, став дождем.

Сперва дождь немного подмочил асфальт, дальше посыпал мелкий мокрый снег, который, долетая до земли, становился острым, как крупа. Ситуация развивалась стремительно – дороги покрылись тонким слоем скользкого льда, передвигаться пешком стало практически невозможно.

Улицы Киева в непогоду 10 декабря Фото из открытых источников

Почти сразу коммунальщики взялись за дело – посыпать тротуары песком и солью. Однако удачной эту работу назвать трудно. На посыпанную песко-соляную смесь намерзал новый слой льда, и вечером и ночью асфальт так и был безумно скользким.

В Киеве, к примеру, 301 единица спецтехники и 36 бригад по ручной уборке в течение ночи обрабатывали тротуары и остановки общественного транспорта, лестницы в подземных и надземных пешеходных переходах. К борьбе с гололедом привлекали 4 тысячи дворников, использовали 2143 тонны соли, 99 тонн пескосоляной смеси и 258 тонн жидких хлоридов.

А для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлекали 1 183 работника и 808 единиц техники. В свою очередь подразделения ГСЧС провели буксировку автомобилей и помогали пешеходам.

Непогода царит в Украине и сегодня. Ночью и утром 11 декабря в северных и центральных областях, в частности и в Киеве, был гололед, на дорогах – гололедица, в южных и центральных областях – туман, а видимость 200-500 метров (І уровень опасности, желтый), порывы ветра 15-20 м/сек.

Непогода ожидаемо привела к нарушению движения транспорта на дорогах. Двигаться в автомобилях и автобусах действительно стало опасно – транспортное средство может "занести" в сторону, потому что при такой погоде они становятся фактически неуправляемыми из-за скользкости поверхности асфальта на дороге.

Ледяной дождь грозит мгновенным образованием льда на проводах и крупных ветвях деревьев – это может повлечь их падение. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за осложнения погодных условий 10 декабря по всей стране остались без электроснабжения 173 населенных пункта. Речь идет о Киевской – 79, Житомирской – 58 и Черновицкой областях – 36.

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Последствия непогоды: пострадавшие и транспортный коллапс

С обеда до позднего вечера 10 декабря в Киеве из-за гололеда и большого количества аварий образовались длинные пробки на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Чоколовском бульваре, Набережном шоссе, Столичном шоссе, улице Вячеслава Чорновила, Сечевых Стрельцов, Владимирской, Елены Телиги, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, проспекте Победы, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, мосту Метро, Броварском проспекте, бульваре Дружбы Народов, Южном мосту.

По состоянию на 20:00 четверга, 10 декабря, патрульная полиция Киева оформила 127 дорожно-транспортных происшествий. А по данным патрульной полиции Киевской области, на автодорогах Киевской области произошло 72 дорожно-транспортных происшествия различной сложности, из них — 3 с травмированными.

К тому же, как рассказали в департаменте здравоохранения КГГА, вчера в столице из-за внезапного гололеда травмировалось 163 человека: 150 взрослых и 13 детей.

Позже ГСЧС ограничила движение грузовиков и автобусов в Тернопольской, Ровенской, Киевской и Житомирской областях – дороги обрабатывались спецтехникой.

Затор из грузовиков Укринформ

Из-за непогоды три пригородных и два региональных поезда 10 декабря не смогли вовремя осуществить перевозку пассажиров "Укрзализныци". Поэтому график движения по направлениям №88 Ковель – Новоалексеевка, №86 Львов – Новоалексеевка, поезд №6503 Коростень – Шепетовка, №6242 Фастов – Мироновка, №6037 Киев – Фастов сбился в среднем на полтора часа.

Более того – из-за ледяного дождя самолеты отменили посадку в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны": сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяло самолетам ни садиться, ни взлетать.

Сегодня в "Укрзализныце" сообщили, что железнодорожное сообщение страны сейчас хоть и работает без помех, но в случае непогоды может быть ограничено. Железнодорожный перевозчик призвал пассажиров быть осторожными на вокзалах и станциях, соблюдать все правила поведения и внимательно слушать объявления на вокзалах, потому что в случае ухудшения погоды возможны задержки поездов.

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Прогноз на следующие дни

Сегодня в отдельных регионах Украины прошел небольшой дождь, образовав новый лед на поверхностях дорог и тротуаров. Температура в течение суток от -3° до +2°.

В Одесской области гидрометцентр также объявил об ухудшении погоды, усилении тумана и штормовом предупреждении.

В Харькове синоптики прогнозировали температуру до -7 градусов по Цельсию с очень низкой вероятностью осадков. Во Львове температура держится выше нуля, поэтому вместо гололеда там образовалась слякоть.

На субботу и воскресенье, 12-13 декабря, синоптики прогнозируют дневную температуру в Украине от -2° до +5°. В субботу на западе ожидается мокрый снег, а в воскресенье почти всю территорию Украины накроют дожди.

В Киеве -2... -3, влажность на уровне 89% и ветер 21 км/ч, ожидается мокрый снег.

Во Львове – ночью +1°, днем +3°, облачно, в воскресенье может пойти дождь.

В Одессе будет облачно, температура от +3° до +5°, возможны ливни.

В Харькове – облачно с прояснениями, температура от -3° до -1°.

В Днепре ожидается переменная облачность, температура от -3° до +2°.

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Как вести себя в гололедицу

Сидеть дома и пить чай. Это, конечно, лучший сценарий, но понятно, что работу никто не отменял.

Поэтому нужно максимально осторожно передвигаться по улицам. Конечно, обязательно нужно обувать удобную обувь с покрытием подошвы, которая не скользит, – это может быть резиновая подошва с "шипами".

Город, скованный льдом Фото из открытых источников

По возможности оставьте автомобиль дома, передвигайтесь пешком. Машину лучше оставить в безопасном месте, где на нее ничего не упадет – ветки с деревьев или сосульки, которые могут нарасти на склонах крыш. Если это по каким-то причинам невозможно, езжайте медленно и осторожно, обращайте внимание не только на езду своей машины, но и на транспорт, который движется рядом с вами. Обязательно держите дистанцию на дорогах и включите освещение фар.

Если вы идете пешком, обходите скользкие, а потому потенциально опасные участки: наклонные поверхности, покрытые льдом дорожки, участки асфальта, ступеньки, плитку, неровный асфальт. Не наступайте на лужи, пусть они и кажутся замерзшими.

Идите медленно, держа колени в слегка согнутом положении. Не держите руки в карманах, немного разведите их в стороны. Если чувствуете, что падаете, попробуйте немного изменить положение тела, чтобы приземлиться на бок.