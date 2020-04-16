Внеочередное заседание Рады, новые правила въезда в Киев и Чистый четверг: Актуальное на утро 16 апреля
Начинается новый рабочий день, поэтому стоит вспомнить о главных событиях вечера 15 и ночи 16 апреля
Главными новостями утра стало начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО и проведение внеочередного заседания Рады.
Среди прочего стоит отметить разоблачение СБУ очередных злоупотреблений на закупках и введение жестких правил въезда в столицу. А для ценителей продукции корпорации Apple есть хорошая новость — выход нового iPhone.
И не стоит забывать, что сегодня верующие отмечают Чистый четверг.
Рассказываем подробнее об актуальных новостях утра 16 апреля.
Внеочередное заседание Рады
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховновной Рады 16 апреля. Заседание запланировано на 13:00.
Ранее сообщалось, что среди вопросов, которые рассмотрят народные депутаты, будет внесение изменений в регламент и назначение министра энергетики.
Обмен удерживаемыми лицами
В Офисе президента сообщили, что начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.
Учитывая карантинные ограничения, которые сейчас действуют в государстве, после возвращения освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.
Новые правила въезда в Киев
С 16 апреля на въездах в Киев водителям и пассажирам будут обязательно измерять температуру тела. Будут проверять весь транспорт, который перевозит более трех человек включительно с водителем.
При выявлении у человека температуры тела выше 37,5 и признаков острого респираторного заболевания будут проводить тест на коронавирус и отправлять на самоизоляцию.
Миллиардные злоупотребления на закупках для исправительных учреждений
Правоохранители разоблачили хищения почти 1,4 миллиарда гривен на закупках пищевых продуктов и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.
Разоблачили незаконную схему проведения в 2017-2019 годах тендерных торгов государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвержден 4161 случай COVID-19, выздоровели - 186 человек, умерли — 116 человек.
В Валковском районе Харьковской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая в выходные продавала свечи в местном храме.
У военного срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили первый случай инфицирования COVID-19 среди военнослужащих Национальной гвардии.
Первый случай заболевания COVID-19 зафиксировали и среди военнослужащих Государственной пограничной службы.
В Польше предлагают отменить выборы
В Польше правящая партия "Право и справедливость" внесла в Сейм проект изменений в Конституцию, которые предусматривают продление президентского срока Анджея Дуды до 7 лет и отмену президентских выборов, намеченных на 10 мая.
В предложении депутатов также отмечается, что "выборы, назначенные до вступления в силу этим Законом, теряют силу".
Задержание украинца в Крыму
ФСБ России задержала в аннексированном Крыму гражданина Украины и гражданку РФ, которых обвиняют в шпионаже в пользу Украины.
В отношении них возбуждены уголовные дела о шпионаже и государственной измене. Гражданке России суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку у нее есть несовершеннолетние дети, а гражданин Украины взят под стражу.
Ситуация с коронавирусом в мире
По состоянию на утро 16 апреля в мире заболели коронавирусом 2 064 668 человек, умерли — 137 078, выздоровели 516 930 человек.
В Соединенных Штатах коронавирус подтвердили у более 9,2 тысячи медицинских работников, из них 27 человек умерли.
Во Франции умерло от коронавируса более 17 тыс. человек.
В Европейском Союзе составили дорожную карту снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса.
Готовится к выходу из карантина и Германия.
В Вашингтоне режим самоизоляции продолжили до 15 мая.
Парад Победы в России перенесли на более позднюю дату.
А тем временем Италия может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени.
Россия испытывает ракету
Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Об этом сообщает сайт Космического командования Военно-воздушных сил США.
Речь идет об испытании противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбиты (высота над поверхностью планеты - к 160-2000 км).
Новый бюджетный iPhone
Корпорация Apple представила iPhone SE второго поколения. Как и оригинальный iPhone SE, который вышел в 2016 году, новая модель оснащена процессором A13 Bionic от iPhone 11 в корпусе iPhone 8.
У нового SE экран диагональю 4,7 дюйма (как у iPhone 8), кнопка "Домой" с сенсором отпечатка пальца Touch ID в нижней части передней панели и стеклянная задняя крышка. Корпус сделан из алюминия и защищен от влаги и пыли.
Чистый четверг
До Пасхи остается несколько дней и приготовления к этому светлому празднику продолжаются. Сегодня верующие отмечают Чистый четверг — день, когда стоит заканчивать уборку в доме и готовить пасхальные блюда, в частности печь куличи.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 3 раза обстреляли позиции ОВС. Обстрелы были зафиксированы в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север".
В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было. По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля наши подразделения ранили двоих бойцов НВФ.
Погода на 16 апреля
В Укргидрометцентре сообщили, что 16 апреля на всей территории Украины будет сухая погода с переменной облачностью.
Днем на западе, центре и юге температура будет колебаться в пределах +17+20, на востоке и севере +11+16.
Ночью на всей территории Украины средняя температура составит +2+6.
В Киеве без осадков, температура днем +16+18, ночью +4+6.
Курсы валют
Официальный курс доллара на 16 апреля НБУ установил на уровне 27,22 грн, евро — 29,63 грн, российский рубль — 0,365 грн.
Главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 13 коп., евро подешевел на 7 коп.
Цены на топливо
По состоянию на утро 16 апреля, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн:
- Бензин А-98 – 29,72
- Бензин А-95 – 22,62
- Бензин А-92 – 22,62
- ДТ – 21,40
- Газ – 9,14