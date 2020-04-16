Внеочередное заседание Рады, новые правила въезда в Киев и Чистый четверг: Актуальное на утро 16 апреля

Начинается новый рабочий день, поэтому стоит вспомнить о главных событиях вечера 15 и ночи 16 апреля

Верховная Рада Фото из открытых источников

Главными новостями утра стало начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО и проведение внеочередного заседания Рады.

Среди прочего стоит отметить разоблачение СБУ очередных злоупотреблений на закупках и введение жестких правил въезда в столицу. А для ценителей продукции корпорации Apple есть хорошая новость — выход нового iPhone.

И не стоит забывать, что сегодня верующие отмечают Чистый четверг.

Рассказываем подробнее об актуальных новостях утра 16 апреля.

Внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховновной Рады 16 апреля. Заседание запланировано на 13:00.

Ранее сообщалось, что среди вопросов, которые рассмотрят народные депутаты, будет внесение изменений в регламент и назначение министра энергетики.

Обмен удерживаемыми лицами

В Офисе президента сообщили, что начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.

Обмен удерживаемыми Telegram-канал Офиса президента

Учитывая карантинные ограничения, которые сейчас действуют в государстве, после возвращения освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Новые правила въезда в Киев

С 16 апреля на въездах в Киев водителям и пассажирам будут обязательно измерять температуру тела. Будут проверять весь транспорт, который перевозит более трех человек включительно с водителем.

При выявлении у человека температуры тела выше 37,5 и признаков острого респираторного заболевания будут проводить тест на коронавирус и отправлять на самоизоляцию.

Миллиардные злоупотребления на закупках для исправительных учреждений

Правоохранители разоблачили хищения почти 1,4 миллиарда гривен на закупках пищевых продуктов и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

Разоблачили незаконную схему проведения в 2017-2019 годах тендерных торгов государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвержден 4161 случай COVID-19, выздоровели - 186 человек, умерли — 116 человек.

В Валковском районе Харьковской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая в выходные продавала свечи в местном храме.

У военного срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили первый случай инфицирования COVID-19 среди военнослужащих Национальной гвардии.

Первый случай заболевания COVID-19 зафиксировали и среди военнослужащих Государственной пограничной службы.

В Польше предлагают отменить выборы

В Польше правящая партия "Право и справедливость" внесла в Сейм проект изменений в Конституцию, которые предусматривают продление президентского срока Анджея Дуды до 7 лет и отмену президентских выборов, намеченных на 10 мая.

В предложении депутатов также отмечается, что "выборы, назначенные до вступления в силу этим Законом, теряют силу".

Задержание украинца в Крыму

ФСБ России задержала в аннексированном Крыму гражданина Украины и гражданку РФ, которых обвиняют в шпионаже в пользу Украины.

В отношении них возбуждены уголовные дела о шпионаже и государственной измене. Гражданке России суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку у нее есть несовершеннолетние дети, а гражданин Украины взят под стражу.

Ситуация с коронавирусом в мире

По состоянию на утро 16 апреля в мире заболели коронавирусом 2 064 668 человек, умерли — 137 078, выздоровели 516 930 человек.

В Соединенных Штатах коронавирус подтвердили у более 9,2 тысячи медицинских работников, из них 27 человек умерли.

Во Франции умерло от коронавируса более 17 тыс. человек.

Иллюстрированное фото AP Photo

В Европейском Союзе составили дорожную карту снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса.

Готовится к выходу из карантина и Германия.

В Вашингтоне режим самоизоляции продолжили до 15 мая.

Парад Победы в России перенесли на более позднюю дату.

А тем временем Италия может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени.

Россия испытывает ракету

Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Об этом сообщает сайт Космического командования Военно-воздушных сил США.

Речь идет об испытании противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбиты (высота над поверхностью планеты - к 160-2000 км).

Новый бюджетный iPhone

Корпорация Apple представила iPhone SE второго поколения. Как и оригинальный iPhone SE, который вышел в 2016 году, новая модель оснащена процессором A13 Bionic от iPhone 11 в корпусе iPhone 8.

У нового SE экран диагональю 4,7 дюйма (как у iPhone 8), кнопка "Домой" с сенсором отпечатка пальца Touch ID в нижней части передней панели и стеклянная задняя крышка. Корпус сделан из алюминия и защищен от влаги и пыли.

Чистый четверг

До Пасхи остается несколько дней и приготовления к этому светлому празднику продолжаются. Сегодня верующие отмечают Чистый четверг — день, когда стоит заканчивать уборку в доме и готовить пасхальные блюда, в частности печь куличи.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 3 раза обстреляли позиции ОВС. Обстрелы были зафиксированы в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север".

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было. По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля наши подразделения ранили двоих бойцов НВФ.

Погода на 16 апреля

В Укргидрометцентре сообщили, что 16 апреля на всей территории Украины будет сухая погода с переменной облачностью.

Днем на западе, центре и юге температура будет колебаться в пределах +17+20, на востоке и севере +11+16.

Прогноз погоды на 16 апреля Укргидрометцентр

Ночью на всей территории Украины средняя температура составит +2+6.

В Киеве без осадков, температура днем +16+18, ночью +4+6.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 16 апреля НБУ установил на уровне 27,22 грн, евро — 29,63 грн, российский рубль — 0,365 грн.

Главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 13 коп., евро подешевел на 7 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 16 апреля, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: