Визит Зеленского в Словакию, вторая волна COVID-19 в Украине и ухудшение отношений с Беларусью: Главное за 24 сентября

Ситуация с коронавирусом в Украине обостряется

Владимир Зеленский и Зузана Чапутова Офис президента Украины

Среди главных новостей дня стоит отметить визит президента Украины Владимира Зеленского в Словакию, в ходе которого были достигнуты определенные договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

Также Украина и Беларусь продолжают обмениваться дипломатическими посланиями – накануне МИД Украины заявил о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси. Сегодня ведомство белорусской стороны предоставило ответ.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Встреча президентов Украины и Словакии

В Братиславе президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Словакию, провел встречу с коллегой Зузаной Чапутовой.

Состоялось представление членов украинской и словацкой делегаций. Тогда украинский президент сделал запись в Книге почетных гостей.

Подписание соглашения о возобновлении работы аэропорта "Ужгород" Twitter / Dmytro Kuleba

В ходе визита министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словацкой Республики Андрей Долежал подписали соглашение о возобновлении работы аэропорта "Ужгород".

Вторая волна COVID-19 в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране идет вторая волна COVID-19 и об этом свидетельствует количество ежедневных случаев заболевания.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в Украине могут вновь ввести жесткий карантин до 25 октября.

Он рассказал, что не стоит привязываться к конкретной дате, поскольку значение имеет лишь рост количества больных COVID-19.

По состоянию на утро 24 сентября в Украине зафиксировано 188 106 случаев COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 3372 новых случая заболевания.

Новое зонирование Украины

24 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали только Тернополь и Бережаны. В оранжевой зоне среди других городов - Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков, Черновцы.

Новое зонирование Украины МИНЗДРАВ

В желтой зоне – Полтава, Днепр, Ровно, Одесса, Николаев, Львов, Чернигов, Киев и другие.

Отношения Украины и Беларуси

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который был запланирован на октябрь, отменен. Также отменено проведение Форума регионов обеих стран в Гродно.

А тем временем Министерство иностранных дел Беларуси раскритиковало ряд стран, отдельно выделив Украину, из-за заявлений о непризнании легитимности Александра Лукашенко.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Республики Беларусь.

Смерть морского пехотинца

После трех месяцев борьбы за жизнь ушел из жизни морской пехотинец Константин Оверко, которого 20 июня тяжело ранил снайпер. Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций.

Госгарантии по кредитам

В Украине вступил в силу закон, который позволяет предоставлять государственные гарантии по кредитам частного бизнеса.

Закон предусматривает предоставление госгарантий на портфельной основе на сумму до 5 млрд гривен в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед банками-кредиторами.

Фильм от Украины на "Оскар"

Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм, который поборется за премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный полнометражный фильм". Им стала лента Валентина Васяновича "Атлантида".

Оскар Фото из открытых источников

События драмы-антиутопии разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав Украины, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Протесты в Беларуси

В Беларуси 23 сентября во время акций протеста, которые вспыхнули в стране с новой силой после "тайной" инаугурации Александра Лукашенко, задержали около 300 участников.

Митинг в Минске после инаугурации Лукашенко Радио Свобода

Больше всего задержаний произошло в Минске, однако силовики забирали людей также в Могилеве, Гомеле, Столине, Бресте и других городах.

Новые санкции за Керченский мост

Европейский Союз вскоре примет введение санкций против лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста, решение о которых блокировалось Кипром.

В 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым стал рассказ жителей Фастовского района, как они выживают на пенсию и платят коммунальные услуги.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о переезде генпрокурора Ирины Венедиктовой на госдачу.

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Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:

Реализация инфраструктурных и торговых проектов и проведение бизнес-форума: О чем договорились Кулеба с Сийярто на Закарпатье

"Тайная" инаугурация Лукашенко: Без народа и телетрансляции, с арестами протестующих и под возмущение Европы

Типичные нарушения накануне и в день выборов: Как отдать свой голос и не нарваться на штраф