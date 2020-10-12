Визит Анджея Дуды в Украину, выписка Порошенко из больницы и нападение на Саакашвили в Греции: Главное за 12 октября

Зеленский и Дуда договорились о дальнейшем сотрудничестве в энергетической сфере для укрепления энергетической безопасности в Европе Офис президента Украины

За рубежом активно исследуют влияние нового типа вакцины против коронавируса на иммунитет

Утром президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским лидером Анджеем Дудой и обсудил ряд политических вопросов, в частности, вопросы относительно Крыма и Донбасса. К тому же сегодня стало известно, что Петра Порошенко выписали из больницы, где он лечился от коронавируса, а в ЕС решили пролонгировать персональные санкции против нескольких россиян из-за их причастности к отравлению Скрипалей. Далее рассказываем об этих и других важных событиях этого понедельника.

Разработка ингаляционных вакцин от коронавируса

Ученые из Великобритании, США и Гонконга начали разработку ингаляционных вакцин от коронавируса. Действие вакцины ориентировано на повышение иммунитета человека от всех вирусных болезней. Готовую вакцину будут поставлять в аэрозоле.

Вакцина от COVID-19 Фото из открытых источников

Действие ингаляционной вакцины проверяли на мышах. Введение препарата через нос вызвало мощную иммунную реакцию грызунов, особенно в носу и дыхательных путях. Это позволит усилить местный иммунитет в горле и в носу.

Прогноз по коронавирусу в Украине

До конца октября суточный прирост больных коронавирусом в Украине может составить 7800. Об этом свидетельствуют данные ученых КПИ имени Игоря Сикорского, полученные после прогнозного моделирования.

Тем временем заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина может получить вакцину против коронавируса несколькими путями, в том числе в результате производства препарата на украинских мощностях. Второй вариант предусматривает покупку Украиной вакцины, предназначенной для государств-членов ЕС. Однако, это возможно при условии избытка препарата в европейских странах.

Третий вариант – в соответствии с механизмами государственных закупок, Украина может быть в очереди из стран-партнеров.

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Заявление Зеленского о возвращении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным о возврате Украине ее территорий, в том числе Крыма.

Журналист во время интервью спросил Зеленского, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с Путиным, которое вернет Украине ее территории. На что президент ответил, что да, но для этого нужно принять ряд изменений.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда", - отметил президент.

В то же время Зеленский исключил возможность выборов на неподконтрольной Киеву части Донбасса до передачи Украине контроля над границей с Россией. Причем президент заявил, что готов уйти, если не сможет закончить войну на Донбассе.

Итоги встречи президентов Украины и Польши

Сегодня прошла официальная встреча президентов Украины и Польши – Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Во время встречи они сделали совместное заявление о необходимости усиления международного сотрудничества между странами.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда Офис президента Украины

Также они затронули вопросы Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, Польша выразила заинтересованность по взаимодействию с Киевом в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым.

В присутствии президентов председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко и председатель Государственной компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Ежи Квецинский подписали Договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации между Фондом государственного имущества Украины и польской государственной нефтегазовой компанией Polskie Gуrnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

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Кадровые изменения в "Нафтогазе"

Американский бизнесмен и бывший дипломат Амос Хохштайн сообщил НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении своих полномочий как независимого директора в наблюдательном совете компании. Одной из причин решения назвал "усиление противодействия процессам реформирования рынка газа и трансформации "Нафтогаза" в независимую эффективную компанию".

Амос Хохштайн Houston Chronicle

Амос Хохштайн подчеркнул, что усилия руководства "Нафтогаза" по созданию новой корпоративной культуры, прозрачных механизмов и соблюдению международных стандартов встречали сопротивление на каждом этапе.

Хохштайн указал, что попытки саботажа усилились в последнее время, потому что международное сообщество устало от Украины, а администрация Дональда Трампа не занималась антикоррупционной повесткой дня.

Продление европейских санкций против России

Европейский Союз продолжил санкции относительно применения химического оружия, введенные, в частности, из-за отравления Скрипалей с участием россиян в Солсбери. Совет ЕС решил продлить до 16 октября 2021 года санкции, которые касаются 9-х человек и одной организации, которые несут ответственность за разработку и использование химического оружия.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов лиц, а также замораживание активов предприятий.

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Выписка Петра Порошенко из больницы

Пятого президента Украины Петра Порошенко 12 октября выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Состояние здоровья депутата улучшилось, а потому в госпитализации он не нуждается.

Народный депутат Петр Порошенко Фото из открытых источников

Напомним, 29 сентября Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусом, его положили в больницу, где его состояние сначала значительно ухудшилось.

Нападение на Михеила Саакашвили

В воскресенье, 11 октября, в столице Греции, Афинах, было совершено нападение на бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Михаил Саакашвили REUTERS

Он прибыл в Афины, чтобы провести там встречу с эмигрантами из Грузии и рассказать им о своих дальнейших планах на родине. Но у входа в здание, где проходило мероприятие, политика ждали его противники. После появления Саакашвили на него набросился молодой человек, завязалась драка и несколько человек получили телесные повреждения. Самому Саакашвили удалось сбежать.

Лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук назвал имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Премия присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону — за развитие теории аукционов.

В своих работах Уилсон и Милгром разъяснили, как работают аукционы и почему участники торгов ведут себя определенным образом, и использовали свои теоретические открытия для создания совершенно новых форматов аукционов для продажи товаров и услуг.

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Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео о том, что нардеп Александр Качура подает в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке".

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о выписке Петра Порошенко из больницы, где он лечился от коронавируса.

Президента Петра Порошенко выписали из больницы, где он лечился от коронавируса

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Опубликовано Телеканал ZIK Понедельник, 12 октября 2020 г.

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