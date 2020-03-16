Въезд запрещен: Для кого Украина действительно закрыла государственную границу из-за коронавируса

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Закрытая граница – еще не гарантия безопасности и остановки распространения коронавируса

С понедельника Украина закрыла свою границу для въезда, дабы не допустить проникновения коронавируса. При этом пока у украинцев есть возможность вернуться домой из любой точки мира. Далее рассказываем о том, кто все же сможет прибыть в Украину, и эффективны ли такие меры общенационального масштаба.

Что значит беспрецедентное закрытие границ Украины

Пока международная команда ученых и медиков пытается выяснить, как можно хотя бы минимально противостоять коронавирусу, страны одна за другой закрывают границы и вводят карантин. Украина не стала исключением – с 16 марта, когда стало известно о двух новых случаях заболевания коронавирусом, государственная граница официально закрыта для въезда иностранцев и лиц без гражданства из-за опасности распространения коронавируса. При этом все украинцы смогут вернуться в Украину из любой части мира. Такой карантин на границе продлится до 3 апреля. Известно, что запрет на въезд может быть отменен или продлен в зависимости от ситуации с распространением вируса в мире.

Так, закрытие границ призвано предотвратить массовое проникновение в Украину коронавируса, однако вряд ли это возможно при актуальных сейчас условиях. Речь о том, что въезд закрыт, однако не для всех – въехать в нашу страну смогут иностранцы с правом на жительство в Украине, те, которые являются супругами или детьми граждан Украины или представляют дипломатические структуры. Для въезда им нужно иметь индивидуальное согласование МИД. Также смогут приехать иностранцы, являющиеся членами экипажей судов, автомобилей, самолетов – они должны пройти дополнительные обследования.

К тому же смогут заехать и грузовики из других стран. Невероятно, что это возможно тогда, когда известно о чрезвычайно высокой заражаемости коронавирусом. В таком случае допускать такие исключения – вполне безответственно. Иначе говоря, эти исключения полностью нивелируют закрытие границ, которое фактически становится "так называемым закрытием". Фактически же пускать будут всех, как всегда, за исключением иностранцев-туристов. На самом деле, сейчас даже самые отчаянным туристам не слишком хочется ездить по миру, поэтому, вероятно, их будет небольшое количество. А тем временем главные пути распространения вируса свободно функционируют и дальше.

При этом известно, что Украина пока не установила ограничений на выезд. Правда, выехать из Украины можно будет, а въехать в другую страну – нет, потому что многие страны ввели ограничения на въезд – к примеру, Польша, Чехия, Словакия, США.

Кабинет министров Украины к 3 апреля закрыл 107 пунктов пропуска через украинскую границу, оставив работать 123 пункта. Полный перечень закрытых и открытых пунктов пропуска можно найти по этой ссылке. Также запущена интерактивная карта относительно состояния пунктов пропуска на границе с Украиной.

Кроме закрытия границ, Украина также отменила железнодорожное сообщение с Польшей, Латвией, Россией и Беларусью. Со вторника, 17 марта, Украина прекращает пассажирские международные перевозки: отменят авиарейсы, поезда, автобусы. На пропускных пунктах, которые будут впускать украинцев в Украину и будут выпускать иностранцев за пределы Украины, работают санитарные медицинские бригады. Они будут проверять приезжающих украинцев на коронавирусные симптомы. Все украинцы, которые будут возвращаться из стран, где бушует эпидемия, пройдут температурный скрининг и будут направлены на самоизоляцию дома в течение 14 дней.

К слову, в воскресенье, 15 марта, в 22:23 в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Италии гражданами. Так, перед посадкой в самолет в Италии все пассажиры прошли медосмотр на признаки болезни, и на борт допустили лишь здоровых людей, которые пройдут добровольную самоизоляцию в Украине. Но не исключено, что у них симптомы пока не проявились, ведь инкубационный период коронавируса – две недели.

Ситуация в регионах Украины

Еще в четверг, 12 марта, во Львове был введен карантин – закрыли кинотеатры, учреждения культуры, развлекательные заведения, должны быть закрыты рестораны и торговые точки, кроме аптек, продуктовых магазинов и заправок. Родильные дома запретили любые посещения и партнерские роды.

13 марта в Радомышле Житомирской области, где умерла женщина, больная коронавирусом, ввели чрезвычайное положение: закрыты на карантин все учебные заведения, остановлено движение общественного транспорта, закрыты развлекательные и торговые центры и рынки, а супермаркеты работают до 22:00.

А в Черновицкой области, где был обнаружен больной коронавирусом, в субботу, 14 марта, ввели чрезвычайное положение до 3 апреля. Сейчас в регионе почти не работают торговые центры, гипермаркеты, магазины, рынки, ограничено движение общественного транспорта, все учебные заведения на карантине.

В Тернополе закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек, в Одессе – аналогичная ситуация. Тем временем Запорожье также идет на карантин, чтобы предупредить распространение Covid-19 в Украине. Карантинные меры усилены в Николаеве, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Кажется, что ситуация приближается к введению по всем регионам Украины режима чрезвычайного положения. Это значит, что будут закрыты все рынки, торговые и развлекательные центры, театры, кинотеатры, музеи, все учреждения образования, запрещаются массовые мероприятия любой направленности, останавливается работа общественного транспорта. При этом медицинские учреждения переводятся в режим повышенной готовности. И конечно, запрещается въезд лиц из стран-эпицентров распространения коронавируса.

Режим чрезвычайного положения уже ввели Болгария, Словакия, Венгрия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Испания, США.

Готова ли Украина – что говорит власть

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Центре общественного здоровья заработал внутренний Оперативный штаб, который будет заниматься исключительно вопросами COVID-19. Здесь будут отвечать на запросы, собирать, обрабатывать и предоставлять аналитические выводы относительно распространения коронавируса в Украине.

При этом в Минздраве заверили, что медицинская система Украины полностью готова реагировать на случаи заболевания COVID-19 и оказывать медицинскую помощь.

Так, в Украине сегодня насчитывается 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, готовы 2000 врачей-инфекционистов и 5000 медперсонала. В больницах есть инфекционные боксы и достаточное количество аппаратов искусственного дыхания и средств индивидуальной защиты.

При этом президент Владимир Зеленский отметил, что скоро инфекционные больницы в каждой области Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса. А на закупку средств индивидуальной защиты выделено 100 миллионов гривен, если понадобится – выделят еще 500 миллионов на закупку медоборудования для интенсивной терапии. Тем временем Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, а из государственного резерва в больницы передадут 10 миллионов защитных масок для лица. Об этом утверждает президент, однако пока на практике неизвестно, как это будет работать, учитывая, что уже сейчас ни в одной аптеке Киева нет даже простейших защитных масок для лица. Подробнее о готовности (или не готовности) Украины к вероятной вспышке коронавируса можно прочитать по этой ссылке. А все, что нужно знать о коронавирусе, читайте в нашем материале здесь.

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По состоянию на 13:00 понедельника, 16 марта, в Украине действует карантин, но в Киеве торгово-развлекательные центры, бары и рестораны не закрыты. Правда, по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко, со вторника, 17 марта столица закроет все рынки, развлекательные центры и магазины, кроме продуктовых и аптек.

Если на прошлой неделе речь шла о закрытии кинотеатров, театров и учреждений образования и запрете собраний более 200 человек, то сегодня ситуация жестче и серьезнее. Минздрав заговорил о закрытии всех торгово-развлекательных центров и ограничении любых сборов с численностью более 10 человек. Ситуация обновляется чрезвычайно быстро, поэтому ждем новостей ежечасно.