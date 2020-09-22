Вероятный выход Фокина из ТКГ, изменения в Избирательный кодекс и визит представителя ЕС в Украину: Главное за 22 сентября

Завершился очередной рабочий день, поэтому вспомним актуальные новости вторника

Первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин Гордон

Из-за заявлений о Донбассе нардепы предложили уволить первого заместителя главы делегации ТКГ Витольда Фокина.

Среди прочего — парламентарии предлагают внести изменения в Избирательный кодекс из-за пандемии коронавируса.

Об этом и кое-что другое рассказываем дальше.

Вероятный выход Фокина из ТКГ

Народные депутаты подготовили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить первого заместителя главы делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина из-за его заявлений о Донбассе.

Витольд Фокин Фото из открытых источников

По мнению парламентариев, такие заявления неприемлемы и "демонстрируют полное непонимание причинно-следственных связей начала российско-украинской войны и откровенный дрейф в сторону России".

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Визит представителя ЕС в Украину

Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель начал визит в Киев с заявления о важности независимых антикоррупционных органов и судебной реформы в Украине.

Владимир Зеленский и Жозеп Боррель Офис президента Украины

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что ориентиром для реформ и основным инструментом для сближения Украины с ЕС Соглашение об ассоциации.

Ситуация с коронавирусом в Украине

С сегодняшнего дня, 22 сентября, в Украине вступили в силу новые ограничения для регионов красной зоны.

В Киеве с начала пандемии подтвердили 20 028 случаев коронавируса COVID-19, в частности, за последние сутки количество заболевших выросло почти на три сотни человек.

Министерство здравоохранения ожидает вспышку COVID-19 в Запорожской области из-за проведения музыкального фестиваля "Khortytsia Freedom".

В опорной больнице № 25 в Харькове 25 медиков написали заявления на увольнение из-за интенсивного наплыва пациентов с коронавирусной болезнью.

Предложены изменения Избирательного кодекса

Депутаты Верховной Рады предложили внести в Избирательный кодекс и некоторые законы Украины изменения, связанные с проведением местных выборов во время карантина. Таким образом парламентарии хотят избежать вспышек коронавируса после голосования.

Предложения касаются проведения агитации, голосования и работы членов избирательной комиссии.

Кандидат в мэры Киева

"Оппозиционная платформа - За жизнь" решила выдвинуть Александра Попова на должность мэра Киева. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович во время партийной конференции в Киеве.

Александр Попов Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

О достижениях Попова на должности главы КГГА можно узнать по ссылке.

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Увеличение мощностей для транзита газа

Российская компания "Газпром" заказала дополнительные мощности для транзита газа в Европу украинской ГТС в октябре.

Услуги по организации транзита будут оплачены Газпромом дополнительно к основному транзитному договору. Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября 2020 года.

Расследование отравления Навального

Правоохранительные органы Германии не могут открыть уголовное дело и начать расследование отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, ведь дело не находится в юрисдикции государства, так как это не военное преступление.

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Кроме того, Берлин не может ссылаться на универсальную юрисдикцию согласно международному уголовному кодексу. Причиной этого также является то, что отравление Навального случилось на территории России.

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Какой будет главная елка страны

Главная елка страны в этом году расположится, как и обычно, на Софийской площади Киева. Она будет искусственной, а ее высота достигнет 34 метров.

Новогоднее шоу - 2021 организуют в тематике сказочного леса, главная елка страны тоже будет стилизована под нее. Внутри пня - фотозона и другие развлечения.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK зрители чаще всего просматривали видео — комментарий экс-нардепа Елены Бондаренко о языковом скандале с участием украинской писательницы Ларисы Ницой.

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Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook в топ новостей среди читателей попала информация относительно скандала из-за языка, который устроила украинская писательница Лариса Ницой.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов:

Smart Ticket: Почему внедряют новый сервис в Украине и какие преимущества получат пассажиры

Рассекречивание файлов FinCEN: Как крупнейшие банки мира прикрывали мафиози в отмывании денег