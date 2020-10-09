Вероятный карантин "выходного дня", чрезвычайное положение в Бишкеке и Нобелевская премия мира: Главное за 9 октября

Рабочая неделя завершается, поэтому узнаем главные новости пятницы

Фото из открытых источников

Главной темой дня стало ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Украине. Суточный прирост больных COVID-19 достиг почти 6 тыс. лиц. В связи с этим правительство сегодня провело заседание, а в Раде начали искать альтернативу жесткому карантину.

Среди прочего — в столице Кыргызстана в Бишкеке ввели чрезвычайное положение. И сегодня стал известен лауреат Нобелевской премии мира.

О главных новостях пятницы рассказываем подробнее.

Вероятный карантин "выходного дня"

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий предложил ввести "карантин выходного дня", в который украинцы должны будут сидеть дома.

Фото из открытых источников

К тому же, Всемирная организация здравоохранения изменила критерии карантинного зонирования. Поэтому в субботу на совещании у президента будут обсуждать введение современных критериев.

Решение правительства о распространении коронавируса

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел срочное совещание с главами государственных областных администраций по ситуации с COVID-19.

Премьер поручил главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко и главам облгосадминистраций поставить на личный контроль работу горячих линий, решить вопрос с доплатами медикам за сентябрь.

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Ситуация с COVID-19 в Киеве

За прошедшие сутки, 8 октября, в столице подтвердили 567 случаев коронавируса, 10 человек скончались. По словам мэра города Виталия Кличко Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 117, Оболонском – 83, Днепровском районе – 71 случай.

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Глава города обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову с требованием предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных.

Президента обязали говорить на украинском языке

Верховный Суд постановил, что президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей. В то же время, за общение на другом языке вне исполнения полномочий президент не несет юридической ответственности.

Так, лицо обратилось в суд с иском, в котором просило признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий.

Чрезвычайное положение в Бишкеке

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения в город вводят войска.

Режим чрезвычайного положения вводится "в связи со сложившейся ситуацией, связанной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков".

Сооронбай Жээнбеков Сайт президента Кыргызстана

А тем временем в ходе столкновений в Бишкеке обстреляли автомобиль бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Его сторонники расценивают инцидент как покушение.

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Госрегулирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги хотят отменить

Кабинет министров принял законопроект, которым право устанавливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение от НКРЭКУ предлагается передать властям на местах.

Проект закона должна принять Верховная Рада.

НКРЭКУ обратилась в ГБР из-за давления нардепов

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в Государственное бюро расследований о незаконное влияние группы народных депутатов на деятельность НКРЭКУ, что имеет целью "помешать выполнению комиссией служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений".

Как отмечают представители регулятора, публичное и не публичное давление на членов НКРЭКУ, которое в последнее время системно совершают народные депутаты, связано с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК".

В Луганской области подорвался пожарный автомобиль

В Станично-Луганском районе из-за наезда на взрывное устройство подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства, в результате чего трое человек получили травмы.

Инцидент произошел утром в пятницу, 9 октября, во время защиты населенных пунктов от пожара, который распространился от линии разграничения между с. Болотенное и с. Сизое Станично-Луганского района.

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Начало отопительного сезона под угрозой срыва

НАК "Нафтогаз" призвал учредителей 73 предприятий теплоэнергетики решить вопрос критических долгов перед поставщиками, поскольку под угрозой остаться без отопления могут 50 населенных пунктов.

При этом, в течение недели 11 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами.

Нобелевская премия мира

Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе за борьбу с голодом.

На премию мира в 2020 году выдвигали известных мировых лидеров и политиков, в частности президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали комментарий политолога Александра Лазарева относительно внедрения карантина "выходного дня".

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость о предложении нардепа Михаила Радуцкого ввести карантин "выходного дня".

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:

От черных дыр до "генетических ножниц": Кто и за что получил Нобелевскую премию в 2020 году

Увеличенные штрафы и заключение под стражу: Какой вред несет сжигание листьев и какая за это предусмотрена ответственность