Вероятный глава АМКУ, новый президент Польши и усиление ответственности за пьяное вождение: Актуальное на утро 14 июля

Фото из открытых источников

В Польше завершились президентские выборы, и их результат достаточно предсказуем

Сегодня стало известно о смягчении карантина в регионе, где наблюдались самые быстрые темпы инфицирования. К тому же скорость инфицирования коронавирусом по стране немного стабилизировалась. Далее рассказываем о главных событиях, известные по состоянию на утро вторника, 14 июля.

Коронавирус в Украине: новая статистика

В Министерстве здравоохранения обновили статистику заболеваемости коронавирусом. По состоянию на утро 14 июля в Украине известно о 54 771 случае заболевания коронавирусом. За последние сутки подтвердили 638 новых случаев инфицирования.

Ослабление карантина во Львовской области



Во Львовской области местные власти решили ослабить карантинные ограничения.

Карантин во Львове Львовский городской совет

Сообщается, что по показателям для ослабления противоэпидемических мер, Львовская область перестала быть регионом со значительным распространением коронавируса, что позволяет продолжить ослабление карантина и разрешить работу учреждений культуры с заполняемостью более 50% мест, ночных клубов; ресторанов, кафе, баров, закусочных; библиотек, музеев (кроме кинотеатров, театров), дошкольных учебных заведений.

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Президент предложил садить водителей за пьяные ДТП пожизненно в тюрьму

Владимир Зеленский на встрече с правительством подчеркнул, что необходима более жесткая уголовная ответственность за вождение в пьяном виде, которое привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Владимир Зеленский Офис президента

Президент уверен – поскольку существующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль пьяными, нужно увеличить их в 5-10 раз. А если пьяный водитель спровоцировал ДТП, приведшее к человеческим жертвам, должна быть введена более строгая уголовная ответственность.

"Если вождение навеселе повлекло гибель – срок наказания должен быть увеличен. Возможно, к пожизненному заключению", - заявил Зеленский, поручив премьер-министру подготовить предложения по повышению безопасности дорожного движения.

Вероятный глава АМКУ

Депутаты "Слуги народа" кандидатуру Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета. Сейчас она временно исполняет обязанности председателя АМКУ.

Ольга Песчанская Фото из открытых источников

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Известно, что голосование по решению кадровых вопросов пройдет в среду, 15 июля.

Начало отопительного сезона в Украине под угрозой

В Украине начало отопительного сезона находится под угрозой срыва из-за 109 предприятий-тепловиков. Эти предприятия не выполняют требования законодательства о минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках специальных публичных обязательств.

"Ненадлежащие расчеты за газ со стороны предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период. Информация содержит данные относительно уровня задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой производителем тепла позволит ему получать газ на условиях ПСО", - сообщают в "Нафтогазе".

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Результаты президентских выборов в Польше

В Польше подсчитали 100% голосов голосовавших во втором туре президентских выборов. За действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей.

Анджей Дуда Фото из открытых источников

Как отмечается, за оппонента Дуды, представителя партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского, проголосовали 48,97% избирателей. Таким образом, разрыв между результатами кандидатов составил чуть более 2%, или чуть более 422 тыс. из почти 20,5 млн голосов.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 13 июля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись вблизи Сартаны и Водяного, возле Авдеевки и Пищевика, недалеко от Каменки, Славного, Первомайского, рядом с Луганским, Крымским и Орехово. К тому же противник обстреливал опорные пункты украинских военных возле Хутора Вольный и Майорска.

Коронавирус в мире

Во вторник, 14 июля, стало известно о 13 103 290 случаях инфицирования коронавирусом в мире. Умерло 573 042 лица, а выздоровели 7 257 369 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США – 3 363 056 лиц, Бразилии – 1 884 967 человек и Индии – 906 752 лица. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Ситуация с коронавирусом в мире Фото из открытых источников

Погода на 14 июля

В Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на вторник, 14 июля. Сегодня на востоке ожидаются дожди и грозы, тогда как в остальных регионах – солнечно, хоть и не так тепло, как на прошлой неделе.

На западе синоптики прогнозируют 19-22 градуса тепла днем и от 10 до 13 ночью. На востоке термометр покажет 27-31 днем и 17 – 19 ночью. На севере воздух прогреется до 18 – 20 днем и 11 – 13 ночью. На юге прогнозируют 24 – 27 днем и 15 – 18 ночью. В Киеве сегодня ожидается 18 – 20 градусов днем и 12 – 14 ночью.

Погода в Украине на 14 июля Укргидрометцентр

Курс валют

Согласно официальной информации Национального банка Украины, во вторник, 14 июля, один доллар будет стоить 27,09 гривен, а евро – 30,69 гривен.

Цены на горючее

В этот вторник, 14 июля, стоимость топлива в Киеве, по данным Укрнета, будет такой: