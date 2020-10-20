Вероятность введения жесткого карантина и послание президента к Раде: Актуальное на утро 20 октября

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент допускает карантин по всей стране, как это было весной

Недавно президент заявил, что в Украину может вернуться жесткий карантин, но при определенном условии. Также традиционно стало известно о новом числе инфицированных коронавирусом – статистика остается неутешительной. Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро этого вторника.

Заседание Верховной Рады

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что сегодня на пленарном заседании парламента заслушают послание от президента Владимира Зеленского, информацию министра здравоохранения Максима Степанова, а также рассмотрят проект постановления о мерах противодействия распространению коронавируса.

Запланированное выступление президента Украины с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины состоится после выступлений депутатских фракций и групп, в 10:30.

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Иран взял ответственность за катастрофу "МАУ"

Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Евгений Енин Фото из открытых источников

Во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, Евгений Енин заявил о необходимости беспристрастного и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам. Иранский дипломат заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Кодекс для депутатов Слуги народа"

Для депутатов фракции "Слуга народа" разработан новый Этический кодекс, который вскоре могут подписать.

Предыдущий внутрифракционный документ, так называемый "Меморандум о деятельности депутата", который "Слуги народа" подписывали в начале своей каденции, оказался неэффективным. Речь идет о документе, который перед выборами подписали все кандидаты в народные депутаты от "Слуги народа". Тем самым они обязывались не "кнопкодавить", но кое-кто все же нарушал это обещание.

В Украине могут вернуть жесткий карантин

Жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом более 9,5 тыс. случаев в сутки. Однако, тогда очень пострадает экономика, заявил президент Владимир Зеленский.

Фото из открытых источников

Он отметил, что снизить заболеваемость можно путем уменьшения пребывания граждан всех возрастных групп в местах массового скопления людей.

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Новый посол Украины в Финляндии

Владимир Зеленский назначил нового посла в Финляндии – им стала Ольга Диброва. До назначения на эту должность Ольга Диброва работала директором Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины.

"По данным Гидрометцентра, 20-21 октября в восточных областях и в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в ГСЧС Украины.

США ввели новые санкции против Китая

США ввели санкции против 6-и юридических и 2-х физических лиц Китая из-за поддержки судоходных линий Ирана.

"Соединенные Штаты вводят санкции против шести юридических и двух физических лиц за поведение, связанное с IRISL и ее дочерней компанией Hafez Darya Arya Shipping Company (HDASCO), в соответствии с разделом 1244 закона О свободе Ирана и борьбе с распространением (IFCA 1244)", - сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

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Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 20 октября в Украине выявлено 5469 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Всего известно о 309 107 больных. Из них 5 786 летальных исходов, а 129 533 пациентов выздоровело.

Между тем в мире известно о 40 348 737 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерли 1 117 572 человека, а вылечились 27 628 198 человек. Больше всего болеют в США – 8 212 981 случай, в Индии – 7 550 273 случая, Бразилии – 5 250 727 и в России – 1 406 667 больных.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 19 октября, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года.

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Противник применил на участке вблизи населенного пункта Луганское ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные ответный огонь не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

К тому же в районе Авдеевки был задокументирован пролет беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения.

Погода в Украине

По данным Гидрометцентра по всей территории Украины сегодня будет ясно, днем и ночью без существенных осадков. На западе воздух днем прогреется до +9...+13, а ночью будет +2...+5.

На востоке днем будет +10...+13, а ночью +1...+5. В северных регионах страны днем температура воздуха составит +9...+11, а ночью +1...+3. В центральных областях днем ожидается +10...+13, а ночью от +1 до +4. На юге страны традиционно теплее – столбик термометра днем покажет от +12 до +16, а ночью – от +3 до +7.

Погода в Украине 20 октября Укргідрометцентр

Курсы валют

Официальный курс доллара по состоянию на вторник, 20 октября, установлен Нацбанком на уровне 28,38 грн, а евро – 33,43 грн, тогда как российский рубль будет стоить 0,36 грн.

Цены на топливо

20 октября стоимость топлива в Киеве, по информации "Укрнета", будет такой: