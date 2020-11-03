Вероятное жесткое усиление карантина, приговоры по делу "Хизб ут-Тахрир" и масштабные обыски в ГТС: Главное за 3 ноября
Вторник стал богатым на новости и события
В Украине уже избрали более 5000 депутатов и 68 мэров.
Среди прочего стало известно, что из-за обострения ситуации с заболеванием коронавирусом в Украине вероятно значительно усилят карантин.
А тем временем в России огласили приговоры троим крымским татарам, они получили от 12 до 17 лет лишения свободы.
О главных новостях дня рассказываем подробнее.
Очередное заседание Рады: Какие решения приняли
Сегодня состоялось очередное пленарное заседание четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Парламент поддержал за основу законопроект №3890, в соответствии с которым планируют штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей.
Также нардепы проголосовали в первом чтении за законопроект №4051, призванный юридически урегулировать дистанционную работу. Документом предусматривается разделение понятий "дистанционная" и "надомная" работа. Кроме того, документ предлагает ввести понятие "гибкий рабочий график".
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения на один год. Однако такой законопроект еще не рассматривали, его зарегистрировали сегодня.
К тому же, Рада разрешила гражданам с 14 лет менять отчество.
Значительное усиление карантина
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 превращается в катастрофическую, а легко пройти вторую волну эпидемии будет невозможно.
В Минздраве сообщили, что в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 уже заполнены на 68,8%.
СМИ сообщили, что в Украине со следующей недели, 9 ноября, могут значительно ужесточить карантинные ограничения. По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за нарушение установленных ограничений.
Сколько депутатов уже избрали
В ЦИК сообщили, что по состоянию на 12:00 3 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 237 местных советов в 24 регионах.
Всего избрано 5428 депутатов. В частности, в пять районных советов - 162 депутатов, в 39 городских – 1072 депутатов, в 60 поселковых – 1311 депутатов, в 133 сельских – 2883 депутатов.
Также 282 главы признаны избранными в 24 регионах, в том числе 68 – городских, 69 – поселковых, 145 – сельских.
На выборах в мэры в Ивано-Франковске победил действующий городской голова Руслан Марцинкив, а в Луцке проведут второй тур.
Киевская городская территориальная избирательная комиссия уже учла результаты 56% избирательных участков в столице. На должность главы КГГА лидирует действующий мэр Виталий Кличко.
Приговоры по делу "Хизб ут-Тахрир"
Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор троим крымским татарам "красногвардейской группы", обвиняемым в принадлежности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир".
Рустема Эмирусеинова суд приговорил к 17 годам лишения свободы, Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам, а Эскендера Абдулганиева - к 12 годам.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с осуждением троих граждан Украины. В ведомстве убеждены, что сегодняшние судебные приговоры по лишению свободы украинцев являются очередным доказательством, что государство-оккупант продолжает использовать "драконовские" нормы своего антитеррористического законодательства для преследований крымчан.
Обыски в помещениях Государственной таможенной службы
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыски в территориальных органах и Центральном аппарате Государственной таможенной службы.
Обыски проводят на основании постановления Печерского районного суда города Киева по признакам возможного злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-2020 годах.
Закрыли первое дело за ложь в декларации
Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело по недостоверному декларированию имущества. Речь идет о деле экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который не указал в декларации четыре "Мерседеса" и один "Ленд Ровер", два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки и тому подобное.
Дело было закрыто ввиду того, что несколькими днями ранее, 27 октября, Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса.
Разоблачена масштабная схема по подделке паспортов
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в том числе РФ, жителей ОРДЛО, ПМР и некоторых стран с повышенной террористической угрозой для дальнейшей переправки в ЕС.
К противоправным действиям причастны работники Государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Республике Молдова.
Суд по делу сбивания MH17
Сегодня возобновили слушания по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе. Во время заседания показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе. На записях Пулатов вновь отрицает причастность к авиакатастрофе.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наступление ответственности за сбивание МН17 - неизбежно.
Трагедия у берегов Анталии
В Турции у берегов Анталии затонул экскурсионный катер, в результате чего по меньшей мере один человек погиб.
Судно затонуло по неизвестной причине, примерно за 50-100 метров от побережья в пещере Фосфорлу в замке Алании. По предварительной информации, были спасены 37 человек.
Видео дня
Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео о выборах президента США, которые происходят сегодня.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о том, что в Украине готовится государственный переворот, и не абы кем, а Петром Порошенко. Об этом заявил экс-нардеп Давид Жвания.
Вместо бонуса
Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько больших материалов:
Трамп или Байден: Особенности президентской кампании в США, рейтинги кандидатов и ожидания Украины
Ночной теракт в Вене: Что произошло возле синагоги и сколько людей погибло от выстрелов