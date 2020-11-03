Вероятное жесткое усиление карантина, приговоры по делу "Хизб ут-Тахрир" и масштабные обыски в ГТС: Главное за 3 ноября

Вторник стал богатым на новости и события

Карантин в Украине Фото из открытых источников

В Украине уже избрали более 5000 депутатов и 68 мэров.

Среди прочего стало известно, что из-за обострения ситуации с заболеванием коронавирусом в Украине вероятно значительно усилят карантин.

А тем временем в России огласили приговоры троим крымским татарам, они получили от 12 до 17 лет лишения свободы.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Очередное заседание Рады: Какие решения приняли

Сегодня состоялось очередное пленарное заседание четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Парламент поддержал за основу законопроект №3890, в соответствии с которым планируют штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей.

Также нардепы проголосовали в первом чтении за законопроект №4051, призванный юридически урегулировать дистанционную работу. Документом предусматривается разделение понятий "дистанционная" и "надомная" работа. Кроме того, документ предлагает ввести понятие "гибкий рабочий график".

Народные депутаты на заседании Верховной Рады Фото из открытых источников

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения на один год. Однако такой законопроект еще не рассматривали, его зарегистрировали сегодня.

К тому же, Рада разрешила гражданам с 14 лет менять отчество.

Значительное усиление карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 превращается в катастрофическую, а легко пройти вторую волну эпидемии будет невозможно.

В Минздраве сообщили, что в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 уже заполнены на 68,8%.

В Украине готовятся значительно усилить карантин Фото из открытых источников

СМИ сообщили, что в Украине со следующей недели, 9 ноября, могут значительно ужесточить карантинные ограничения. По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за нарушение установленных ограничений.

Сколько депутатов уже избрали

В ЦИК сообщили, что по состоянию на 12:00 3 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 237 местных советов в 24 регионах.

Всего избрано 5428 депутатов. В частности, в пять районных советов - 162 депутатов, в 39 городских – 1072 депутатов, в 60 поселковых – 1311 депутатов, в 133 сельских – 2883 депутатов.

Также 282 главы признаны избранными в 24 регионах, в том числе 68 – городских, 69 – поселковых, 145 – сельских.

На выборах в мэры в Ивано-Франковске победил действующий городской голова Руслан Марцинкив, а в Луцке проведут второй тур.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия уже учла результаты 56% избирательных участков в столице. На должность главы КГГА лидирует действующий мэр Виталий Кличко.

Приговоры по делу "Хизб ут-Тахрир"

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор троим крымским татарам "красногвардейской группы", обвиняемым в принадлежности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир".

Рустема Эмирусеинова суд приговорил к 17 годам лишения свободы, Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам, а Эскендера Абдулганиева - к 12 годам.

Фигуранты дела " Хизб ут-Тахрир" Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с осуждением троих граждан Украины. В ведомстве убеждены, что сегодняшние судебные приговоры по лишению свободы украинцев являются очередным доказательством, что государство-оккупант продолжает использовать "драконовские" нормы своего антитеррористического законодательства для преследований крымчан.

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Обыски в помещениях Государственной таможенной службы

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыски в территориальных органах и Центральном аппарате Государственной таможенной службы.

Обыски проводят на основании постановления Печерского районного суда города Киева по признакам возможного злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-2020 годах.

Закрыли первое дело за ложь в декларации

Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело по недостоверному декларированию имущества. Речь идет о деле экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который не указал в декларации четыре "Мерседеса" и один "Ленд Ровер", два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки и тому подобное.

Дело было закрыто ввиду того, что несколькими днями ранее, 27 октября, Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса.

Разоблачена масштабная схема по подделке паспортов

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в том числе РФ, жителей ОРДЛО, ПМР и некоторых стран с повышенной террористической угрозой для дальнейшей переправки в ЕС.

К противоправным действиям причастны работники Государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Республике Молдова.

Суд по делу сбивания MH17

Сегодня возобновили слушания по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе. Во время заседания показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе. На записях Пулатов вновь отрицает причастность к авиакатастрофе.

Авиакатастрофа MH17 pravda.com

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наступление ответственности за сбивание МН17 - неизбежно.

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Трагедия у берегов Анталии

В Турции у берегов Анталии затонул экскурсионный катер, в результате чего по меньшей мере один человек погиб.

Судно затонуло по неизвестной причине, примерно за 50-100 метров от побережья в пещере Фосфорлу в замке Алании. По предварительной информации, были спасены 37 человек.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео о выборах президента США, которые происходят сегодня.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о том, что в Украине готовится государственный переворот, и не абы кем, а Петром Порошенко. Об этом заявил экс-нардеп Давид Жвания.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько больших материалов:

Трамп или Байден: Особенности президентской кампании в США, рейтинги кандидатов и ожидания Украины

Ночной теракт в Вене: Что произошло возле синагоги и сколько людей погибло от выстрелов