Вероятное выступление Януковича в суде, возобновление работы КСУ и наводнение в Запорожской области: Актуальное на утро 9 декабря

Вторник 8 декабря и утро 9-го принесли украинцам немало интересных новостей

Фото из открытых источников

Сегодня должно состояться очередное заседание суда по делу Майдана. На нем планируют избрать меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Последний, кстати, хочет выступить на заседании.

Среди прочего стоит отметить, что КСУ возобновил заседание после месячного перерыва, а сегодня Кабмин должен решить, вводить ли локдаун в январе 2021 года.

О главных новостях утра 9 декабря рассказываем подробнее.

Вероятное выступление Януковича в суде

Сегодня Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меры пресечения по делу Майдана.

В то же время бывший президент требует обеспечить его личное участие в процессе по видеосвязи.

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Адвокат Януковича заявил, что к судебному процессу необходимо привлечь "свидетелей как со стороны тогдашней власти: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, - так и со стороны Майдана: Арсения Яценюка, Петра Порошенко и Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко и других".

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КСУ возобновил работу

Конституционный суд Украины возобновил проведение заседаний после почти месячного перерыва.

В повестке дня на 8 декабря был вопрос о толковании положения абзаца четвертого преамбулы Конституции относительно "достойного уровня жизни" украинцев и об открытии производства по делу о конституционности отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мощное наводнение в Запорожье

В селе Кирилловка Запорожской области наводнение затопило десятки баз отдыха, а также гостиницы и пансионаты.

Наводнение в Запорожской области mv.org.ua

В частности, в результате непогоды были подтоплены десятки баз на Федотовой, а также дорога на остров Бирючий.

Шторм в населенном пункте не утихает с неделю - порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег.

Введут локдаун в Украине в январе

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабинет министров Украины на заседании 9 декабря примет решение относительно локдауна в январе. По словам министра, во время локдауна точно будет работать общественный транспорт, городское и авиа сообщение.

При этом он назвал маловероятным введение локдауна 2 января.

Условия сдачи дополнительных тестов ВНО

Выпускники смогут сдавать дополнительные тесты внешнего независимого оценивания на платной основе.

Планируется, что участники ВНО при условии оплаты получат право пройти тестирование по большему количеству учебных предметов, чем установлено МОН.

Кроме того, изменится процесс определения оценки за государственную итоговую аттестацию выпускников. Результаты государственной итоговой оценки, которые не планируют поступать в вузы, будут определяться без учета рейтингового оценивания.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 9 декабря в Украине выявили 845 343 случая коронавируса, 451 118 человек выздоровели, 14 204 - умерли.

Накануне стало известно, что в конце ноября в Киеве от коронавируса умер украинский писатель-фантаст Сергей Иванов, который был также одним из сценаристов легендарной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

Сергей Иванов Фото из открытых источников

В Минздраве сообщили, что вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться в украинских аптеках не раньше осени 2021 года.

Массовая вакцинация против коронавируса в Украине будет осложнена жесткими правилами хранения вакцины и нежеланием многих украинцев делать прививки.

Вице-президент бизнес-ассоциации Украины и Турции Али Булут умер в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19.

В мире по состоянию на утро 9 декабря обнаружили 68 568 681 случай коронавируса, 47 462 805 человек выздоровели, 1 563 133 - умерли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

К тому же вакцина против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показала свою эффективность на 95 процентов, однако препарат имеет несколько побочных эффектов. Наиболее распространенными реакциями были покраснение в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб и лихорадка.

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Новый глава Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации. Зеленский лично вручил ему служебное удостоверение и пожелал результативной работы на благо региона.

Анатолий Полосков и Владимир Зеленский Офис президента Украины

Полосков работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Закрытие убыточных шахт в Украине

До 2030 года в Украине закроют все убыточные шахты, в соответствии с проектом Концепции трансформации угольной отрасли. Украина планирует к 2070 году полностью отказаться от ископаемых видов топлива.

В Министерстве энергетики отметили, что этот процесс будет происходить последовательно, без негативного влияния на экономику и занятых в отрасли работников.

Самая влиятельная женщина мира

Американский журнал Forbes обнародовал 17-ый ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира, уже в десятый раз подряд его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE

Впервые в рейтинге и сразу на третьей позиции находится будущий вице-президент США Камала Харрис.

Среди сотни самых влиятельных женщин рейтинга есть представительницы 30 стран и четырех поколений. В частности в список попали десять руководительниц государств, 38 генеральных директоров компаний и пять артисток.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Выстрелы зафиксировали вблизи Авдеевки.

Боевых потерь, вследствие провокационных выстрелов, не было.

От начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео об инциденте в школе во Львовской области - там учительница избила школьника.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость о том, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук договорился о передаче в Украину технологии для производства вакцины "Спутник V".

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