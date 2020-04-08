Вероятное продолжение карантина, новое дело против Порошенко и пожар во Львовской области: Главное за 8 апреля

Середина рабочей недели завершилась, подводим итоги среды, 8 апреля

Денис Шмигаль kmu.gov.ua

Украинцы ждут окончания карантина, однако в Кабмине рассматривают возможность продления ограничительных мер. Тем более что количество больных коронавирусом за последние сутки увеличилось минимум на 206 человек.

Среди других новостей — открытие нового дела против Петра Порошенко, новое подозрение по делам Майдана и убийство лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка.

Об этих и других важных событиях дня рассказываем подробнее.

Вероятное продолжение карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае. Он также сообщил, что ВОЗ рекомендует Украине продлить карантин.

В Офисе президента также отметили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий в Украине, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

Новое дело против Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий бывшего президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного суда Украины.

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровело. Показатель летальности в Украине составляет на сегодня 3,1%.

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, из которых один летальный.

В Ровенской области трое работников Службы безопасности Украины заразились коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения дало рекомендации по проведению погребальных обрядов во время эпидемии коронавируса.

Полковника ВСУ приговорили к 13 годам заключения

Шевченковский районный суд г. Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания.

Полковник ВСУ Иван Безъязыков Фото из открытых источников

Следствие установило, что военнослужащий, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе".

Расследование обстрела журналистов на Донбассе

В среду, 8 апреля, прокуратура начала расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований автомобиля с журналистами в Донецкой области.

Как отмечается, 7 апреля примерно в 11:00 в районе поселка городского типа Красногоровка Донецкой области с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль, в котором находились три сотрудника телеканала "Украина" и пресс-офицер бригады Вооруженных сил.

Подозрение милиционеру в делах Майдана

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководителю следственного отделения одного из районных управлений Нацполиции относительно превышения власти и заведомо незаконного задержания активистов во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане.

Пожар во Львовской области

Во вторник, 7 апреля, вблизи села Терновица Яворивского района Львовской области вспыхнул пожар на свалке, который продолжили тушить вторые сутки.

Так, в течение дня 7 апреля пожар сухой травы был ликвидирован полностью, а горение мусора ликвидировали на площади 8 000 квадратных метров (по состоянию на утро 8 апреля осталось 10 000 кв.м).

Убийство лидера группы "Лесик Band"

Вечером 7 апреля во Львове бездомный совершил смертельное нападение на лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка.

56-летнему музыканту нанесли два ножевых ранения в область сердца. Дацюка доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK стало топовым видео, как живет в условиях карантина бабушка, которой нардеп предлагал продать собаку и уплатить за газ.

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook активно комментировали новость об открытии нового дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.