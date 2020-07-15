Вероятное продолжение карантина, кандидат на должность главы НБУ и разрешение поездок на Мальдивы: Актуальное на утро 15 июля

Национальный банк Украины Радио Свобода

Еще одна страна разрешила въезд туристов, несмотря на пандемию коронавируса

Сегодня утром стало известно, что несмотря на неудовлетворительную эпидемическую ситуацию, во Львове решено открыть детские сады и еще ряд заведений. К тому же в Минздрве намекают, что украинцев ждет очередная пролонгация карантина – и снова не менее, чем на месяц.

Далее рассказываем об этих и еще нескольких главных событиях по состоянию на утро среды, 15 июля.

Коронавирус в Украине: новое

В Министерстве здравоохранения обновили статистику заболеваемости коронавирусом. За последние сутки подтвердили 836 новых случаев инфицирования.

По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине известно о 55 607 случаях инфицирования. Всего известно о 1427 летальных случаях, а 28 131 пациент выздоровел.

Карантин в Украине продолжат

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которое продолжит карантин как минимум на месяц. Также в Минздраве предлагают скорректировать правила адаптивного карантина.

Карантин в Украине EPA

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому будем продолжать", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

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Во Львове открывают детсады

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение разрешить работу детсадов с пятницы, 17 июля.

Заведения смогут работать при условии соблюдения карантина. Это касается проверки температуры у персонала, запрета на использование многоразовых полотенец и ковров и постоянной дезинфекции поверхностей.

Кроме детсадов, с 15 июля разрешена работа инклюзивно-ресурсных центров, отелей и хостелов.

Мальдивы открыли границы для украинцев

Власти Республики Мальдивы открывают границы для иностранных туристов с 15 июля. Чтобы заехать в страну, туристам не придется проходить тестирование на коронавирус и двухнедельную изоляцию.

Мальдивы Фото - flickr.com

К тому же до поездки туристам нужно подтвердить бронирование в отеле, на курорте или на круизном корабле. При этом туристы смогут жить только в одном отеле.

Новый глава Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергея Кислицу. Вместо этого на эту должность глава государства назначил первую заместительницу министра иностранных дел Эмине Джапарову.

Кандидат на должность главы Нацбанка

На должность председателя Национального банка Украины рассматривают кандидатуру одного из народных депутатов из фракции "Слуга народа". Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что речь идет не о Данииле Гетманцеве, который является председателем финансового комитета ВР.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото из открытых источников

Тем временем президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, во время которого они обсудили список кандидатов на должность председателя НБУ, предлагаемых представителями банковского сектора. Президент заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру председателя НБУ.

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Обнародовано фото погибшей в ДТП под Киевом семьи

Вчера вечером в эфире телеканала ZIK на большом экране продемонстрировали фото семьи, погибшей в ДТП под Киевом, которую в состоянии алкогольного опьянения совершил Антон Желепа.

Родители и двое детей – четырехлетняя девочка и десятилетний мальчик погибли мгновенно. Из всей семьи в живых остался лишь один четырнадцатилетний мальчик Святослав. Сейчас за ним следят врачи, он в сознании, но его состояние – стабильно-тяжелое.

Корабли НАТО вошли в Черное море для учений

Корабли Второй постоянной военно‑морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины.

Постоянная военно-морская группа НАТО в Черном море Twitter

Группа SNMG2 прибыла к Черному морю 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре с ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки, 14 июля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись по защитникам Авдеевки и Водяного, вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, неподалеку Лебединского и Березового, возле Шумов и Крымского.

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Коронавирус в мире

В среду, 15 июля, стало известно о 13 323 530 случаях инфицирования коронавирусом в мире. Умерло 578 628 человек, а выздоровело 7 399 310 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США – 3 431 574 человека, Бразилии – 1 926 824 и Индии – 936 181 человек. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Коронавирус в мире Фото из открытых источников

Погода на 15 июля

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на среду, 15 июля. Сегодня на севере и на востоке ожидаются небольшие дожди и грозы. В остальным регионах – солнечно, хоть и немного облачно.

На западе синоптики прогнозируют 20 – 25 градусов тепла днем и от 9 до 11 ночью. На востоке термометр покажет 20 – 24 днем и 12 – 14 ночью. На севере воздух прогреется до 17 – 19 днем и 11 – 13 ночью. На юге прогнозируют 24 – 27 днем и 12 – 16 ночью. В Киеве сегодня ожидается 20 – 22 градусов днем и 12 – 14 ночью.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Курс валют

Согласно официальной информации Национального банка Украины, в среду, 15 июля, один доллар будет стоить 27,14 гривен, а евро – 30,87 гривен.

Цены на горючее

В среду, 15 июля, стоимость топлива в Киеве, по данным Укрнета, будет такой: