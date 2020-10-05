Вероятная отмена безвиза отдельным лицам, новый пожар в Луганской области и Нобелевская премия по медицине: Главное за 5 октября

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ЗИК

В ЕС обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и намекнули, что возможна отмена безвиза отдельным политикам и олигархам и потеря финпомощи в размере 1,2 млрд евро.

Среди других новостей — в Луганской области произошел очередной поджог, пожар угрожал электроподстанции.

Также из-за увеличения количества больных коронавирусом в Украине могут ввести жесткий карантин.

Об этом и многом другом рассказываем подробнее.

Вероятная отмена безвиза отдельным политикам

Депутаты Европарламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ.

Авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, сворачивании реформ, проблемах в назначении руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро.

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Новый поджог в Луганской области

В Луганской области между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема произошел очередной поджог, в результате чего пожар подступал вплотную к электроподстанциям.

Пожары в Луганской области ГСЧС

Спасатели не допустили распространение огня на электроподстанцию возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль села.

Вероятное возвращение жесткого карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украина может вернуться к более строгому карантину, если ситуация с распространением коронавируса COVID-19 будет ухудшаться.

Он заявил, что на этой неделе Украина может пересечь отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

А тем временем в Черновицкой области около 20 жителей региона повторно заразились коронавирусом.

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Увеличение зарплаты учителям

Финансирование отрасли образования в 2021 году составит 173,8 млрд гривен, что на 34 млрд грн больше, чем в этом году.

Фото из открытых источников

Должностной оклад работника первого тарифного разряда будет меняться дважды: с 1 января он составит 2670 грн, с 1 июля – 2893 грн.

Нобелевская премия по медицине

Ученым Харви Олтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C присудили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2020 год. Награду ученые разделили поровну.

В этом году сумма премии составит 1,1 миллион долларов. В дальнейшем Нобелевский фонд намерен корректировать размер награды в соответствии с реальными доходами общества.

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Возможная легализация проституции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко считает приемлемой легализацию проституции в государстве, однако утверждает, что о разрешении на оружие и наркотики говорить еще рано.

По словам правоохранителя, если власть сумеет законодательно определить правила для проституции, то можно более конкретно об этом разговаривать.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео об интересной находке в Египте. Там нашли 59 уникальных саркофагов, мумиям около 2600 лет.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стала новость о создании главой Трехсторонней контактной группы Леонидом Кравчуком "совета людей из Донбасса" для помощи ТКГ.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов:

Новый Госстандарт для школы и учителей: Что изменят в системе образования Украины с 2022 года

Кадровые ротации в ТКГ: Почему отстранили Фокина и кто может войти в украинскую делегацию вместо него