Вероятная отмена безвиза отдельным лицам, новый пожар в Луганской области и Нобелевская премия по медицине: Главное за 5 октября
Началась очередная рабочая неделя, поэтому подытожим главные новости понедельника
В ЕС обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и намекнули, что возможна отмена безвиза отдельным политикам и олигархам и потеря финпомощи в размере 1,2 млрд евро.
Среди других новостей — в Луганской области произошел очередной поджог, пожар угрожал электроподстанции.
Также из-за увеличения количества больных коронавирусом в Украине могут ввести жесткий карантин.
Об этом и многом другом рассказываем подробнее.
Вероятная отмена безвиза отдельным политикам
Депутаты Европарламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ.
Авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, сворачивании реформ, проблемах в назначении руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро.
Новый поджог в Луганской области
В Луганской области между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема произошел очередной поджог, в результате чего пожар подступал вплотную к электроподстанциям.
Спасатели не допустили распространение огня на электроподстанцию возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль села.
Вероятное возвращение жесткого карантина
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украина может вернуться к более строгому карантину, если ситуация с распространением коронавируса COVID-19 будет ухудшаться.
Он заявил, что на этой неделе Украина может пересечь отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.
А тем временем в Черновицкой области около 20 жителей региона повторно заразились коронавирусом.
Увеличение зарплаты учителям
Финансирование отрасли образования в 2021 году составит 173,8 млрд гривен, что на 34 млрд грн больше, чем в этом году.
Должностной оклад работника первого тарифного разряда будет меняться дважды: с 1 января он составит 2670 грн, с 1 июля – 2893 грн.
Нобелевская премия по медицине
Ученым Харви Олтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C присудили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2020 год. Награду ученые разделили поровну.
В этом году сумма премии составит 1,1 миллион долларов. В дальнейшем Нобелевский фонд намерен корректировать размер награды в соответствии с реальными доходами общества.
Возможная легализация проституции
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко считает приемлемой легализацию проституции в государстве, однако утверждает, что о разрешении на оружие и наркотики говорить еще рано.
По словам правоохранителя, если власть сумеет законодательно определить правила для проституции, то можно более конкретно об этом разговаривать.
Видео дня
Между тем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео об интересной находке в Египте. Там нашли 59 уникальных саркофагов, мумиям около 2600 лет.
Обсуждение дня
Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стала новость о создании главой Трехсторонней контактной группы Леонидом Кравчуком "совета людей из Донбасса" для помощи ТКГ.
Вместо бонуса
Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов:
Новый Госстандарт для школы и учителей: Что изменят в системе образования Украины с 2022 года
Кадровые ротации в ТКГ: Почему отстранили Фокина и кто может войти в украинскую делегацию вместо него