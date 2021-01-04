Вечера на хуторе близ Диканьки: Как попасть в рождественскую сказку в Полтавской области

Достопримечательности Диканьки, необычные туры на праздники и вкусная полтавская кухня

Картина " Диканька на Рождество" Фото из открытых источников

2021 год уже наступил, а значит украинцы скоро будут праздновать Рождество восточного обряда. Об этом напоминают рождественские ярмарки в Хмельницком и Львове, а также "Файне зимове містечко" в Тернополе.

В Украине одним из самых колоритных мест для встречи праздника является Диканька, которую прославил выдающийся писатель Николай Гоголь. Как она стала известной и что здесь делают на зимние праздники, читайте далее.

Как Диканька стала известной на весь мир

Диканька - небольшой поселок городского типа в Полтавской области. О ней всегда узнают из произведений Николая Гоголя, родившегося в Великих Сорочинцах. Он учился в Нежине, но чтобы сделать карьеру, поехал в Санкт-Петербург, где издал несколько книг.

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Том "Вечера на хуторе близ Диканьки" 1831 года, в котором 8 рассказов, получил большую популярность. Самой известной частью стала "Ночь перед Рождеством". По сюжету кузнец Вакула влюбляется в капризную девушку Оксанку, которая обещает ему выйти замуж, если получит башмачки от самой царицы.

Коваль Вакула и Оксана из фильма " Ночь перед Рождеством" Фото из открытых источников

К тому же, в произведении ярко описаны традиции празднования Рождества в Украине. В ночь перед Рождеством все хорошо одеваются, готовят вкусный ужин. Парни и девушки колядуют с мешками, куда щедрые хозяева укладывают сладости и выпеченные калачи. А мужчин угощают еще и доброй водкой.

На улице повсюду катаются на санях, а отовсюду раздаются песни.

Чем еще славится город

Диканька находится в 29 км от областного центра Полтавы. Поселок расположен между реками Говтва и Ворскла. Говорят, что название происходит от мужчины с фамилией Дикань, который первым поселился в этой местности.

Когда основали первое поселение – до сих пор неизвестно, но по летописи в 1688 году царская грамота предоставила право на владычество Василию Кочубею, который и прославил селение, где сейчас много интересных вещей: как и перед Рождеством, так и в другие времена года.

Когда туристы едут в Диканьку со стороны Полтавы, то обязательно видят золотые купола Троицкой церкви. Построенная в 1780 году, она имеет уникальную форму креста и известна тем, что здесь часто бывал Николай Гоголь. Кстати, считается, что в этом храме Вакула "нарисовал черта в аду такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо" в произведении "Ночь перед Рождеством". По сюжету произведения Вакулу потому и не любил дьявол.

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В Диканьке также есть уникальный объект, возведенный в 1820 году в честь приезда Александра І. За средства Виктора Кочубея построили Триумфальную арку, единственный памятник в Украине, посвященный победе над Наполеоном. Раньше ворота были парадным въездом во дворец Кочубеев, который разрушили во времена Гражданской войны. В то же время на территории прекрасно сохранилась Сиреневая роща, которая по легендам лечила дочь Виктора Анечку от туберкулеза. Достопримечательность находится почти при въезде в поселок.

Триумфальная арка в Диканьке Фото из открытых источников

Напоследок, в Диканьке находится галерея имени М.К.Башкирцевой, где хранится более 1000 работ различных художников, которая работает со вторника до воскресенья с 9 утра до 5 вечера. Понедельник обычно выходной, а вход стоит всего 5 грн для студентов и 10 грн для взрослых.

Какие предлагают туры на новогодние праздники

В период новогодних праздников предлагают множество туров из разных городов Украины. Например, компания "Турбаза" из Киева предлагает поездку на 2 дня с одной "мистической ночью" за 1850 грн.

Первый день проходит в Полтаве, где посещают Краеведческий музей, центр города, Белую альтанку. Завершают путешествие праздничным ужином театральным действом по мотивам произведений Гоголя. На другой день едут в Диканьку. Здесь осматривают достопримечательности, упомянутые выше и Музей украинской свадьбы, в котором показаны лучшие традиции празднования свадьбы в Полтавской области.

Другие фирмы типа "ДинайТур" предлагают немного больше. Обычно, это традиционный маршрут по Полтавской области, который пока не очень популярен: Великие Сорочинцы-Полтава-Опошня-Диканька.

Часто в самом поселке гостей встречают главные герои произведения пан Голова и Солоха и угощают варениками. В программе на Рождество также вечерницы, веселые конкурсы и игры, Дед Мороз и Снегурочка, просто песни.

Благодаря воспроизведению сюжета произведений Гоголя, Рождество в Диканьке становится аутентичным.

Усадьба-музей Гоголя в Великих Сорочинцах find-way.com.ua

Особые кафе и рестораны

Традиционную украинскую кухню можно попробовать недалеко от Диканьки. В комплексе "Хутор Гоголя" не только готовят, но и проводят мастер-классы. Это аутентичное место находится в Великих Сорочинцах и известно кухней из печи.

В самой Диканьке, на улице Садовой, находится "Кочубеевская усадьба". Это ресторан номер один, который славится вкусным борщом и варениками. Чек на одного человека за хороший обед и ужин колеблется в пределах 150-280 грн. Интересно то, что на новогодние праздники здесь устраивают гуляния и интересные мероприятия. Здесь лучше всего бронировать места заранее.

Ресторация "Кочубеївська садиба". Фото из открытых источников

Также в поселке есть "Курень", пиццерия "Бегемот" и ресторан "Диканька", куда стоит обязательно зайти, поскольку на Новый год здесь готовят особые блюда, придерживаясь исконных украинских традиций.

Родина Гоголя действительно разнообразна и непревзойденна, а также имеет чрезвычайно хорошую природу. К слову, ранее мы писали о живописных уголках Украины, которые любят туристы.

А если у вас нет авто, но есть права и желание поехать в Диканьку на Рождество, то воспользуйтесь нашими советами – все по ссылкам.