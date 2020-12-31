Ваучер VS деньги: Как вернуть средства обратно, если ваш авиарейс отменили

Что такое ваучер, процедура возврата средств и правила авиалиний WizzAir, Ryanair и "МАУ"

Пилоты на новогодние праздники Фото из открытых источников

2020 год подходит к концу. Пока большинство украинцев планируют встречать праздники дома и просматривают насыщенные календари мероприятий, как в Киеве, другие, несмотря на запреты и опасности, пакуют чемоданы и собираются поехать в другие страны.

Хотя в этом году внутренние путешествия по стране развились, а Одесса стала самым популярным направлением на Новый год, некоторые туристы не собираются оставаться в Украине и полетят встречать 2021 в теплые страны. Что делать, если вдруг ваш рейс отменили, читайте далее в нашем материале.

Возврат средств VS ваучер

Во времена пандемии путешествовать самолетом стало сложнее, ведь по ряду причин перелеты отменяли. Можно ли вернуть деньги за билет, если подобное произошло с вашим рейсом?

Новости по теме: Топ выставочных объектов под открытым небом в Херсонской области

Однозначно да. Тем не менее, авиакомпании преимущественно предлагают ваучеры. Это такой документ, который еще называют "сертификатом". Его содержание заключается в следующем: чтобы не возвращать средства, компании зачисляют определенную сумму на депозит клиентов в личные кабинеты.

Такая процедура позволяет изменить дату вылета в соответствии со стоимостью, которая есть на вашем виртуальном счете. Также это может быть скидка на следующий рейс. Тем не менее, ваши деньги нельзя обналичить, поэтому это не является возвратом средств.

Лоукостер Wizz Air Фото из открытых источников

Что говорит закон в Украине

Действующее законодательство обязывает компании возвращать все средства в течение 7 дней независимо от причины отмены рейса. В Воздушном кодексе Украины и Авиационных правил говорится, что пассажирам должны предложить обслуживание, которое предусматривает изменение маршрута или возмещение стоимости воздушной перевозки (Статья 101).

Новости по теме: Между онлайн и реальностью: Как встречают наступающий 2021 год в Луцке

А вот о ваучерах и электронных деньгах нигде не сказано, поскольку это лишь импровизация перевозчиков, чтобы не потерять прибыль во времена коронавируса.

В то же время Еврокомиссия еще летом определила основные права клиентов авиакомпаний, чьи рейсы отменили в связи с пандемией: бронировать вылет на дату позже, выбрать ближайший доступный рейс или вернуть полную стоимость билета.

Пограничники поздравляют с Рождеством туристов в " Борисполе" Фото из открытых источников

Рейс отменили: как вернуть деньги

Самостоятельно возвращать средства можно, но процедура может длиться достаточно долго. Если вы выбираете такой способ, то нужно сделать несколько шагов:

Зайти на сайт авиакомпании, которой вы пользуетесь. Заполнить онлайн-запрос на возврат. Ждать дальнейших инструкций.

Стоит отметить, что это стоит сделать как можно скорее после отмены авиарейса, ведь некоторые компании автоматически выдают ваучер.

По ссылкам далее вы сможете найти онлайн-запросы на возврат средств известных авиаперевозчиков: "МАУ", Ryanair, WizzAir.

Также есть компании вроде Flyhelp, которые предлагают свои услуги и обещают вернуть деньги в течение 6-10 недель.

Если вы покупаете билеты через посредников, то нужно также заполнять форму-обращение на сайте.

Напоследок, можно вернуть средства через chargeback (чарджбек). Это способ вернуть деньги через платежную систему (например, VISA и Mastercard), если вы перечислили определенную сумму, но услуг или товаров так и не получили.

Чтобы воспользоваться этим, нужно зайти в "Приват24" или "Монобанк" в чат с оператором и заполнить заявку. Средства придут обратно в течение 45-120 дней.

Что предлагают украинские авиалинии "МАУ"

Международные украинские авиалинии в начале пандемии оставили для клиентов лишь два варианта: промокод и смену даты. Эти опции доступны на сайте и сейчас.

Если ваш билет или выбранная услуга не подлежат обмену, то предлагают заполнить форму обратной связи. На этой же странице теперь есть функция возврата средств и возможно задать вопрос в Центре поддержки клиентов.

Самолет авиакомпании МАУ Фото из открытых источников

Политика Ryanair, WizzAir и LOT

В связи с распространением COVID-19 Ryanair принимает все возможные меры, чтобы предупредить пассажиров об отмененных рейсах с помощью электронной почты, сообщений на телефон и тому подобное.

Новости по теме: Аренда авто на праздники: Какие плюсы можно получить

Если это произошло и с вами, то предлагают одну из опций на выбор:

Бесплатную замену дать на другую в будущем;

Возврат средств.

На официальном сайте есть также чат поддержки, куда можно обратиться за помощью, а ближайшие рейсы можно посмотреть по ссылке.

В свою очередь, венгерский Wizz Air еще летом автоматизировал процесс возврата средств. Пассажиры, которые хотели возмещения в денежном эквиваленте должны были заполнять заявку и ждать до 60 дней. Остальное в размере 120% перечисляли в личный кабинет, что актуально и сейчас.

Самолеты лоукостеров Wizz Air и Ryanair Фото из открытых источников

На сайте польской авиакомпании LOT также предлагают несколько функций:

Ваучер, который можно реализовать в течение следующих 24 месяцев;

Изменение срока авиарейса (удобно делается в пункте Изменение Билета через тур-агентство и кассу LOT);

Выбрать перелет по совершенно другому маршруту (также пункт Изменение Билета)

Получить обратно средства в разделе Возврат Билета.

Кроме того, если раньше билет стоил меньше и вы хотели полететь, например, из Украины в Мадрид, а теперь хотите в Токио, то от будущей доплаты вычитают 200 злотых.

По состоянию на сегодняшний день большинство авиакомпаний нашли свой подход, как преодолеть коронавирусный кризис. Кто-то предлагает ваучеры, а кто-то возвращает средства, чтобы клиенты встречали новогодние праздники за границей.

А как Новый год и Рождество встречают в Южной Пальмире и Полтаве читайте по ссылкам.

Напоминаем, что мы также писали о топе выставочных объектов под открытым небом в Херсонской области.