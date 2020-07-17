"Вам звонят из ООН": Как российские пранкеры по телефону предлагали Анджею Дуде забрать Львов

Анджей Дуда, президент Польши Фото из открытых источников

Из-за осторожности Анджея Дуды Польше удалось сохранить дипломатическую репутацию

На днях в Польше завершился подсчет голосов во втором этапе президентских выборов. Действующий президент Анджей Дуда с небольшим отрывом победил своего оппозиционного соперника.

Казалось бы, сейчас Дуда должен праздновать успех и принимать поздравления от мировых лидеров. Однако неожиданно его настигла неприятность – он получил звонок от человека, представившегося генеральным секретарем ООН, и заведшего с ним разговор. Когда неизвестный начал задавать странные, неудобные, неожиданные и провокационные вопросы, Дуда понял, что имеет дело не с тем, с кем думал. К счастью, он не успел наговорить на кассетный скандал, но все же осадок от неудачной шутки остался.

Далее рассказываем, кто и почему разыграл Анджея Дуду от имени генерального секретаря ООН, и как открылась правда.

"Здравствуйте, это генсек ООН" или что-то вроде того

13 июля российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров по прозвищу "Вован" и "Лексус" позвонили президенту Польши Анджею Дуде. После разговора с ним они выложили пранк в интернет.

Смысл розыгрыша в том, что один из россиян представился генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем и под предлогом поздравлений с победой на выборах начал поговорить с польским президентом на довольно спорные темы.

Во время разговора пранкер обсудил не только современность, но и последствия Второй мировой войны. Президент Польши сказал, что Россия, хоть и сделала значительный вклад в победу над фашизмом, однако "оккупировала Польшу".

На это псевдогуттериш предложил польскому лидеру забрать обратно Львов – город, который ранее был польским. Дуда среагировал корректно и справедливо – он возмутился и немедленно отказался.

"Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет", – Дуда был по-настоящему категоричен.

Пранкеры решили поговорить еще и о коронавирусе, в частности, о темпах инфицирования в Польше. Дуда сказал, что в стране все под контролем, а пандемия не повлияла на качество недавних президентских выборов. А на вопрос, "кто может быть источником коронавируса для Польши", Анджей Дуда предположил, что Украина.

К тому же Дуда отметил в разговоре, что у Польши сейчас чрезвычайно хорошие отношения с Украиной, она поддерживает официальный Киев, а к президенту Владимиру Зеленскому относятся положительно.

После разговора пранкеры обнародовали аудиозапись в сети интернет.

Фидбэк от Варшавы и конкретно от Министерства иностранных дел Польши не заставил себя ждать.

Официальный ответ польского МИД таков – пранк россиян – это дезинформация, направленная на то, чтобы поссорить Польшу и Украину. Варшава заговорила об этом из-за тематики беседы с Анджеем Дудой – вопросы касались Украины, ее территории и якобы опасности распространения коронавируса с ее стороны.

Руководитель пресс-службы президента Польши Марцин Кендрина официально подтвердил – мол, да, аудиозапись настоящая и на ней голос Дуды. Также он заявил, что неудачный пранк россиян будут расследовать соответствующие службы.

Тем временем глава польского МИД Яцек Чапутович отметил, что цель пранкеров – ссора Украины и Польши.

"Об этом свидетельствуют вопросы, поставленные президенту Анджею Дуде. Но я хочу сразу сказать, что его ответы были правильными, это не подвергало Польшу никаким недоразумением с какой-либо страной", - заявил Чапутович.

Кроме польских чиновников, о неудачной телефонной шутке высказался и сам Дуда. Он признал, что разговор был, однако сказал, что уже во время беседы он заподозрил что-то неладное.

"Во время разговора я сообразил, что что-то не так. Генеральный секретарь не произносит настолько хорошо слово "зубровка" (польская водка), хотя голос и был очень похож", - написал польский лидер в Twitter.

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Кто виноват в том, что президенту звонят посторонние

В Польше быстро отыскали виновного в том, что президенту смогли дозвониться "люди с улицы".

Об этом уже успели публично заявить – этим человеком оказался сотрудник постоянного представительства Польши при ООН. Он по запросу канцелярии президента неправильно провел проверку абонента, звонившего главе государства. По словам главы МВД Польши Мариуша Каминского, последствия в отношении виновника будут, вероятно, строгие.

Как пранк перекликается с политическими взглядами Дуды

Вероятно, пранкеры задавали вопросы, связанные с территориальным устройством Украины и Второй мировой войной, неспроста. Дело в том, что президент Польши Анджей Дуда известен своими жесткими высказываниями о Советском Союзе, как государстве. Внутренняя политика Польши при президентстве Дуды также была настроена против всего, связанного с СССР и Россией.

К примеру, в 2016 году он подписал закон о запрете пропаганды коммунизма в названиях улиц, зданий как символа репрессивной, авторитарной и несуверенной системы власти в Польше в течение 1944-89 годов. Так, в Польше начался "памятникопад" – сносили монументы Красной Армии.

В 2017 году Анджей Дуда заявил, что хорошие российско-польские отношения должны основываться на "правде о признании сложного прошлого, в том числе об истреблении поляков в 30-е годы, которое совершило Советское государство".

А в 2019 году на совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции Дуда начал рассказывать, что "Россия всегда хотела захватить часть территории Польши" и оккупировала Польшу в советские времена.

В том же году была и вишенка на торте – Анджей Дуда назвал Советский Союз союзником Третьего Рейха. "Красная Армия 17 сентября 1939 года вошла в Польшу как союзник нацистской Германии, а после войны Польша стала "государством-сателлитом СССР, узниками коммунизма"".

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Как развивается ситуация сейчас

Сразу после обнародования пранка в сети Польша поспешила заявить, что это, мол, дезинформационные действия России, цель которых, возможно, раздор между Польшей и Украиной.

Однако 14 июля появилась информация, что Польша заявила, будто хочет улучшить отношения с Россией. Казалось бы – связана ли эта новость с недавним пранком? Правда, никакой конкретики Польша не выразила. Министр иностранных дел Яцек Чапутович лишь сказал, что "Польша хочет улучшения отношений с Россией, хочет разговора на эту тему, хочет диалога".

"При этом мы пока не оцениваем положительно высказывания представителей власти России относительно исторической политики", - достаточно расплывчато сказал польский министр.

А уже в пятницу, 17 июля, стало известно, что МИД Польши отозвал двух своих сотрудников Постоянного представительства Польши при ООН. Прямым поводом к этому стал российский пранк.

"В связи с телефонной провокацией лиц, которые притворялись генеральным секретарем ООН, направленной против президента Польши Анджея Дуды, МИД в рамках своих компетенций осуществил шаги по выяснению дела. В их результате в отношении двух сотрудников Постоянного представительства Республики Польша при ООН сделаны служебные выводы: их немедленно отозвали", - говорится в официальном сообщении.