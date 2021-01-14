В Украину внезапно пришла зима: Какие меры принимает власть и что стоит знать, чтобы не замерзнуть на улице

На выходных ожидаются и метели, и гололед, и трескучий мороз

На выходных в Украине будет морозно, снежно и скользко Фото из открытых источников

В Украину пришла настоящая зима – со снегом и морозами. Более того, синоптики прогнозируют еще более значительное снижение температуры воздуха в ближайшие выходные. Власти уже готовятся к непогоде и проводят превентивные мероприятия.

Как не замерзнуть на улице, где погреться и как передвигаться по улицам пешком и на авто рассказываем подробнее.

Какой будет погода на выходных

По данным Украинского гидрометцентра, по всей территории Украины до конца недели ожидается значительное похолодание и до 15 см снега.

Опасные метеорологические явления продлятся до следующего понедельника. В частности, 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью столбик термометра опустится от -12° до -18°, а в северных регионах и до 21° мороза. Днем будет несколько теплее – 10-16° С отметкой минус. 17 и 18 января холодная погода тоже будет царить на всей территории Украины.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждают метеорологи.

Сегодня в Украине прогнозировали снегопады и дожди, местами температура воздуха должна упасть до -8 градусов.

В частности, снег накроет все западные и северные регионы, а также в Житомирскую, Киевскую, Винницкую и Кировоградскую области, в Крыму пройдут дожди. В других регионах будет сохраняться сухая погода.

В западных областях столбик термометра покажет днем -3...+1, ночью -5...-2 градусов.

В центре и на севере синоптики ожидают -6...+1 днем и -8...-2 ночью.

На востоке и юге температура воздуха прогреется до -4...0 градусов днем и -6...0 ночью.

Укргідрометцентр

В Киеве и области пройдет снег. Температура воздуха днем будет в пределах -4...-1, ночью -6...+3.

Какая ситуация в регионах Украины сейчас

Украину засыпает снегом уже второй день подряд – накануне замело Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что около 1900 спецмашин снегоуборочной техники и более 2200 рабочих сейчас борются с последствиями непогоды в 10 областях Украины.

"В Украину возвращается настоящая зима со снегом и морозами. Уже сейчас (по состоянию на 14 января – ред.) с последствиями непогоды в 10 областях борются около 1900 спецмашин и более 2200 рабочих. Поэтому в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением движения из – за погодных условий, обязательно обращайся к дежурным диспетчерам служб автомобильных дорог в своей области", – подчеркнул глава Министерства.

Номера дежурных диспетчеров можно узнать по ссылкой.

А между тем непогода уже причинила немало вреда. Так, на Запорожском заводе ферросплавов над цехом №1 в результате снегопада провалилась крыша.

Инцидент произошел около 6 утра 13 января, никто из работников предприятия не пострадал.

По словам самих рабочих, существует две причины обвала. Первая из них-снегопад и ухудшение погоды в городе. А вторая – установка дробилки, которая во время работы образует сильную вибрацию.

Фото ZaБор

Инцидент привел к немалым убыткам. Металл застыл сразу в ковшах, потому что его не успели вовремя разлить.

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Как власти решили минимизировать последствия непогоды

В Кабмине рассказали, что на период значительного снижения температуры в регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная и посыпочная техника. Соответствующие меры приняли по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Решением Комиссии предусмотрено, что Минэнерго вместе с областными и Киевской городской госадминистрациями должны обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, тепло – и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов. А в случае возникновения аварии – в первую очередь восстановить системы жизнеобеспечения больниц, учреждений образования других социально-значимых объектов и жилого сектора. В задачах также не допустить размораживания тепловых сетей и технологического оборудования.

Также в областях, где ожидаются интенсивные осадки, решили вывести снегоочистительную и посыпочную технику на наиболее сложные участки дорог, привести в готовность такую технику для взаимодействия со смежными регионами, где прогнозируются сильные снегопады.

Кроме того, необходимо обеспечить профилактическую обработку дорожного покрытия и уборку снега на автодорогах и в населенных пунктах и своевременно принимать решения по ограничению движения транспорта с соответствующим информированием об этом.

Также во всех областях будет развернутая сеть пунктов обогрева. "По решению Комиссии областные и Киевская городская госадминистрации при участии органов местного самоуправления должны развернуть на период значительного понижения температуры (от -10 градусов и ниже) в населенных пунктах сеть пунктов обогрева и обеспечить их продуктами питания, одноразовой посудой, топливом и другими предметами первой необходимости", – рассказали в Кабмине.

Будут проходить мероприятия по оказанию помощи незащищенным слоям населения, чтобы избежать их обморожения.

Также через сильный снегопад ограничили грузовые операции с зерновыми в ряде морских портов.

"По состоянию на 08:00 13 января в порту "Херсон" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми, в портах "Одесса", "Южный", "Николаев", "Черноморск" – грузовые операции с зерновыми", – сообщили в Администрации морских портов Украины.

При этом сами порты работают, а Бугско-Днепровско-лиманский и Херсонский морские каналы и устье Быстрое открыты.

А в Харькове из-за сильного снегопада временно запретили движение грузовых автомобилей. Пропускать грузовики будет запрещено до утра четверга. "Транзитное движение и движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн, через территорию города Харькова запрещены до 11:00 14 января", – рассказали в Харьковском городском совете.

Укринформ

Готовятся к ухудшению погодных условий и в Киеве – дорожники заблаговременно начали превентивную обработку противогололедными средствами дорог и тротуаров, находящихся на балансовом содержании.

По данным КК "Киевавтодор", на дорогах работают 156 единиц спецтехники и 64 бригады по ручной уборке – более 400 человек. В случае ухудшения погодных условий в целом готовы к борьбе с последствиями осадков 544 единицы техники.

В первую очередь обрабатывают подъемы, спуски, покрытия из брусчатки, мосты и путепроводы: используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь.

Коммунальщики просят предпринимателей вовремя очищать снег возле своих магазинов, малых архитектурных форм, чтобы инспекторам не пришлось вручать предписания о несоблюдении правил благоустройства.

Как не замерзнуть в лютые морозы

В связи с тем, что в Украину идут лютые морозы, в частности, в ближайшие дни температура воздуха должна опуститься до -21 градуса, Центр общественного здоровья дал советы, как уберечь себя от переохлаждения.

"Центр общественного здоровья дает простые советы, которые помогут сохранить тепло и здоровье зимой. Лучше всего, если вы оденетесь, как капуста, – многослойно. Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов", – отметили в ведомстве.

"Правильный" зимняя одежда состоит из трех слоев:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);

средний слой (свитер, кофта и т. д);

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

В частности, между различными одежками образуется воздушная прослойка, которая будет удерживать тепло.

Также рекомендуется не оставлять открытыми конечности и голову, поскольку через ладони и обнаженную голову теряется немало тепла. К тому же от морозного воздуха волосы становятся тусклыми и ломкими.

Выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не сжимать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Перед выходом на улицу следует поесть

Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, организм использует больше энергии, поэтому и пополнять ее надо чаще. Ешьте питательную и здоровую теплую пищу.

Чтобы не замерзнуть, нужно двигаться

Если вы долго ждете автобус, или просто находитесь на одном месте не стойте. Можно подпрыгивать, ходить, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно вы не замерзнете.

Чувствуете жжение на коже – ищите, где согреться

Сильное покраснение и жжение кожи может быть признаком обморожения. Если чувствуете, как щеки, руки или ноги "пекут", или же видите серьезное покраснение у человека рядом, зайдите в любое теплое место-магазин, подъезд и тому подобное.

Не носите металлические украшения

Металл остывает очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. К тому же кольца замедляют движение крови в пальцах, а следовательно они быстрее замерзнут.

Курение и алкоголь не согревают

Во-первых, курение и алкоголь вредны, независимо от погоды. К тому же употребление алкоголя создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к морозу.

Возьмите с собой термос с чаем

Если отправляетесь на несколько часов на морозную улицу, пейте горячий чай и больше двигайтесь, чтобы согреться.

Советы ЦОЗ, как уберечься от переохлаждения Центр общественного здоровья МЗ Украины

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Как правильно вести себя водителям и пешеходам при ухудшении погодных условий

Снегопады и гололедица на дорогах могут привести к травматизму и аварийным ситуациям, поэтому сейчас водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Водителям во время неблагоприятных погодных условий рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Кроме того, надо отказаться от рискованных маневрирований, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций.

При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений рекомендуется снизить скорость до минимума. Также стоит не забывать включить габаритные огни или противотуманные фары.

В то же время в случае интенсивных снегопадов нельзя эксплуатировать автотранспорт с летними шинами.

Советы водителям и пешеходам Укринформ

Что касается пешеходов, то им советуют ходить не спеша, ноги слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступая на всю подошву. При этом нельзя держать руки в карманах, поскольку это увеличивает риски падения и травмирования. А вот для удержания равновесия надо размахивать руками в такт ходьбе.

В случае потери равновесия можно попытаться быстро присесть, но в случае ощущения падения – напрячь мышцы, сгруппироваться, а прикоснувшись к Земле, – попытаться перекатиться.

Надо быть внимательным и на тротуаре, ведь автомобиль может занести, а водитель – не среагировать вовремя. Необходимо и обходить металлические крышки люков, поскольку они зимой покрыты льдом. Перебегая дорогу перед машиной, стоит помнить, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.