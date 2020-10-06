В Украину идет эпидсезон гриппа: Как не перепутать с коронавирусом и зачем вакцинироваться

В Украину идет эпидемия гриппа Фото из открытых источников

Трудно спрогнозировать, как грипп и коронавирус будут циркулировать вместе - в этом году впервые

Осень приближается к своему экватору, а вместе с тем начинается новый эпидемический сезон гриппа в Украине. Традиционно в октябре украинцы начинают болеть сезонными простудами, ОРВИ и гриппом. В этом году имеем беспрецедентную ситуацию, потому что грипп впервые накладывается на более опасную угрозу – на коронавирус. Как правильно защищать себя от гриппа в эпидсезон, какого всплеска заболеваемости ожидать и как различить грипп и коронавирус – в нашем материале.

Когда придет и что принесет "сезон гриппа"

Принято считать, что новый эпидемический сезон ежегодно начинается в Украине с 1 октября. Так и будет и в этом году. С осени 2020 года до весны 2021 года в Северном полушарии, а следовательно, и в Украине, будут находиться 4 штамма гриппа:

штамм типа А Guangdong-Maonan (H1N1)

штамм типа А Hong Kong (H3N2)

штамм типа В Washington (B / Victoria lineage)

штамм типа В Phuket (B / Yamagata lineage).

В 2020 году эпидемиологи предполагают, что грипп появится уже совсем скоро – в середине октября, а пика достигнет в январе.

В этом году медики как никогда активно призывают украинцев вакцинироваться. И этому есть объяснение. Дело в том, что вакцина от гриппа защищает легкие от мощной атаки гриппа. Это помогает избежать сверхтяжелых случаев и предотвратить смерть пациента от гриппозной пневмонии. То есть так или иначе, вакцина против гриппа делает легкие человека несколько более устойчивыми к вирусам, а следовательно и к коронавирусу, пусть даже косвенно.

К тому же прививки могут помочь приостановить распространение гриппа, что даст медикам больше возможностей лечить больных коронавирусом. В свою очередь масочный режим, введенный для борьбы с коронавирусом, может также несколько остановить распространение гриппа, так как делает невозможным передачу вирусов воздушно-капельным путем.

В этом году в Украине пик заболеваемости гриппом может совпасть со второй волной коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вторую волну коронавируса следует ожидать в Украине в конце октября и в ноябре. Именно тогда будет мутировать и сезонная ОРВИ. Это означает, что врачам трудно будет (без тестов) определить, чем заболел человек – это простая простуда или начальная стадия COVID. К тому же больницы будут заполнены "под завязку" – среди тех, кто будет лечиться в медучреждениях, будут и "гриппозные", и "коронавирусные". Самое опасное то, что первая категория может заразиться от второй.

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Защита от гриппа и вакцинация

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, всеукраинский карантин и ряд правил, введенных из-за пандемии коронавируса, значительно сдержат распространение гриппа и ОРВИ. Однако даже в условиях масочного режима и определенных ограничений, которые до сих пор продолжают работать, надежным способом не заболеть остается вакцинация.

Врачи рекомендуют делать прививки каждый год, потому что вирус постоянно подвергается мутациям, а потому видоизменяется. Следовательно, вакцина, введенная в прошлом году, в этом году уже не сработает.

Когда и где делать прививку. Лучше всего сделать прививку до начала эпидемического сезона, но можно и на протяжении всего его периода.

В этом году к эпидемическому сезону 2020-2021 в Украину доставят 665 000 доз вакцины: 500000 доз вакцины VAXIGRIP TETRA (из Франции), 45 000 доз вакцины "Инфлувак" (из Нидерландов), 120 000 доз вакцины "Джи Флю" (из Кореи). Купить вакцину можно будет с середины октября в аптеках или непосредственно в клиниках. Важно помнить, что делать прививку можно только в течение двух часов с момента покупки вакцины, иначе она потеряет свои свойства при неблагоприятной температуре. Вакцина от трех штаммов гриппа будет стоить от 200 грн, от четырех – от 300 грн.

Стоит помнить, что иммунитет вырабатывается за 2-3 недели, поэтому прививка, сделанная вчера, не может уберечь от вируса, подхваченного сегодня. К тому же ни одна вакцина не может гарантировать стопроцентной защиты от болезни. Человек может заболеть и под действием вакцины, однако прививка все же убережет от вероятных осложнений. А еще прививка может на 50% снизить угрозу смерти от гриппа для детей с сопутствующими болезнями и на 65% для здоровых детей.

Кому нельзя вакцинироваться. Прививки от гриппа не проводят людям, которые уже болеют острыми болезнями, простудами и имеют высокую температуру – до 38-38,5 градусов. Также запрещается делать прививки людям с тяжелым иммунодефицитом или принимающим иммунодепрессанты, подавляющие иммунную систему. И самое важное – не вакцинируют тех, у кого присутствует тяжелая аллергическая реакция на вакцину или ее компоненты.

Как отличить грипп от коронавируса

Пандемия коронавируса тянется еще с марта, и, казалось бы, до сих пор можно было полностью исследовать как симптомы болезни, так и их сходство с другими заболеваниями. Однако до сих пор люди часто не знают, как отличать грипп, ставший для нас традиционным, со смертельно опасным коронавирусом.

Самая важная аксиома – эти обе инфекции могут быть как бессимптомными, так и протекать с осложнениями и иметь тяжелые последствия.

Если у человека грипп, то симптомы появляются в период от одного до четырех дней с момента инфицирования. Если лицо подхватило коронавирус, симптомы появятся позже – как минимум на пятый день, а могут проявиться даже на вторую неделю после контакта с больным.

Общие симптомы гриппа и коронавируса:

повышенная температура тела;

озноб;

кашель;

одышка или проблемы с дыханием;

быстрая утомляемость;

воспаление и боль в горле;

заложенный нос или насморк;

боль в теле;

головная боль;

рвота и диарея (чаще всего встречаются у детей).

Важно знать, что на начальной стадии коронавируса человек часто полностью теряет вкус и обоняние. Конкретно эти симптомы не присущи гриппу, простудам и ОРВИ.

Можно ли болеть и гриппом, и COVID? Так, по состоянию на осень 2020 года уже описано несколько случаев, когда человек одновременного инфицировался и коронавирусом, и гриппом. Однако пока неизвестно что это – исключения или вероятная для многих ситуация.

Какие осложнения могут быть. И грипп, и коронавирус гипотетически могут вызывать в организме человека такие изменения, которые принято называть осложнениями:

пневмонию;

дыхательную недостаточность;

острый респираторный дистресс-синдром;

сепсис;

полиорганная недостаточность;

обострение хронических заболеваний (респираторных, сердечно-сосудистых, неврологических или сахарного диабета);

воспаление мозга или мышечной ткани (в частности сердечной мышцы).

Осложнением сугубо от коронавируса может быть появление тромбов в венах и артериях легких, сердца, нижних конечностей либо мозга.

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Сейчас украинцам важно помнить – ни одна прививка не убережет от коронавируса и даже не будет гарантировать отсутствия ОРВИ или гриппа. Однако вакцинация против гриппа может помочь предотвратить заболевания и смягчить масштабы второй вспышки коронавируса.