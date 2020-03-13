В Украине еще двое больных коронавирусом, аресты в Крыму, перенос Евро-2020: Актуальное на утро 13 марта

Фото из открытых источников

Утро пятницы ошеломило последними известиями о COVID-19 в Украине

Сегодня стало известно о новых случаях инфицирования коронавирусом в мире и в частности в нашей стране. В связи с этим Верховная Рада думает над переносом ключевых слушаний и заседаний. Рассказываем об этих и других главных событиях, которые мир узнал по состоянию на утро пятницы, 13 марта.

В Украине еще двое больных коронавирусом

В Министерстве здравоохранения сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом. Первая больная – женщина 1949 года рождения из Житомирской области, а второй – мужчина из Черновицкой области, чья жена находилась в Италии в течение последних 14-ти дней. Пациенты изолированы, им оказывают симптоматическое лечение.

Госпитализированная в Радомышле женщина прибыла в Украину из Польши 1 марта. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести. Вместе с ней находились в частном доме шесть человек, а с 26-ю лицами она контактировала. Сейчас все лица установлены и находятся на обсервации.

Мужчине из Черновицкой области 64 года и его состояние стабильное. В течение последних 14-ти дней он контактировал только с женой, которая вернулась из Италии. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков острых вирусных заболеваний, ее проверяют.

Тем временем Минздрав Украины сообщает о списке пассажиров, которые находились на борту самолета Милан-Киев, где потенциально были люди с признаками респираторных заболеваний. Каждый пассажир получит инструкцию по самоизоляции и направление на тест на COVID-19. 12 марта, сразу после приземления самолета, трех пассажиров с симптомами ОРВИ доставили в больницу, сделали диагностическое исследование на предмет коронавируса. Медики получили отрицательные результаты – коронавирус у лиц не выявлен.

В связи с распространением вируса в Украине и угрозой эпидемии могут быть перенесены парламентские слушания относительно Крыма, запланированные на 18 марта. Об этом заявили в комитете по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях, АРК и Севастополя.

Коронавирус подтвержден у жены Трюдо

У жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо официально подтвердили коронавирус. Сейчас она находится в изоляции. В офисе премьера отметили, что она чувствует себя хорошо и принимает все рекомендуемые меры безопасности. Симптомы проявились у Софи после ее возвращения из поездки в Великобританию.

Фото из открытых источников

При этом сам премьер-министр Канады Джастин Трюдо не испытывает никаких симптомов, однако также будет находиться на карантине в течение двух недель.

УЕФА перенесет Евро на 2021 год?

В УЕФА сообщили, что на следующей неделе состоится видеоконференция со всеми федерациями Европы, на которой обсудят возможность переноса или отмены проведения Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 из-за мировой пандемии коронавируса.

СМИ отмечают, что вероятно УЕФА перенесет Евро на 2021 год. Тем временем текущие розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы будут отменены.

Новый заместитель Ермака

Заместителем председателя Офиса президента Андрея Ермака стала Юлия Соколовская, бывшая министр соцполитики. Об этом говорится в указе №78/2020 от 12 марта, подписанном президентом Владимиром Зеленским.

Юлия Соколовская из открытых источников

Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета.

president.gov.ua

В состав совета вошли: Владимир Зеленский, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр юстиции Денис Малюська, министр финансов Игорь Уманский, председатель Национального банка Яков Смолий и премьер-министр Денис Шмыгаль. Также в состав инвестсовета вошел ряд генеральных директоров, топ-менеджеров и глав правления крупных международных компаний и корпораций со всего мира.

В Крыму арестовали трех крымских татар

Киевский районный суд в аннексированном Симферополе 12 марта арестовал на два месяца троих крымских татар, которых задержали накануне в Бахчисарае во время обысков ФСБ России. Османа и Сейтумера Сейтумеровых и Рустема Сейтемеметова отправят в СИЗО №1 в Симферополе до 10 мая.

"Новая волна репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Показательно, сразу после Совбеза ООН по правам человека. Обыски, задержания, издевательства. Все эти действия фиксируем", – так прокомментировал обыски у крымских татар министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Обстрелы на Донбассе

За прошедшие сутки, 12 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они использовали запрещенную Минскими договоренностями оружие: минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Фото из открытых источников

Обстрелы были зафиксированы возле Водяного, неподалеку Песков и возле Зайцевого и в районе населенного пункта Луганское. По сообщению штаба ООС, из-за обстрелов один украинский военный был ранен.

Темпы инфицирования коронавирусом в мире

По состоянию на утро 13 марта стало известно о 128 343 случаях заражения коронавирусом в мире. Сообщается, что умерло 4730 человек, при этом 3056 – непосредственно на материковом Китае. Известно, что всего в мире выздоровел 68 324 человека. Об этом сообщает сайт, создан для отслеживания темпов заражения коронавирусом COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в мире Фото из открытых источников

Погода 13 марта

В Укргидрометцентре сообщили о погоде в пятницу, 13 марта. Сегодня будет дождливо на западе и в центральной части Украины.

На западе прогнозируют от 8 до 12 тепла днем и 5 - 8 ночью. В восточных регионах днем ожидается от 13 до 17 тепла, а ночью – от 4 до 8. На севере синоптики прогнозируют 9 - 12 тепла днем и 6 - 8 ночью. А в южных регионах Украины термометры сегодня будут показывать 14 - 17, а ночью – 5 - 7 тепла. Здесь будет солнечно и ясно. В Киеве сегодня ожидается 13 - 19 тепла днем и 3 - 9 ночью, а также небольшой дождь.

Погода в Украине 13 марта Укргидрометцентр

Курс валют

В Национальном банке Украины сообщили, что в течение четверга, 12 марта, доллар будет стоить 25,85 гривен, а евро – 29,054 гривен.

Цены на горючее

По состоянию на утро пятницы, 13 марта, средняя стоимость топлива в Киеве, по данным ресурса Укрнет, такова: