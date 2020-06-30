В Китае обнаружили новый вирус, который может привести к еще одной пандемии: Что стоит знать о заболевании

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Обнаруженный патоген опасен тем, что у человечества к нему нет иммунитета

Не оправившись от коронавируса, человечество снова может предстать перед пандемией. И очередная, вероятная болезнь опять-таки родом из Китая. Там нашли ранее не известный вирус, который пока вроде не несет угрозы людям. Однако ученые насторожены.

Рассказываем все, что известно о новом патогене и чем он опасен.

Новый вирус из Китая

Китайские ученые идентифицировали новый штамм вируса гриппа, который имеет серьезные шансы повлечь возникновение еще одной пандемии в будущем.

Вирус появился совсем недавно, его переносят свиньи, и пока он не является слишком опасным, однако ученые все же обеспокоены, ведь он может поражать и людей.

В частности, волнение ученых вызвано тем, что новый патоген имеет все типичные характеристики, указывающие на высокую степень приспособленности к заражению человека. Он может мутировать дальше, что позволит ему легко передаваться от человека к человеку, таким образом вызвав новую глобальную эпидемию.

Чем может быть опасен вирус

Кроме вероятной высокой приспособленности, у людей нет иммунитета к этому штамму.

Последней массовой эпидемией вируса похожего типа, с которой столкнулся мир, была вспышка свиного гриппа, которая началась в 2009 году в Мексике. Смертность от него оказалась ниже, чем опасались сначала. Человечество оказалось готовым к новому вирусу, он был похож на другие штаммы гриппа, которые циркулировали в предыдущие годы. У многих уязвимых категорий пациентов был иммунитет к нему.

Особенность же нынешнего вируса в том, что он совершенно новый, не похожий на другие и устойчивость к нему у людей или очень низкая, или ее нет вовсе.

В целом информации относительно нового вируса немного, ученые его назвали G4EAH1N1. Он может расти и размножаться в клетках, которые выравнивают человеческие дыхательные пути.

Китайские ученые нашли доказательства недавней инфекции у людей, которые работали в свиной промышленности в Китае, когда они просматривали данные с 2011 по 2018 год.

Современные вакцины против гриппа не защищают от этого, хотя могут быть адаптированы, если нужно.

Что говорят ученые

Ученые предупреждают, что хотя сейчас ситуация еще не стала угрожающей, однако новый патоген имеет все типичные характеристики, которые свидетельствуют о высокой приспособленности к заражению человека. Именно поэтому его нужно тщательно контролировать.

Научные круги призывают быстро внедрить мониторинг в индустрии выращивания свиней. Необходимо следить как за животными, так и за здоровьем людей, которые работают в этой сфере.