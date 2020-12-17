В Кабмине прошли кадровые изменения, обмен удерживаемыми заблокирован, а Китай получил образцы лунного грунта: Актуальное на утро 17 декабря

Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Китайская капсула была отправлена за грунтом в конце ноября

Вчера Кабинет министров Украины провел заседание, на котором рассмотрел насущные кадровые вопросы. Были уволены несколько чиновников, а на их место назначены другие. Также сообщается, что отныне по всей стране обращение к скорой помощи будут разделяться по-новому на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные вызовы. К тому же стало известно, как будут работать банки и почта на новогодние праздники, а также где купить красивую елку.

Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро четверга, 17 декабря.

Новые критерии приоритета в вызовах скорой

Правительство приняло решение о введении дополнительных критериев приоритета по вызову экстренной медицинской помощи.

Фото из открытых источников

"Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращения в скорую будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Это даст возможность снизить уровень смертности, поскольку устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием. В критических случаях норматив прибытия медицинских бригад должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Кадровые изменения в Кабмине и нескольких ОГА

Верховная Рада Украины поддержала отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. Он подал заявление об увольнении накануне вместе с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским.

Также по результатам заседания правительства стало известно, что Комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал назначение Сергея Шкарлета министром образования.

К тому же Кабмин принял ряд кадровых решений в отношении трех областных государственных администраций. Чиновники проголосовали за представление на увольнение Виталия Боговина с должности председателя Запорожской облгосадминистрации. На его место согласовали представление на назначение Александра Старуха. На кресло председателя Ивано-Франковской ОГА претендует Андрей Бойчук - представление на его назначение также было одобрено правительством. Еще Кабмин проголосовал за представление на назначение Натальи Остапченко на должность первого заместителя председателя Житомирской ОГА, а Юрия Оханского – на место заместителя главы области.

Усиленная резолюция ООН по правам человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. Документ под названием "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" поддержали более 60 стран-участниц.

Резолюция призывает усилить давление на Россию в международных рамках, чтобы заставить ее выполнять обязательства по международному праву как государства-оккупанта. Также документ требует от РФ предоставить доступ на территорию Крыма для международных миссий по наблюдению.

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Обмен удерживаемыми лицами заблокирован

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, что незаконные вооруженные формирования блокируют процесс обмена удерживаемыми лицами, выдвигая требование, которое невозможно выполнить.

По его словам, НВФ требуют "процессуальной очистки" девяти человек, которых украинская сторона уволила в рамках прошлого обмена.

"Очистить их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестны не только нам, но и их адвокатам. Та сторона это знает, но использует как повод, чтобы заблокировать обмен", - пояснил Гармаш.

Украина выйдет из 5-ти соглашений СНГ

Кабинет министров поддержал постановление о выходе Украины из пяти договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, в том числе – о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях.

Украина выйдет еще из пяти соглашений в рамках СНГ Фото из открытых источников

Выход осуществляется из следующих договоров:

Горная Хартия государств-участников Содружества Независимых Государств;

Соглашение о координации межгосударственных отношений государств-участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях;

Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ;

Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии;

Протокол о внесении изменений в соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

Работа банков и почты на новогодние праздники

В Украине на период новогодних праздников установили дополнительные нерабочие дни, в результате чего банки и почта будут работать по расписанию выходных дней, определенных Правительством.

Иллюстрированное фото Фото из открытых источников

Банковские учреждения будут работать в последний день текущего года, 31 декабря, но график их работы будет сокращенным – до 14:00. Но полный рабочий день банки будут иметь 4 и 5 января. 6 января отделения будут работать на час меньше, а 7 и 8 января уйдут на выходные.

"Укрпочта" не будет работать 1 и 7 января. При этом" Новая почта" будет работать 31 декабря по сокращенному графику до 18:00. 1, 7 и 8 января в отделениях будут выходные.

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Где купить новогодние елки

В этом году в Украине планируют срубить около 520 тысяч новогодних елок. Из них 237 тыс. елок планируется заготовить во время проведения рубок ухода за лесом, еще 289 тыс. – на специальных плантациях. Возраст большинства этих деревьев - четыре года.

Купить елку можно в государственных лесхозах. Это будет дешевле, чем на елочных базарах – от 48 до 120 гривен. Елки от лесоводов в контейнерах будут продаваться в Винницкой, Житомирской, Сумской, Волынской, Херсонской, Черкасской и Ровенской областях. Стоимость составляет от 200 до 2500 грн в зависимости от высоты и породы.

Китай получил образцы лунного грунта

Капсула китайского космического аппарата Chang'е-5 с образцами почвы с Луны вернулась на Землю. Капсула приземлилась в северном китайском регионе Внутренняя Монголия в 19:30 по киевскому времени.

Changʼe-5 REUTERS

Так Китай стал третьей страной, собравшей образцы лунной породы для их дальнейшего исследования на Земле.

24 ноября Китай запустил на Луну ракету-носитель с аппаратом "Chang'е-5", который должен был собрать образцы почвы, после чего вернуться на Землю.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 17 декабря в Украине выявлено 12 047 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине заболел 931 751 человек, выздоровели 548 356 человек, а умерли 15 996.

Между тем в мире известно о 74 226 214 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерли 1 649 032 человека, а выздоровел 41 977 713. Больше всего болеют в США – 16 979 762 случаев, Индии – 9 956 557, Бразилии – 7 040 608, России – 2 708 940 и Франции – 2 465 126 больных.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высокой вероятности возникновения в Европе новой волны COVID в начале 2021 года. Это связано с празднованием Рождества и Нового года. Чтобы помешать этому специалисты ВОЗ рекомендуют в помещениях во время празднований ограничить количество гостей и обеспечить хорошую вентиляцию, носить маски и соблюдать физическую дистанции в кругу друзей и семьи.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 16 декабря, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины трижды нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" два обстрела были зафиксированы вблизи Водяного, на Приазовье. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано одно нарушение прекращения огня близ населенного пункта Шумы.

С начала текущих суток, 17 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – возле Водяного.

Топ видео

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео с заявлением мэра Киева Виталия Кличко о падении трех опор освещения на Шулявском мосту.

Топ обсуждения

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение о реакции Кабмина на протест ФЛП в Киеве.

‼ В правительстве заявили, что не пойдут на уступки ФОПам. Локдауну быть!

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Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 16 декабря 2020 г.

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