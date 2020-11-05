В Италии – локдаун, в США – столкновения из-за выборов, а в Украине – третий коронавирусный антирекорд: Актуальное на утро 5 ноября

Столкновения в США Фото из открытых источников

Италия четко поделила свои регионы на карантинные зоны

Сегодня утром стало известно об уличных столкновениях в США – американцы конфликтуют из-за президентских выборов. Тем временем Украина продолжает "наращивать" темпы инфицирования коронавирусом – ежедневная статистика почти достигла 10 тысяч новых случаев в сутки.

Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро четверга, 5 ноября.

Даты второго тура выборов мэра

Центральная избирательная комиссия сообщила, что в 11-ти городах Украины повторное голосование за мэра состоится 15 и 22 ноября.

Фото из открытых источников

15 ноября второй тур выборов мэра состоится в Сумах, Луцке, Краматорске и Каменце-Подольском. При этом на 22 ноября назначен второй тур в Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове, Ровно.

Повторное голосование может быть назначено и в других городах, где сейчас идет установление результатов первого тура.

Отменена должность первого заместителя главы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский исключил из структуры Офиса Президента должности первого заместителя главы и помощников.

Были исключены из статьи 2 указа № 417 "Вопросы обеспечения деятельности Президента Украины" абзацы "Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины", "помощники Президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", "Департамент по вопросам Государственного Протокола и Церемониала".

При этом в структуре ОП появились Служба государственного протокола и церемониала, Служба мониторинга и управления рисками, а также Директорат по вопросам региональной политики.

Минздрав предлагает ввести "час для пожилых"

Министерство Здравоохранения хочет ввести в Украине так называемый час для пожилых. В это время будет разрешено делать покупки в магазинах и аптеках только пожилым людям.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, похожие меры уже вводили некоторые европейские страны, к примеру, Польша.

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

"Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10:00 до 12:00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет", - заявил Виктор Ляшко.

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В США – столкновения между сторонниками Трампа и Байдена

Во время президентских выборов в США тысячи людей по всей стране вышли на уличные протесты, в результате чего произошли массовые столкновения между сторонниками Дональда Трампа и Джо Байдена.

Демократы и республиканцы получают по 47 мест в сенате Фото из открытых источников

По улицам Лос-Анджелеса прошли маршем десятки людей, а в городе Роли (штат Северная Каролина) и в Портленде (штат Орегон) на акции протеста собрались несколько сотен человек. А в штате Миннесота уже арестовали более 10 участников акций протеста.

Местные СМИ считают, что беспорядки спровоцировало заявление Дональда Трампа о том, что выборы были сфальсифицированы. Произошло это после предварительного подсчета голосов, по результатам которого оказалось, что Джо Байден опережает его на несколько пунктов.

Италия вводит локдаун

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с пятницы, 6 ноября, четыре итальянских региона станут красными зонами коронавируса.

Италия Фото из открытых источников

В Калабрии, Ломбардии, Пьемонте и Валле-д'Аосте будут применены строжайшие ограничительные меры. Тем временем регион Апулии и остров Сицилия станут оранжевыми зонами, тогда как остальная часть страны станут желтыми зонами.

Новые правила продлятся до 3 декабря. По словам Конте, три уровня риска в стране основаны на скорости передачи вируса, количестве доступных кроватей интенсивной терапии и возможностях тестирования. Они будут оцениваться каждые 14 дней и если риск снизится, применят не такие строгие ограничительные меры.

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"Динамо" уступило "Барселоне" в матче ЛЧ

Киевское "Динамо" уступило "Барселоне" со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в Испании на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии.

Матч "Барселона" - " Динамо" Фото из открытых источников

Следующий матч для киевлян состоится 24 ноября на "Олимпийском". Они сыграют ответную встречу против "Барселоны".

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 5 ноября в Украине зафиксированы 9850 новых случаев коронавируса за последние сутки. За все время пандемии в Украине заболели 430 467 человек, из них выздоровели 184 782 человека, а умерли 7924 человека.

Между тем в мире известно о 48 092 115 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерли 1 213 735 человек, а выздоровели – 31 609 242 человека. Больше всего болеют в США – 9 486 486 случаев, Индии – 8 364 086, Бразилии – 5 590 025, России – 1 680 579 и Франции – 1 591 152 больных.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы шесть нарушений договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований.

Режим прекращения огня НВФ нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино, в районе Гнутово, Авдеевки и Водяного. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Также в районе населенного пункта шумы замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, украинские военные сбили беспилотник.

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Погода в Украине

По данным Гидрометцентра в четверг, 5 ноября, в западных и южных регионах Украины ожидаются дожди. Во всех остальных областях будет облачно с прояснениями.

На западе столбик термометра покажет днем + 7...+13 градусов, ночью +3...+7. На севере температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 днем, а ночью от +3 до +5. В южных областях температура воздуха днем прогреется до +11...+ 15 градусов, а ночью опустится до +5...+8. На востоке днем +8... +11, ночью +3...+7.

Погода в Украине на 5 ноября Укргідрометцентр

Курсы валют

Официальный курс доллара по состоянию на четверг, 5 ноября, Нацбанк установил на уровне 28,51 грн, евро – 33,42 грн, а российского рубля – 0,36 грн.

Цены на топливо

В течение 5 ноября стоимость топлива в Киеве, по информации "Укрнетуа", будет такой: