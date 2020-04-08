В Чернобыльской зоне несколько дней горит лес: Почему возник пожар и какую опасность он представляет

Пожар в Чернобыльской зоне продолжают тушить пять дней

Пожар в Чернобыльской зоне фото - ГСЧС

Сжигание листьев и травы, ставшее уже традиционным весной, приводит к масштабным пожарам и причиняет значительные убытки. При горении выделяются опасные для здоровья человека вещества, гибнут звери и птицы. А масштабные пожары чрезвычайно трудно ликвидировать.

Рассказываем подробнее о причинах пожара в Чернобыльской зоне и его опасности.

Как возникло возгорание?

В субботу, 4 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения возник лесной пожар, который охватил 20 гектаров леса - для ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли авиацию и 18 единиц техники. В Зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар.

Впоследствии из Нежина для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П ГСЧС, а потом и вертолет ГСЧС Ми-8.

По данным ГСЧС, 4 апреля к тушению пожара привлечено более 90 огнеборцев и 18 единиц техники. Позже отправили еще 9 единиц техники и 40 спасателей.

Быстро потушить пожар не удалось. На следующий день пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию более 100 гектаров, а уровень радиации в центре возгорания превысил норму: показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14.

При этом сообщалось, что радиационный фон в Киеве и области после пожара в Чернобыльской зоне по состоянию на 5 апреля находился в пределах нормы.

Пожар в Чернобыльской зоне ГСНС

По состоянию на 7 апреля ликвидация пожара продолжалась. Пожар травяного настила и лесной подстилки занимал площадь около 10,5 га.

"По состоянию на 7:00 на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и селом Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га. Ситуация полностью контролируемая. Работы продолжаются", - сказано в сообщении ГСЧС Украины.

К тушению привлечено 120 человек и 29 единиц техники, в том числе от ГСЧС 54 спасателя и 10 единиц техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля произведено 19 сбросов – 38 т воды, всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлен 61 сброс - 174 т воды.

По состоянию на утро 8 апреля в ГСЧС сообщили о продлении работы по ликвидации пожара

Почему возник пожар в Чернобыльской зоне?

По факту возникновения пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сотрудники Национальной полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 245 ("Уничтожение или повреждение объектов растительного мира") УК Украины.

Позже обнаружили и задержали виновника масштабного пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек, ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После огонь ветром перебросило дальше, и он уже не смог с ним справиться.

Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику.

Какую опасность представляют возгорания в Зоне отчуждения

Опасность лесных пожаров в Чернобыльской зоне заключается в том, что радиоактивные элементы, содержащиеся в лесной подстилке, поднимаются в атмосферу и дальше разносятся куда угодно. Эколог Александр Соколенко отметил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения был низовой и не такой опасный, как мог бы быть. Однако пожары в таких зонах значительно опаснее.

Специалист отметил, что радиоактивные элементы, содержащиеся в лесной подстилке, в частности, попадают в атмосферу, и все это разносится куда угодно. На этот раз ветер отнес продукты горения леса в сторону Киева, и уровень радиации был невысок. Однако при больших и бесконтрольных пожарах может быть ухудшение экологической ситуации, что несет угрозу жизни и здоровью людей.

При этом в Киеве в период с 31 марта по 6 апреля зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ в воздухе. Такие данные сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. И, учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Почему стоит избегать сжигания сухостоя

Специалисты рассказали, что во время процесса горения растительных остатков выделяются микрочастицы дыма, в состав которых входят пыль, окиси азота, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. С сухой травой и опавшими листьями, как правило, горит и множество разнообразного мусора, что существенно усиливает загрязнение атмосферы.

Отмечается, что пластик и полиэтилен при сгорании выделяют до 70 разнообразных химических соединений в воздух, большинство из которых ядовиты для человека.

Нередко во время сжигания сухих растительных остатков возникают масштабные пожары. Скорость распространения огня очень высока, поэтому локализовать такие пожары на открытых территориях очень трудно. Для этого необходимо привлекать большое количество личного состава спасателей и пожарно-спасательной техники.

Неконтролируемые пожары представляют угрозу частным жилым домам и животным, которые находятся на территории частного угодья, приводят к потере материальных ценностей.



Также не нужно забывать о вреде, которому подвергается окружающая среда. При пожаре в зеленых насаждениях погибает множество животных, птиц и насекомых, которые не способны самостоятельно спастись. Кто-то из них сгорает, а кто-то задыхается от едкого дыма.

Поэтому сжигание травы и сухостоя как на частных территориях, так и на открытом пространстве чрезвычайно опасны.