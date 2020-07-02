Увольнение главы НБУ Смолия, новые факты пыток в Кагарлыке и результаты референдума в РФ: Главное за 2 июля

Очередной рабочий день подходит к концу, поэтому подытожим главные новости четверга, 2 июля

Яков Смолий Фото - bank.gov.ua

Верховная Рада Украины готовится к увольнению с должности главы Нацбанка Якова Смолия. Соответствующее постановление зарегистрировал в парламенте президент Украины Владимир Зеленский.

Среди прочего — в Кагарлыкском отделении полиции выявили новые факты пыток правоохранителями. А две украинки попали в рейтинг лучших мировых футболисток.

Об этих и других новостях четверга рассказываем подробнее.

Увольнение Смолия

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

Верховная Рада займется увольнением Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (НБУ) после рассмотрения соответствующего постановления профильным комитетом.

Новые факты пыток в полиции Кагарлыка

В Кагарлыкском отделении полиции обнаружили новые факты пыток со стороны правоохранителей. Было установлено, что правоохранители применили пытки с целью получения признания.

Подозреваемыми в выявленных преступлениях являются ранее задержанные за изнасилование и пытки два сотрудника полиции и другой их коллега. По указанным фактам всем трем сообщено о подозрении в истязании (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Инцидент произошел в январе этого года.

Один из участников издевательств в Кагарлыке Фото из открытых источников

Двое из подозреваемых в настоящее время находятся в Киевском следственном изоляторе. В отношении третьего решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина из-за несоответствия эпидемиологическим показателям. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.

А тем временем в польской пограничной службе заявили, что лица, прибывающие из Украины самолетом, освобождены от обязательного 14-дневного карантина. К тому же все граждане Украины, которые едут в Польшу работать, проходят тестирование за госсредства Польши.

Украинки в рейтинге лучших мировых футболисток

Украинские футболистки Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко признаны одними из лучших в мире.

Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко Всеукраинская ассоциация женского футбола

Они заняли 7-е и 8-е места в рейтинге лучших футболисток, который определили болельщики, журналисты и эксперты.

Результаты референдума в РФ

В Российской Федерации 77,92% избирателей поддержали поправки в Конституцию. Против поправок высказались 21,27% избирателей.

Всероссийский референдум - 2020 ТАСС

Сообщается, что последними закрылись участки в Калининградской области. По последним данным Центральной избирательной комиссии, явка по всей стране составляет около 65%.

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Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK активно просматривали комментарий народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы по поводу увольнения главы НБУ Якова Смолия.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook в топ интересных новостей попала информация о том, что президент Владимир Зеленский подал в парламент постановление об увольнении с должности главы НБУ Якова Смолия.

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