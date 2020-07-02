live
Новости » Политика Читати новину українською

Увольнение главы НБУ Смолия, новые факты пыток в Кагарлыке и результаты референдума в РФ: Главное за 2 июля

Очередной рабочий день подходит к концу, поэтому подытожим главные новости четверга, 2 июля

Топ-новость
Топ-новость
Яков Смолий Фото - bank.gov.ua

Верховная Рада Украины готовится к увольнению с должности главы Нацбанка Якова Смолия. Соответствующее постановление зарегистрировал в парламенте президент Украины Владимир Зеленский.

Среди прочего — в Кагарлыкском отделении полиции выявили новые факты пыток правоохранителями. А две украинки попали в рейтинг лучших мировых футболисток.

Об этих и других новостях четверга рассказываем подробнее.

Увольнение Смолия

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

Верховная Рада займется увольнением Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (НБУ) после рассмотрения соответствующего постановления профильным комитетом

Новости по теме: В "Слуге народа" анонсировали возвращение к работе в режиме внеочередных заседаний

Новые факты пыток в полиции Кагарлыка

В Кагарлыкском отделении полиции обнаружили новые факты пыток со стороны правоохранителей. Было установлено, что правоохранители применили пытки с целью получения признания.

Подозреваемыми в выявленных преступлениях являются ранее задержанные за изнасилование и пытки два сотрудника полиции и другой их коллега. По указанным фактам всем трем сообщено о подозрении в истязании (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Инцидент произошел в январе этого года. 

Один из участников издевательств в Кагарлыке Фото из открытых источников

Двое из подозреваемых в настоящее время находятся в Киевском следственном изоляторе. В отношении третьего решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Новости по теме: Легализация игорного бизнеса: Арахамия говорит, что "слуги народа" имеют "секретное оружие", чтобы принять закон

Ситуация с коронавирусом в Украине

Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина из-за несоответствия эпидемиологическим показателям. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.

А тем временем в польской пограничной службе заявили, что лица, прибывающие из Украины самолетом, освобождены от обязательного 14-дневного карантина. К тому же все граждане Украины, которые едут в Польшу работать, проходят тестирование за госсредства Польши.

Новости по теме: Это не Кличко придумал что-то запретить, мы опираемся на выводы вирусологов, – мэр Киева об усилении карантина

Украинки в рейтинге лучших мировых футболисток

Украинские футболистки Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко признаны одними из лучших в мире.

Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко Всеукраинская ассоциация женского футбола

Они заняли 7-е и 8-е места в рейтинге лучших футболисток, который определили болельщики, журналисты и эксперты.

Результаты референдума в РФ

В Российской Федерации 77,92% избирателей поддержали поправки в Конституцию. Против поправок высказались 21,27% избирателей.

Всероссийский референдум - 2020 ТАСС

Сообщается, что последними закрылись участки в Калининградской области. По последним данным Центральной избирательной комиссии, явка по всей стране составляет около 65%.

Новости по теме: До 42 градусов тепла: Херсонскую область предупредили о чрезвычайной жаре

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK активно просматривали комментарий народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы по поводу увольнения главы НБУ Якова Смолия.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook в топ интересных новостей попала информация о том, что президент Владимир Зеленский подал в парламент постановление об увольнении с должности главы НБУ Якова Смолия.

Новости по теме: В Киеве чиновник и депутат обвинили друг друга в нападении

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько больших материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

Путин вне времени: Как россияне голосовали за внесение поправок к Конституции РФ

Наводнение, лесной пожар, землетрясение: Как в Украине возместить причиненные убытки из-за стихийного бедствия

Обезглавленный Нацбанк: Почему отставка Смолия уничтожит инвестиции в Украину

Казино "в законе": Какие правила игорного бизнеса предлагают принять нардепам

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIK.UA

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

В МОН объяснили, как устроить детей в школу В Украине разрешили проведение ВНО с 25 июня по 17 июля, - Мандзий ВНО-2020 на фоне пандемии: Отменить нельзя провести – почему МОН до сих пор не решило Мандзий: ВНО должно пройти, его ни при каких обстоятельствах нельзя отменить
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Скандальный законопроект
Мера пресечения Порошенко. Отдых Лещенко. Отставка Шмыгаля? | Ток-шоу
Ответственность Третьяковой. Порошенко в суде. Социальное обеспечение | Ток-шоу
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг