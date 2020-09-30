Увольнение Фокина, версии крушения самолета Ан-26 и возвращение "пакета малыша": Главное за 30 сентября

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин Гордон

Увольнение Фокина стало неожиданностью

Сегодня самой неожиданной стала новость об увольнении Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. Также стало известно, что выдача "пакетов малыша" роженицам возобновлена, а парламент на законодательном уровне признал нелегитимность выборов в Крыму. Далее рассказываем об этих и других важных новостях сегодняшнего дня.

Увольнение Витольда Фокина из ТКГ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. К тому же Фокин был выведен из состава делегации Украины в ТКГ.

"Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено выполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и поступали справедливо. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства", - сообщили в Офисе президента.

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Выдача "пакетов малыша" возвращена

Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №3006а, который закрепляет выдачу "пакетов малыша" на законодательном уровне. Теперь выдача "пакетов малыша" приравнивается к видам государственной помощи семьям с детьми.

Они будут выдаваться в учреждении здравоохранения (родильном доме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре) независимо от формы собственности и подчинения.

Новости о крушении самолета Ан-26

Следствие рассматривает все возможные версии крушения самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области, в том числе и версию совершения теракта.

По словам руководителя Главного следственного управления Госбюро расследований Максима Борчаковского, версию теракта можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы.

Самолет АН-26 после авиакатастрофы Фото из открытых источников

Сегодня во Львовской области попрощались с курсантом Виталием Вильховым – курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил, который выжил во время авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом. Он получил 90% ожогов тела, а на следующий день скончался в больнице.

Кадровые изменения в правительстве на период действия карантина

Кабинет министров одобрил ряд кадровых изменений на период действия карантина. Правительство назначило:

Владислава Машкина на должность главы Национальной сервисной службы;

Анну Шишман на должность председателя Государственного агентства рыбного хозяйства;

Виталия Пуня на должность первого заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов;

Татьяну Базанову на должность заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов.

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Перенос рабочих дней в 2021 году

Кабинет министров издал распоряжение о переносе рабочих дней в 2021 году. Таким образом украинцы получили четыре выходных подряд в январе.

Решением правительства в 2021 году были перенесены такие рабочие дни:

с пятницы 8 января на субботу 16 января;

с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Рада признала нелегитимность выборов в Крыму

Парламент проголосовал за постановление, которое не признает легитимность так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму.

ВРУ признала незаконными местные выборы в Крыму Фото из открытых источников

В документе указано, что так называемые "местные выборы" в Крыму, которые незаконно провела РФ, грубо нарушают Конституцию и законодательство Украины. Кроме этого, они противоречат нормам и принципам международного права (Устав ООН, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкскому заключительному акту и тому подобное.)

О возобновлении боевых действий на Донбассе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что на Донбассе остается вероятность возобновления локальных боевых действий. По его словам, мирные договоренности позволили снизить активность НВФ.

"На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его внедрение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается", – сказал главнокомандующий.

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Даты проведения ВНО-2021

Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2021 года, в котором определены даты проведения государственных экзаменов.

Регистрация лиц для участия в ВНО начнется 1 февраля и продлится до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся/студентов для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

Экзамены пройдут по такому графику:

24 мая – испанский, немецкий и французский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика;

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео с комментарием политолога Алексея Якубина по ситуации в партии "Слуга народа".

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ.

Президент уже подписал указ, которым уволил Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ

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Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 30 сентября 2020 г.

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