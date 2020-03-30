Увольнение двух министров, внеочередное заседание Рады и почти полтысячи больных коронавирусом в Украине: Главное за 30 марта

Фото из открытых источников

Украинцы уже привыкли, что практически все новости – это новости относительно коронавируса, и этот день – не исключение

В этот понедельник парламентарии собрались на экстренное заседание Верховной Рады и поработали достаточно продуктивно – чего только стоят принятие семи законов, увольнение руководителей двух министерств и назначения новых глав этих ведомств. Далее рассказываем о главных событиях понедельника, 30 марта.

Коронавирус в Украине: актуальная статистика

По состоянию на 10:00 30 марта количество больных COVID-19 в Украине составило 480 человек. Из них 11 летальных случаев, 6 человек выздоровело. За последние сутки обнаружили 62 новых случая заболевания.

В Украине увеличивается количество больных коронавирусом Фото из открытых источников

Также сегодня стало известно, что коронавирусом заболел председатель Запорожского облсовета Григорий Самардак. Он находится дома на больничном под наблюдением семейного врача.

Блокпосты на въезде в Киев

На въезде в Киев установлены восемь блокпостов – здесь Нацполиция и Нацгвардия проверяют автобусы междугороднего и межобластного сообщения на соблюдение карантинных норм.

Проверяют количество пассажиров в салоне – их должно быть не больше 10-ти и обязательно в масках. Если пассажиров в салоне больше, полицейский составляет протокол и выписывает штраф – от 17 до 34 тысяч гривен.

Открыты центры скрининговой сортировки больных COVID-19

В Украине открыли пункты скринингового медсортирования больных COVID-19. Они будут принимать всех пациентов с респираторными симптомами перед тем, как те попадут непосредственно в больницу.

Пункты медицинского скринингового распределения больных Facebook-страница Министерства здравоохранения

"Такие пункты развернуты по всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации. Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждение здравоохранения (самообращение, направление врачом или транспортировки бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределение ко входу в приемное отделение", - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Первичная скрининговая медицинская сортировка предусматривает надевание медицинской маски на пациента и его сопровождение, бесконтактное измерение температуры тела и краткий сбор анамнеза на выявление респираторных симптомов (кашель, насморк, одышка и т. д.).

Создано полтысячи бригад для тестирования на коронавирус

По инициативе Минздрава в Украине было создано 567 мобильных бригад для проведения тестов на коронавирус.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в каждой области и в каждом районе мобильные бригады созданы для забора образцов для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом ПЦР. Эти бригады будут забирать образцы и передавать их в лаборатории, где проведут исследования.

Внеочередное заседание Верховной Рады

30 марта Верховная Рада провела внеочередное заседание, которое растянулось аж на три этапа. Нардепы приняли семь законов, уволили министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского. После этого парламент поддержал кандидатуру Сергея Марченко на должность нового министра финансов 256 голосами "за". А Максим Степанов стал новым министром здравоохранения с 246 голосами "за".

Нардепы были в масках Фото из открытых источников

Позже нардепы не поддержали предложенные правительством изменения в госбюджет, направив проект изменений в бюджет для подготовки на повторное чтение. Законопроект №3279 предусматривал уменьшение доходов с 1095 млрд грн до 972 млрд грн.

К тому же нардепы проголосовали за так называемый "антиколомойский" закон. Подробнее о нем можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

Украина отказывается от большой приватизации

Украина на некоторое время откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках. Об этом заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Тем временем малая приватизация будет продолжена.

"В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий к стабилизации ситуации на финансовых рынках", - отметил Сенниченко.

Сивохо уволен с должности советника секретаря СНБО?

Шоумен Сергей Сивохо больше не занимает должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

фото - lb.ua

"По состоянию на 24 марта Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24 марта 2020 года также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", - сообщили в пресс-службе СНБО.

Тем временем Сергей Сивохо заявил, что чиновникам Совета национальной безопасности и обороны Украины больше не интересна тема Донбасса.

"Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию", - написал Сивохо в Facebook.

Подозреваемому в убийстве Гандзюк продлен арест

Печерский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк Алексею Москаленко (Левину).

Алексею Левину продлили арест на два месяца Фото: Громадське

Прокуроры попросили продлить меру пресечения Левину из-за необходимости проведения следственных действий и риска его побега. Адвокаты же просили избрать альтернативную меру пресечения, отметив, что подозрение необоснованно.

Новая дата Олимпийских игр и Уимблдона

Олимпийские игры, которые должны были пройти в этом году, состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Международный олимпийский комитет сообщил, что дата паралимпийских игр также перенесена – на 24 августа – 5 сентября 2021 года. Это решение поддержали все национальные олимпийские комитеты и все спортивные федерации летних видов спорта.

К тому же из-за пандемии коронавируса отменят и самый престижный теннисный турнир в мире – Уимблдон. По словам вице-президента Федерации тенниса Германии Дирка Хордорфа, Уимблдон примет решение об отмене в среду, 1 апреля.

Видео дня

Больше всего просмотров на YouTube-канале телеканала ZIK сегодня собрало видео, в котором политический эксперт Владимир Кацман комментирует законотворческую работу украинского парламента.

Обсуждение

На Facebook-странице телеканала ZIK сегодня самым популярным стал призыв Папы Римского прекратить боевые действия во всем мире.