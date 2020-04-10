Уволили на карантине: Как работодатель будет отвечать за незаконное увольнение работника

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Увольнение – едва ли не самое страшное сейчас для украинцев, которые сохранили свое рабочее место во время карантина

Во время карантина кое-кто из наемных работников увольняется по собственному желанию, а некоторых заставляют увольняться или же увольняют по надуманной причине. Карантин – повод для некоторых работодателей "урезать" штат, например, чтобы не тратить лишних средств на уплату налогов за оформленных работников.

Мы решили выяснить, какую ответственность понесут работодатели, которые незаконно увольняют своих работников, и что, собственно, можно считать незаконным увольнением.

Что с безработицей сейчас

К концу третьей "карантинной" недели имеем неутешительную статистику – без работы по разным причинам остались почти 700 тысяч украинцев. А вынуждены не работать из-за отпуска за свой счет или не работают по другим причинам еще 4 миллиона человек.

Так, на период карантина государство ввело некоторые уступки в процессе оформления пособия по безработице – статус безработного предоставляется с первого дня подачи заявления, а выплата пособия назначается с первого дня регистрации. Однако это нельзя соотнести с финансовыми потерями обычных украинцев из-за увольнения. По состоянию на 10 апреля известно, что за пособием по безработице обратилось более 40 тысяч человек.

Тем временем на рынке труда застой – работодатели предлагают на треть меньше вакансий, чем несколько месяцев назад. Примечательно, что каждый десятый работающий украинец за последние три недели потерял работу из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим карантинных мер. К тому же полную зарплату за март получат меньше половины работающих украинцев.

Какое увольнение является законным

Если работодатель и работник согласны, то расторгнуть трудовой договор можно в любой момент. Также его могут расторгнуть по собственному желанию сотрудника, если на это есть причины, например:

соглашение сторон;

истечение срока действия трудового договора (работодатель может просто его не продлить);

призыв или поступление работника на военную службу;

расторжение трудового договора по собственной инициативе работника;

расторжение трудового договора по требованию профсоюза;

перевод работника по его согласию на другое предприятие, в учреждение;

отказ работника от перевода на работу в другую местность в случае, если предприятие переезжает, отказ работать из-за существенного изменения условий труда;

вступление в силу приговора суда, исключающего возможность продолжения работы.

Итак, если какое-либо из вышеприведенных оснований возникло в период карантина, увольнение работника будет законным, а работодатель не понесет никакой ответственности за такое увольнение.

Что может быть незаконным увольнением

Однако может произойти так, что работодатель, используя карантин, пытается "притянуть" что-то из вышеуказанных причин, перекрутить ситуацию так, чтобы уволить человека именно сейчас и не платить ему зарплату в трудные времена. В таком случае работодателю придется отвечать за свои незаконные действия.

Незаконным увольнением считается давление на работников и принуждение их увольняться, тогда как сам работник не желает терять или менять работу. В таком случае он ни при каких обстоятельствах не должен писать такое заявление. Даже если работодатель говорит, что это временно, на период карантина или нужно сугубо для бумажных дел.

Согласно Кодексу законов о труде Украины работодатели не имеют права увольнять работника из-за введения карантина. И наконец, никаких норм, которые касались бы увольнения работников работодателем на свое усмотрение во время карантина, не прописано в законе о предотвращении возникновения и распространения коронавируса.

Ответственность за незаконное увольнение

Введение всеукраинского карантина не может стать самостоятельной причиной для увольнения работника по собственной инициативе работодателя.

Также работника не могут уволить в период его временной нетрудоспособности, во время его пребывания в отпуске. Нельзя увольнять беременных женщин и женщин с детьми до трех лет, одиноких матерей с ребенком в возрасте до 14 лет или ребенком с инвалидностью.

Пройдет еще несколько недель, карантин закончится, и вся страна вернется к привычной жизни. Тогда правоохранительные органы возьмутся не только за штрафы за нарушение карантинного режима, но и за наказания руководителям, которые незаконно увольняли работников.

Так, украинское законодательство предусматривает ответственность для таких работодателей. Заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе отмечает, что руководителям, незаконно увольняющим работников во время карантина из личных побуждений, может грозить штраф от 34 000 до 51 000 грн / исправительные работы на срок до 2 лет / лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

А за аналогичные действия, совершенные повторно или в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца или матери, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, предусмотрен штраф от 51 000 до 85 000 грн / лишение права занимать определенные должности на 5 лет / исправительные работы до 2 лет / арест до 6 месяцев.

К тому же работодателя, нарушившего трудовой договор путем обмана или злоупотребления доверием либо принуждением, накажут штрафом в размере до 850 грн. Также ему может грозить лишение права занимать определенные должности на 5 лет / арест на 6 месяцев / ограничение свободы до 2 лет.

В случае незаконного увольнения работнику необходимо как можно быстрее написать заявление в полицию по статье 172 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение законодательства о труде.

Подробнее о том, как обеспечить свои трудовые права и сохранить зарплату во время карантина из-за коронавируса, мы писали в этом материале.