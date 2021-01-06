Уточнение по январскому локдауну, выплаты Украины МВФ в 2021 году и новое в деле Шеремета: Актуальное на утро 6 января

Вторник и ночь среды выдались относительно спокойными в информационном поле

С 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий карантин Фото из открытых источников

Накануне в правительстве внесли изменения в постановление о внедрении январского локдауна – расширили перечень товаров, которые можно будет продавать. Однако об отмене ужесточения карантина речь пока не шла.

Среди прочего стоит обратить внимание на новые подробности в деле убийства журналиста Павла Шеремета.

И в МВФ обнародовали график выплат Украины по кредитам на 2021 и 2022 годы.

О главных новостях на утро 6 января рассказываем подробнее.

Уточнение по январскому локдауну

На внеочередном заседании 5 января правительство решило расширить список товаров, разрешенных к продаже во время локдауна в Украине. Была предоставлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы.

В Украине ожидают полный локдаун Фото из открытых источников

В КГГА рассказали, что в период январского локдауна новогодние локации в столице прекратят свою работу. Также в Киеве в это время может быть изменен интервал движения общественного транспорта. Не исключены и ограничения на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

А железнодорожное сообщение во время локдауна будет полностью обеспечено.

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Новое по делу Шеремета

Следователи Национальной полиции подготовили официальное приглашение в Украину распорядителю аудиозаписи якобы разговоров сотрудников КГБ Беларуси относительно планирования убийства журналиста Павла Шеремета. Человек, который предоставил запись, сейчас находится в одной из стран ЕС. В связи с этим для проведения следственных действий правоохранители будут придерживаться процедуры международной правовой помощи.

А тем временем бывший работник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинским следователям аудиозаписи, готов дать показания по делу.

Юлия Кузьменко, которую обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявила, что ни она, ни двое других обвиняемых по делу (Андрей Антоненко и Яна Дугарь) не причастны к КГБ Беларуси.

Графики выплат Украины МВФ

Украина в течение 2021 года вернет Международному валютному фонду 1154,7 млн в специальных правах заимствования (SDR). По сегодняшнему курсу это составляет 1672,9 млн долларов.

Украина и МВФ Фото из открытых источников

По данным МВФ, в течение 2022 года Украина должна заплатить 1668,9 млн SDR – 2417,9 млн долларов.

Заявление КСУ об отстранении Тупицкого

На заседании 5 января Конституционный суд рассмотрел вопрос о ситуации, которая сложилась в связи с изданием президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении главы КС Александра Тупицкого.

Судьи ссылаются на Конституцию Украины, которая гарантирует им неприкосновенность. Также в документе ничего не указано о выполнении указа президента или отстранении Тупицкого.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 6 января в Украине обнаружили 1 090 496 случаев коронавируса, 761 898 человек выздоровели, 19 357 – умерли.

Во Львовской области у 15 детей подтвердили синдром Кавасаки как осложнение после коронавируса.

В мире по состоянию на утро 5 января обнаружили 86 839 229 случаев коронавируса, 61 565 949 человек выздоровели, 1 876 243 – умерли.

В Великобритании накануне установили новый суточный рекорд по количеству случаев – 60 916, также за сутки умерли 830 человек.

А тем временем правительство Германии решило продлить жесткий карантин до 31 января на фоне пандемии коронавируса.

Внедрение е-кабинета пациента в Украине

Министерство здравоохранения Украины анонсировало введение электронного кабинета пациента. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что это позволит предоставлять декларации с врачом онлайн и предоставлять доступ к собственным данным.

Кроме того, Минздрав хочет вообще избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.

Кто не получит пенсию в 2021 году

В Украине в 2021 году изменились требования к получению стажа, необходимого для начисления пенсионных выплат. Таким образом, часть украинцев, которые рассчитывали на пенсию, не смогут ее получить.

В 2021 году часть украинцев останутся без пенсий Фото из открытых источников

Граждане от 60 лет, которые не успели наработать 15-летний стаж, пенсию по возрасту вообще не получат. Тогда как лица со стажем от 15 до 18 лет смогут претендовать на пенсию по достижении 65-летнего возраста.

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Подключение школ к е-журналам и дневникам

В Украине школы на бесплатной основе начали подключать к сервисам электронных журналов и дневников.

В МОН рассказали, что учебные заведения, которые уже применяют похожие коммерческие продукты, по желанию могут пользоваться ими в дальнейшем. Все остальные школы смогут бесплатно получить доступ к электронным журналам, а также консультацию по подключению сервиса и пользования им.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Обстрелы зафиксированы недалеко от населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное.

С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного на Приазовье НВФ вели огонь в сторону позиций украинских защитников.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео – комментарий эпидемиолога Сергея Кравченко о возможности Украины получить вакцину от коронавируса.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой среди читателей стала новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский задекларировал свыше 4,3 миллиона гривен роялти, которые он получил в конце 2020 года от "Квартала 95".

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