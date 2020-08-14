Усиление карантина в Киеве, окончательные результаты выборов в Беларуси и новый антирекорд COVID - 19 в Украине: главное за 14 августа

Завершается очередная рабочая неделя, поэтому вспомним актуальные новости пятницы

В Украине статистика только растет Фото из открытых источников

В Украине несмотря на карантинные меры распространяется коронавирусная болезнь. Второй день подряд фиксируется увеличение суточных показателей заболеваемости. Кабмин внес изменения в адаптивный карантин, и с понедельника в некоторых городах должны усилить противоэпидемические меры.

Среди прочего - ЦИК Беларуси объявила окончательные результаты президентских выборов, а победитель и действующий президент Александр Лукашенко предостерег работников предприятий от проведения забастовок.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Пандемия COVID - 19 в Украине

По состоянию на утро 14 августа в Украине зафиксировано 87 872 случая коронавирусной болезни. В течение последних суток был установлен новый антирекорд - 1732 новых случая, 19 человек умерли, 581 человек преодолел болезнь. В общем от COVID-19 уже умерли 2011 человек, выздоровели - 46 216.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев к "желтой" зоне эпидемической опасности, в связи с чем в столице с 17 августа будет усилен карантин.

По данным Минздрава, в четырех регионах Украины больницы заполнены пациентами с коронавирусной болезнью примерно на 50 процентов.

Иллюстративное фото thegaltimes.com

Кабинет министров Украины расширил перечень лиц, которые освобождаются от самоизоляции при въезде в страну.

Также правительство изменило правила въезда в страну из-за рубежа и оставило лишь один критерий для определения "государства из зеленой зоны".

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Результаты выборов и забастовки в Беларуси

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты президентских выборов. Согласно данным, побеждает действующий глава Беларуси Александр Лукашенко, набрав 80,1%.

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская призвала мэров городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа. Также она сообщила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси.

Светлана Тихановская Wikimedia

А тем временем в стране продолжаются акции протеста. Комментируя забастовки на предприятиях, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это может негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

Власти Беларуси сегодня отпустили задержанных на протестах трех украинцев, судьба четвертого решается.

Выход Украины еще из одного протокола СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о выходе Украины из Протокола о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств-участников СНГ.

Соответствующий документ зарегистрирован 13 августа, текст законопроекта и пояснительная записка отсутствуют.

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Вероятное повышение минималки в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что повышение размера минимальной заработной платы для украинцев - это лишь первый шаг в направлении цивилизованного уровня жизни в Украине.

Вероятно законопроект нардепы рассмотрят на внеочередном заседании 25 августа.

Новый интернет-вирус

Агентство по национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований обнародовали отчет о нововыявленном интернет-вирусе "Дровосек".

По данным авторов отчета, хакерский инструментальный код был разработан российской военной разведкой ГРУ и применялся в кибершпионаже.

Карантин в элитной Конча-Заспе

В Голосеевском районе столицы, на территории микрорайона Конча-Заспа, ввели карантин в связи с выявленным случаем бешенства у кошки, которая напала на человека.

Так, 5 августа бездомная кошка, которая некоторое время жила на территории дома отдыха "Конча-Заспа", напала на мужчину и укусила его.

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Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным стал репортаж с места происшествия — в Киеве автомобиль влетел в кофейню с людьми.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой среди комментаторов была новость об объявлении окончательных результатов выборов президента Беларуси.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua получилось несколько крупных материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

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