Усиление карантина под елку: Какие запреты Украина получит с 19 декабря и чем они отличаются от локдауна

Фото из открытых источников

Карантин усиливают, чтобы избежать неконтролируемой вспышки болезни под конец года

Через несколько дней по стране будет усилен карантин, призванный несколько снизить темпы распространения коронавируса. Ряд ограничений останется без изменений, а некоторые из них станут более жесткими и плавно подведут нас к новому локдауну сразу после Рождества.

Далее рассказываем, какие карантинные ограничения по Украине будут обновлены и вступят в действие с 19 декабря.

Актуальные карантинные ограничения

Ограничения, которые действуют в Украине по состоянию на сейчас и сохранятся с 19 декабря:

Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Самовольное оставление места изоляции или обсервации.

Проведение массовых культурных, спортивных, социальных, рекламных мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 м между участниками.

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест зала.

Перевозка в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).

Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

Размещение в заведениях питания более 4-х совершеннолетних лиц за одним столом и когда расстояние между столами менее 2 метров.

Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно надетых масок.

Пересечение границы иностранцами без имеющегося полиса страхования.

Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированная и другая неотложная медпомощь).

Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного лица на 20 квадратных метров.

Посещение мест временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства и пунктов размещения беженцев.

Пересечение КПВВ на временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма иностранцами без имеющегося полиса страхования.

Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся старики, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями.

Усиление карантина на святого Николая

На днях правительство ввело перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря 2020 года по всей территории Украины.

Будет запрещено:

Проведение в учреждениях образования массовых спектаклей, праздников, концертов с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, если в залах присутствуют более одного человека на 10 кв. метров.

Работа заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов навынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Проведение религиозных мероприятий: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров, на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

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Что будет с карантином после Рождества

С 8 января в Украине введут усиленные меры, которые продлятся до 25 января.

Предусмотрен запрет на работу кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов "с собой"; магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, за исключением заведений, работающих в ТРЦ и продающих пищевые продукты, лекарства, ветеринарные препараты, средства гигиены и бытовую химию. Отправят на каникулы все учебные заведения, кроме детских садов.

Маски будем носить еще долго Фото из открытых источников

Вместе с тем продолжит работать общественный транспорт, чтобы люди могли ездить на работу, и будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели.

В Украине могут ввести усиленный карантин и раньше 8 января при условии стремительного роста заболеваемости коронавирусом. В Кабинете Министров Украины отметили, что могут начать усиленный карантин ранее 8 января. Это возможно, если число новых случаев заболевания коронавирусом стремительно увеличится и достигнет 32-35 тысяч новых больных в день.



Врач-инфекционист Юрий Жигарев уверен, что власти решили ввести локдаун с 8 января, чтобы избежать социального взрыва и адекватно закончить деловой год.

В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики считают, что локдаун необходим Украине прямо сейчас, без отсрочки на январь. Иначе это означает, что ограничения введут тогда, когда они вовсе не будут эффективными, а нагрузка на больницы и врачей будет критической.

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Статистика заболеваемости коронавирусом по Украине

По состоянию на 15 декабря всего в Украине подтверждено 909 082 случая инфицирования коронавирусом. С начала пандемии умерли 15 480 человек, а выздоровели 522 868 человек. За последние сутки зафиксировали 8 416 новых случаев COVID-19.

В последние дни кажется, будто темпы распространения коронавируса в Украине идут на спад, и локдаун кажется ненужным. По крайней мере об этом свидетельствуют данные официальной статистики Министерства здравоохранения Украины.



Глава Минздрава Максим Степанов так объясняет эту ситуацию - украинцы стали меньше обращаться за проведением ПЦР-тестирований, поэтому лаборатории не работают на полную мощность.

"Как только увидели это уменьшение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Отныне делать ПЦР-тест будут всем, кто имеет признаки респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли эта симптоматика коронавирусной болезни или нет, для того чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19", - отметил Степанов.

Больницы почти заполнены Фото из открытых источников

Всего по Украине введено 63 248 коек для больных COVID. На сегодня занято 44% мест. В шести областях Украины койки для пациентов с коронавирусом загружены более чем на 50%. Это Николаевская (66,1%), Черкасская (57,5%), Одесская (55,6%), Черниговская (53,9%), Херсонская (53,8%) и Львовская (53,4%) области. В Киеве занято 38,5% коек.

В Минздраве также сообщили, что в среднем показатель заболеваемости коронавирусом по Украине составляет 430,5 при норме 40.

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Как бы там ни было, но ни один локдаун и никакое усиление карантина, которое существует фактически только на бумаге и которое легко можно обойти, не способно улучшить ситуацию с коронавирусом в Украине. Это очевидно, если оглянуться назад и проанализировать эффективность тотального весеннего локдауна и "ограничений", которые действовали все лето и осень.

Чтобы реально уберечься от коронавируса, украинцам стоит надеяться только на себя и максимально избегать мест скопления людей "со спущенными на подбородок масками" и не проявлять равнодушия в вопросах собственного здоровья.