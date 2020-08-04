Усиление карантина на Волыни, подозрение киевскому террористу и громкие увольнения в "Укрзализныце": Главное за 4 августа
В случае с мужчиной, который вчера взял заложницу в столичном банке, правоохранители сработали чрезвычайно оперативно
Сегодня стало известно, что в западном регионе Украины, несмотря на сопротивление местной власти, усилят карантинные ограничения. Тем временем в "Укрзализныце" пройдут увольнения на фоне трагической ситуации с женщиной, которую на днях чуть не изнасиловали в поезде. Далее рассказываем об этих и других важных событиях уходящего вторника.
На Волыни усиливают карантин
В Волынской области ужесточили карантин из-за эпидемической ситуации, несмотря на отказ Луцка. Луцк по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 попал в красную зону, Луцкий и Любашевский районы – в оранжевую, город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Маневицкий и Турийский районы – в желтую.
При этом регион призвал Киев пересмотреть методику определения карантинных зон, чтобы не было искажения объективности результатов.
Сотрудников "Укрзализныци" уволят из-за нападения на женщину в поезде
В связи с избиением женщины в поезде Мариуполь-Киев ряд работников "Укрзализныци" будет уволен.
Под увольнение подпадут проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо и резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо. Также "Укрзализныця" провела инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем.
Такая ситуация развернулась из-за недавнего нападения на женщину в поезде. В ночь на 31 июля в поезде №84 Мариуполь-Киев мужчина без одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала с несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. Тогда женщине никто не помог, она смогла спрятаться только у проводника вагона.
Злоумышленнику, захватившему банк в Киеве, сообщили о подозрении
Прокуратура Киева сообщила о подозрении гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 июля угрожал взорвать отделение "Универсал банка" в Киеве.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд Киева. Следствие продолжает устанавливать мотивы совершения преступления.
Известно, что суд над Каримовым пройдет в Печерском районном суде в закрытом режиме из-за карантина.
Минсоцполитики анонсировало индексацию пенсий
Правительство планирует провести индексацию пенсий всех категорий. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, ведомство планирует инициировать изменения в законодательство, потому что сейчас пенсии для некоторых категорий не индексируются.
"У нас есть такие инициативы – сделать так, чтобы индексация пенсий была без исключений для всех пенсионеров. Это не только чернобыльские пенсии... и военные не индексируются, и государственные служащие, и ученые, и журналисты", - сообщила министр.
Первый премьер-министр Украины Фокин приобщается к ТКГ
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин согласился присоединиться к Трехсторонней контактной группе. Его вместе с Кравчуком пригласил в ТКГ глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Решение об участии в ТКГ далось мне очень трудно. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами относительно нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста", – отметил первый премьер.
Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала украинскую легкоатлетку Наталью Кроль (Прищепу) до 15 сентября 2021 года за допинг.
Также Федерация аннулировала все результаты Кроль с 16 января 2020 года и конфисковала титулы, награды, медали, баллы и призовые и денежные вознаграждения. Кроль согласилась с решением AIU за нарушение антидопинговых правил и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.
Лукашенко о существовании второй группы боевиков в Беларуси
Александр Лукашенко заявил, что ему известно о еще одной группе боевиков частной военной компании из России, которая находится на юге Беларуси.
"Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который перебросили на юг. Это мы должны бегать и ловить их по лесам? Мы же их всех отловим", - отметил белорусский лидер.
Также Лукашенко подчеркнул, что Россия врет, когда заявляет, что задержанные "вагнеровцы" ехали в Турцию, Африку или страны Латинской Америки.
В США расследуют возможное мошенничество со стороны Трампа
Прокурор Нью-Йорка расследует возможное страховое и банковское мошенничество со стороны президента США Дональда Трампа.
Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство о персональных и корпоративных налоговых данных президента. Запрос является частью расследования, которое, как до этого считалось, сфокусировано на возможных взятках за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели отношения с Трампом.
Прокуроры цитировали новостные сообщения, в которых говорилось, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками. Они также упоминали показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна.
Видео дня
На официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрал брифинг представителей "Укрзализныци" относительно избиения пассажирки и попытки ее изнасиловать в купе поезда.
Обсуждение
А на официальной странице ZIK в Facebook читатели активно комментировали предложение Леонида Кравчука предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.
Вместо бонуса
Также сегодня на ZIK.ua мы опубликовали несколько интересных эксклюзивных материалов. Вот они со ссылками:
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Астронавты Crew Dragon вернулись на Землю: Когда следующий полет корабля Илона Маска
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