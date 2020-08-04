Усиление карантина на Волыни, подозрение киевскому террористу и громкие увольнения в "Укрзализныце": Главное за 4 августа

Фото из открытых источников

В случае с мужчиной, который вчера взял заложницу в столичном банке, правоохранители сработали чрезвычайно оперативно

Сегодня стало известно, что в западном регионе Украины, несмотря на сопротивление местной власти, усилят карантинные ограничения. Тем временем в "Укрзализныце" пройдут увольнения на фоне трагической ситуации с женщиной, которую на днях чуть не изнасиловали в поезде. Далее рассказываем об этих и других важных событиях уходящего вторника.

На Волыни усиливают карантин

В Волынской области ужесточили карантин из-за эпидемической ситуации, несмотря на отказ Луцка. Луцк по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 попал в красную зону, Луцкий и Любашевский районы – в оранжевую, город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Маневицкий и Турийский районы – в желтую.

Карантин в Украине EPA

При этом регион призвал Киев пересмотреть методику определения карантинных зон, чтобы не было искажения объективности результатов.

Сотрудников "Укрзализныци" уволят из-за нападения на женщину в поезде

В связи с избиением женщины в поезде Мариуполь-Киев ряд работников "Укрзализныци" будет уволен.

Под увольнение подпадут проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо и резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо. Также "Укрзализныця" провела инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем.

Такая ситуация развернулась из-за недавнего нападения на женщину в поезде. В ночь на 31 июля в поезде №84 Мариуполь-Киев мужчина без одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала с несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. Тогда женщине никто не помог, она смогла спрятаться только у проводника вагона.

Новости по теме: "Укрзализныця" должна не гиперлуп на Марс строить, а обеспечить хорошую зарплату дорожной полиции, - Савченко

Злоумышленнику, захватившему банк в Киеве, сообщили о подозрении

Прокуратура Киева сообщила о подозрении гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 июля угрожал взорвать отделение "Универсал банка" в Киеве.

Задержание мужчины, захватившего заложника в бизнес-центре столицы Скриншот видео

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд Киева. Следствие продолжает устанавливать мотивы совершения преступления.

Известно, что суд над Каримовым пройдет в Печерском районном суде в закрытом режиме из-за карантина.

Минсоцполитики анонсировало индексацию пенсий

Правительство планирует провести индексацию пенсий всех категорий. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, ведомство планирует инициировать изменения в законодательство, потому что сейчас пенсии для некоторых категорий не индексируются.

"У нас есть такие инициативы – сделать так, чтобы индексация пенсий была без исключений для всех пенсионеров. Это не только чернобыльские пенсии... и военные не индексируются, и государственные служащие, и ученые, и журналисты", - сообщила министр.

Первый премьер-министр Украины Фокин приобщается к ТКГ

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин согласился присоединиться к Трехсторонней контактной группе. Его вместе с Кравчуком пригласил в ТКГ глава Офиса президента Андрей Ермак.

Витольд Фокин Фото из открытых источников

"Решение об участии в ТКГ далось мне очень трудно. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами относительно нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста", – отметил первый премьер.

Новости по теме: Кравчук предложил выдвинуть в ТКГ идею свободной экономической зоны для Донбасса

Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала украинскую легкоатлетку Наталью Кроль (Прищепу) до 15 сентября 2021 года за допинг.

Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа Фото из открытых источников

Также Федерация аннулировала все результаты Кроль с 16 января 2020 года и конфисковала титулы, награды, медали, баллы и призовые и денежные вознаграждения. Кроль согласилась с решением AIU за нарушение антидопинговых правил и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.

Лукашенко о существовании второй группы боевиков в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что ему известно о еще одной группе боевиков частной военной компании из России, которая находится на юге Беларуси.

"Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который перебросили на юг. Это мы должны бегать и ловить их по лесам? Мы же их всех отловим", - отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко подчеркнул, что Россия врет, когда заявляет, что задержанные "вагнеровцы" ехали в Турцию, Африку или страны Латинской Америки.

В США расследуют возможное мошенничество со стороны Трампа

Прокурор Нью-Йорка расследует возможное страховое и банковское мошенничество со стороны президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп The New York Times

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство о персональных и корпоративных налоговых данных президента. Запрос является частью расследования, которое, как до этого считалось, сфокусировано на возможных взятках за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели отношения с Трампом.

Прокуроры цитировали новостные сообщения, в которых говорилось, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками. Они также упоминали показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна.

Новости по теме: Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до выборов президента США

Видео дня

На официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрал брифинг представителей "Укрзализныци" относительно избиения пассажирки и попытки ее изнасиловать в купе поезда.

Обсуждение

А на официальной странице ZIK в Facebook читатели активно комментировали предложение Леонида Кравчука предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Вместо бонуса

Также сегодня на ZIK.ua мы опубликовали несколько интересных эксклюзивных материалов. Вот они со ссылками:

Голосовать не по прописке: Как украинцы могут изменить избирательный адрес на местных выборах

Астронавты Crew Dragon вернулись на Землю: Когда следующий полет корабля Илона Маска

Повальная фискализация в Украине: Давление на бизнес или детенизация экономики