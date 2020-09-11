Усекновение главы Иоанна Предтечи: История, приметы и запреты праздника

В этот день запрещено резать и употреблять в пищу круглые овощи

Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября отмечают и православные, и греко-католики. Церковь чтит Иоанна Предтечу больше всех святых, после Богоматери. Иоанн умер мученической смертью из-за того, что обличал пороки всех без исключения людей.

Рассказываем подробнее об истории установления праздника, традициях и запретах этого дня.

Как была установлена памятная дата

Традиционно 11 сентября верующие вспоминают день казни Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Он на реке Иордан крестил и самого Иисуса.

По библейским преданиям, Иоанн Предтеча был родственником Иисуса Христа и родился на 6 месяцев раньше Сына Божьего. Проповедовать начал в 30 лет, когда услышал глас Божий. Иван Предтеча откровенно и сурово обличал пороки всех людей без исключения, из-за чего и умер.

Иоанн обличал царя Ирода (сына Ирода Великого, который убил 14 тысяч вифлеемских младенцев) в том, что тот при жизни своего брата Филиппа женился на его жене Иродиаде. Иродиада разозлилась и озлобилась за это на Иоанна и просила Ирода убить его. Однако Ирод считал Иоанна великим пророком и боялся народа, потому убить его не решался, но, чтобы угодить жене, бросил Иоанна в тюрьму.

Через год, во время празднования дня рождения Ирода, на банкете дочь Иродиады (падчерица Ирода) Саломия стала танцевать, чем угодила Ироду и гостям, и так сильно, что Ирод сказал ей: "Проси у меня чего хочешь", и клялся, что отдаст ей даже до половины своего царства. По указанию матери, Саломия попросила голову Крестителя. Иродиада, надругавшись над отсеченной головой святого, бросила ее в грязное место.

Ученики Иоанна похоронили его тело в Самарянском городе Севастии. Отсеченную голову Иоанна Предтечи похоронили отдельно в сосуде на Елеонской горе. Позже ее нашел один из верующих, когда копал ров для фундамента храма. Опасаясь поругания безбожников, мужчина закопал ее в землю в том же месте, где нашел. Святой привиделся одному монаху, пришедшему поклониться Гробу Господню. Пророк рассказал, где закопана голова. С тех пор христиане стали праздновать Первое обретение головы Иоанна Предтечи.

Что запрещено делать в этот день

С праздником связано много запретов. По народным поверьям, 11 сентября нельзя резать ничего, что внешне напоминает голову, даже хлеб надо ломать руками, а не резать ножом.

Также считается, что это единственный день в течение года, когда варить и есть борщ — большой грех. В народе говорят: "Если срезать головку капусты в этот день, то может потечь кровь".

В этот день нельзя есть круглые фрукты и овощи: яблоки, капусту, картофель (их форма напоминает отрубленную голову Предтечи), а также красные помидоры, арбузы, потому что они напоминают кровь святого.

Запрещается есть и что-либо на блюде — на нем лежала голова Иоанна Предтечи. Также не стоит ставить на стол круглые тарелки и миски.

Чтобы придерживаться традиций, картошку варили в "мундирах", тыкву пекли, хлеб отламывали руками. Ели только постные блюда или и вовсе не ели.

Запрещено петь и танцевать, потому что с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя. По народному преданию, в этот день те, кто мучился головными болями, просили исцеления. Также в этот день собирали корни целебных трав, которыми лечили головные боли, бессонницу и психические расстройства у людей.

Нельзя ничего варить в этот день, иначе кровь в теле будет кипеть так же, как кипит вода, а мысли будут вялыми, "вареными".

Большим грехом считается пьянствовать - поверья утверждают, что дети тех, кто напивается в этот день, будут пьяницами.

Какие приметы и суеверия связаны с праздником

Считается, что 11 сентября нельзя никому одалживать деньги и вообще что-либо отдавать из дома. Даже если очень просят, лучше найти причину для отказа, иначе можно отдать из дома благополучие.

Не стоит начинать новых дел - любое начинание в день Усекновения 11 сентября обернется провалом.

Приметы запрещают сегодня стричься и даже причесываться, иначе волосы весь год будут сечься.

В День усекновения главы Иоанна Предтечи необходимо держать строгий пост. Нельзя употреблять в пищу мясо, молоко, рыбу, морепродукты.

Считается, что если в этот день следовать правилам строгого поста (пусть даже однодневного), то прощаются все грехи.

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На Головосечение нельзя пользоваться ножом, топором и любыми другими острыми предметами. "Кто воспользуется ножом (острым предметом) в день Иоанна Предтечи, тот сам останется без головы", говорит народное поверье. Конечно, буквально понимать эту примету не стоит - здесь речь идет о том, что на человека посыпятся беды и горе, неудачи.

Если ребенок родился 11 сентября, обязательно надо назвать Иваном или Иоанном - это убережет его от негативной энергетики этого дня.