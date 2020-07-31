Украинский гимн в школах, компромиссы Кравчука по Донбассу и съемки фильма Netflix в Киеве: главное за 31 июля

из открытых источников

Школьники точно не были готовы к утренним песнопениям

В эту пятницу стало известно о взрыве гранаты в Черниговской области и вероятной финансовой помощи Украине от Соединенных Штатов. Также мы узнали сразу две "образовательные" новости и последнюю статистику инфицирования коронавирусом в Украине. Далее рассказываем о главных событиях последнего дня июля.

Первое заявление Кравчука на новой должности

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, компромисс может касаться особого статуса Донбасса.

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

"Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах", – пояснил Кравчук.

"Особый статус управления регионами" заключается в том, чтобы предоставить жителям Донбасса не меньше прав и свобод, чем другим регионам Украины.

Еще одним компромиссом Кравчук назвал свободную экономическую зону на Донбассе. По его словам, это позволит местным жителям зарабатывать на жизнь.

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Украина получила список задержанных "вагнеровцев"

Беларусь передала Украине список украинских граждан, задержанных как наемников ЧВК Вагнера.

Группа Вагнера Фото из открытых источников

"Разговор был нормальный (украинского дипломатического представителя в Беларуси с Владимиром Макеем, главой белорусского МИД, - ред.). В адрес Украины обвинений мы не получали", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, уточнив, что задержанных не семь человек.

Коронавирус в Украине: новая статистика

По состоянию на утро 31 июля в Украине зафиксировано 69 884 случая коронавируса. За последние сутки было подтверждено 1090 новых случаев, 20 человек умерли, 598 человек выздоровело. Это уже третий день подряд, когда суточное количество инфицированных составляет более 1000 человек.

Известно, что в Киеве за прошедшие сутки подтвердили 110 случаев коронавируса.

Тем временем во Львове из-за коронавируса закрывают два детских сада - у работников выявлена болезнь. Образовательный процесс приостановлен в детском саду № 12 на ул. О. Довбуша – его закрыли до 11 августа включительно. Также закрыли садик № 92 на ул. Карпатской – до 16 августа.

Увольнение заместителя главы НБУ

Национальный банк Украины уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ. Известно, что Совет финрегулятора уволил его по собственному желанию.

Сергей Холод Фото из открытых источников

Холод работал на должности заместителя главы НБУ с 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой наличного обращения и реализацией внутренней трансформации НБУ.

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Суд по делу о захвате активов "Укрэнерго" в Крыму

Международный арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела по незаконному захвату Россией активов НЭК "Укрэнерго" в аннексированном Крыму.

В рамках этого дела "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также украинская компания требует возместить незаконную экспроприацию инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

Президент подписал закон о "зеленой" энергетике

Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для обычных потребителей. Это позволит украинцам сэкономить почти 7 млрд грн в год. Также это дает возможность к 2030 году уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро.

Изменения в закон о среднем образовании

Президент Владимир Зеленский поддержал изменения к закону об образовании, расширяющие возможности трансформации образовательной сети.

С новыми поправками закон обеспечит возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования, в которые основатели смогут трансформировать санаторные школы-интернаты. Это должно помочь органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общины.

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Гимн для киевских школьников каждое утро

В школах Киева ученики каждое утро будут петь гимн Украины. Такое решение поддержал киевский городской совет. Исполнение гимна учащимися, воспитанниками, педагогами в школах в начале каждого учебного дня и во время проведения торжественных мероприятий является обязательным.

Школьникам придется петь каждый день Фото из открытых источников

В КГГА говорят, что это решение научит киевлян уважать государственные символы Украины.

Взрыв гранаты в Черниговской области

В Черниговской области во время совместного отдыха компании мужчина взорвал гранату. В результате трое человек погибли, еще один был госпитализирован. Несчастье произошло в селе Новый Быков Бобровицкого района. Сейчас на месте работают следователи Национальной полиции.

США может давать Украине по 300 млн ежегодно

Американские сенаторы внесли законопроект, предусматривающий предоставление выплат Украине на военную помощь и стратегическую поддержку. Документом рассчитаны ежегодные выплаты Украине в размере 300 млн долларов, предоставление летальной военной помощи и выделение еще по 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров.

Между тем Россия пригрозила, что в этом случае может начать официальные поставки оружия незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, если США будут поставлять Украине летальное оружие, то России ничего не останется, как "защитить людей с другой стороны, если не войсками, то хотя бы поставками оружия".

В России опровергли выход из переговоров по Донбассу

Россия опровергла информацию относительно выхода из переговоров по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, то является передергиванием", - сказал Песков, подчеркнув, что Россия остается сторонницей минских договоренностей для разрешения конфликта на Донбассе.

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Боевик о политике в Украине от Netflix

Стриминговый сервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм, который расскажет о политических интригах.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, лента будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Львиная часть съемок состоится в Киеве. Также съемки будут проходить в Париже.

В Украине съемками будут заниматься международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media.

Обстрелы на Донбассе

За прошедшие сутки, 30 июля, незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В частности, обстрелы велись возле Орехово и неподалеку Новотошковского. Огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Видео дня

На официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрало видео с комментарием экономиста Алексея Плотникова относительно резкого подорожания топлива в Украине.

Обсуждение

А на официальной странице ZIK в Facebook читатели активнее всего комментировали комментарий генпрокурора Ирины Венедиктовой о назначении заместителем Святослава Пискуна.

Вместо бонуса

Также сегодня на ZIK.ua мы опубликовали несколько интересных, а порой и забавных новостей со всего мира. Вот они сразу со ссылками:

Астронавт NASA сделал впечатляющее фото Земли с МКС

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