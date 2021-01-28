Украинские хакеры ограбили мировые банки на 2,5 млрд долл.: Подробности дела

Виновникам, в случае доказательства вины, грозит заключение сроком на 12 лет и конфискация имущества

Фото из открытых источников

В Украине разоблачили группу хакеров, которые нанесли ущерб мировым финансовым учреждениям в размере около 2,5 млрд долл. Для ограбления банков они использовали вирусное программное обеспечение ЕМОТЕТ. Международная хакерская группировка действовала в нескольких странах, в том числе и в Украине – в Харькове и области.

Сейчас злоумышленников в Украине задержали, а действие преступного синдиката прекратили, проводится следствие.

О размере убытков и деталях ситуации рассказываем далее.

Что случилось

В Украине правоохранители разоблачили группу хакеров, которая осуществляла массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений Европы и США.

В Офисе генпрокурора сообщили, что группа хакеров из Украины с 2014 года использовала вредоносное программное обеспечение, предназначенное для похищения персональных данных, и осуществляла массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банков Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США. Таким образом финучреждениям причинили ущерб на сумму около 2,5 миллиардов долларов.

Правоохранители провели операцию на территории Харькова и региона по фактам создания с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также завладения чужим имуществом путем обмана. Во время обысков было изъято компьютерное и серверное оборудование. Сейчас собираются доказательства для сообщения о подозрении ряду лиц, причастных к совершению правонарушений.

Разоблачение украинских хакеров Офис генерального прокурора

Как работал вирус

Хакеры, чтобы получить доступ к данным, использовали вирусное программное обеспечение EMOTET, инфраструктура которого включала серверы, расположенные по всему миру, и фактически являлась бот-сетью.

Вирус распространялся путем спам-рассылок, через документы Word, Excel и так далее. Электронные письма маскировались как предупреждение о безопасности учетной записи, приглашение на вечеринку и даже как предостережение от распространения COVID-19.

После проникновения в программное обеспечение вирус использовал "инфицированную" технику для дальнейшей рассылки, а также устанавливал на устройство дополнительные вирусы. В результате вредоносное программное обеспечение похищало персональные данные пользователей, в частности пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные и тому подобное. В дальнейшем злоумышленники перечисляли деньги на свои подконтрольные счета.

Объектами атак хакеров были западные банки и госучреждения.

Хакерская сеть Киберполиция Украины

Об EMOTET впервые стало известно еще в 2014 году. Считается, что его создавали для кибератак на банки. Однако постепенно функционал EMOTET расширялся, и он также стал своеобразной платформой для установки на инфицированные устройства других вредоносных программ.

В последние годы его регулярно включали в списки самых опасных и активных вирусов в мире.

Кто совершал атаки и что им угрожает

Во время следственных действий были установлены два гражданина Украины, которые обеспечивали надлежащую работу инфраструктуры распространения вируса и поддерживали его бесперебойную деятельность.

Одновременно были проведены обыски на территории Украины, Нидерландов, Германии, Франции, Литвы, Канады, США и Великобритании. По их результатам изъято серверное оборудование, компьютерная техника, носители информации, которые, по предварительной информации, содержат сведения о компаниях, на которые осуществлялись кибератаки. Также изъяты банковские карты, деньги, черновые записи с паролями, логинами и ключами к закрытым сервисам. В Украине операцию проводили на территории Харькова и Харьковской области.

Также, по данным правоохранителей, установлены другие участники международной хакерской группировки, которые использовали инфраструктуру бот-сети ЕМОТЕТ для проведения кибератак. В настоящее время проводятся мероприятия для их задержания.

В киберполиции заявляют, что сейчас полностью заблокирована деятельность бот-сети EMOTET, которая располагалась на более чем 90 серверах в разных странах мира.

Также было открыто уголовное производство по ст. 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи"), ст. 361-1 ("Создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств"), и по ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.