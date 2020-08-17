Украина отозвала посла из Минска, Скрябину присвоили "героя", а в Закарпатской ОГА прошли обыски: Главное за 17 августа

Начинается очередная рабочая неделя, поэтому вспомним, какие новости принес украинцам понедельник

Андрей Кузьменко (псевдоним Кузьма Скрябин) Фото из открытых источников

В Беларуси продолжаются протесты - сегодня президент страны Александр Лукашенко и его соперница на выборах Светлана Тихановская выступили с заявлениями. На события в соседней стране отреагировали и украинские власти.

Также стоит отметить, что в Закарпатской ОГА проводились обыски из-за закупки некачественных защитных костюмов и масок для борьбы с коронавирусной инфекцией.

А президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) посмертно.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Обыски в Закарпатской ОГА

В департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА с утра проводились обыски и следственные действия по уголовному делу о закупке некачественных защитных костюмов и масок для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Впоследствии в Нацполиции области сообщили, что с марта по июнь этого года закарпатские чиновники совместно с директором одного из медицинских центров региона незаконно освоили на эти цели почти 30 миллионов гривен.

Следственные действия в Закарпатской ОГА Перший.com.ua

Правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам в рамках расследования закупки некачественных средств индивидуальной защиты для врачей.

Кроме того, сообщалось также об обысках в рамках открытого производства еще в двух областях.

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Ситуация в Беларуси

Сегодня, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко на вертолете прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Во время своего выступления он в очередной раз отказался от проведения новых выборов президента в стране.

А тем временем кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы "страна успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Также сегодня правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь объявленным победителем на президентских выборах Александром Лукашенко.

А депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

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Реакция украинских властей на события в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал украинского посла в Республике Беларусь Игоря Кизиму для проведения консультаций, учитывая политическую ситуацию из соседней страны.

Карантинные ограничения в Украине

По состоянию на 17 августа карантин нельзя ослаблять в 10 областях Украины и Киеве.

Городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана - готов заблокировать въезды в город. Чтобы решить вопрос с приездом хасидов мэр города требует встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Мэр Умани Александр Цебрий Страна.ua

В Минздраве сообщили, что разработали рекомендации, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября. В рекомендациях учтены маршруты учащихся и график допуска в учебные заведения.

Украина прекратила еще одно соглашение с РФ

Правительство приняло решение о прекращении соглашения между правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств.

С учетом российской агрессии и оккупации Крыма, и, соответственно, современного состояния украинско-российских отношений, это соглашение "утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины".

Вето на закон о моратории на взыскание по валютной ипотеке

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

В документе отмечается, что принятый Радой закон создает правовую коллизию в отношении имущества, которое не может быть изъято.

Поджог авто программы "Схемы"

Ночью 17 августа авто программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы. Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач сообщил, что последний материал, который снимали с помощью авто KIA Cerato, касался того, как транспорт топ-чиновников государства нарушает ПДД.

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая добавила, что происшествие случилось в час ночи, а машина восстановлению не подлежит.

Поджог авто журналистов " Схем" Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на скорейшее установление личностей преступников и привлечение их к ответственности.

Звание Героя Украины Кузьме Скрябину

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) посмертно.

Звание присвоено за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

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Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным стал комментарий политтехнолога Бориса Тизенгаузена о нападении нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса на журналистку в Турции.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовой среди комментаторов стала новость о готовности мэра Умани заблокировать город из-за приезда паломников-хасидов.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышли несколько крупных материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

Лукашенко VS Тихановская: Кто возьмет ответственность за ситуацию в Беларуси

Возвращение "вагнеровцев" в Россию: Почему Беларусь внезапно так насолила Украине