Украина отозвала посла из Минска, Скрябину присвоили "героя", а в Закарпатской ОГА прошли обыски: Главное за 17 августа
Начинается очередная рабочая неделя, поэтому вспомним, какие новости принес украинцам понедельник
В Беларуси продолжаются протесты - сегодня президент страны Александр Лукашенко и его соперница на выборах Светлана Тихановская выступили с заявлениями. На события в соседней стране отреагировали и украинские власти.
Также стоит отметить, что в Закарпатской ОГА проводились обыски из-за закупки некачественных защитных костюмов и масок для борьбы с коронавирусной инфекцией.
А президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) посмертно.
О главных новостях дня рассказываем подробнее.
Обыски в Закарпатской ОГА
В департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА с утра проводились обыски и следственные действия по уголовному делу о закупке некачественных защитных костюмов и масок для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Впоследствии в Нацполиции области сообщили, что с марта по июнь этого года закарпатские чиновники совместно с директором одного из медицинских центров региона незаконно освоили на эти цели почти 30 миллионов гривен.
Правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам в рамках расследования закупки некачественных средств индивидуальной защиты для врачей.
Кроме того, сообщалось также об обысках в рамках открытого производства еще в двух областях.
Ситуация в Беларуси
Сегодня, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко на вертолете прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Во время своего выступления он в очередной раз отказался от проведения новых выборов президента в стране.
А тем временем кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы "страна успокоилась и вошла в нормальный ритм".
Также сегодня правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь объявленным победителем на президентских выборах Александром Лукашенко.
А депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.
Реакция украинских властей на события в Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал украинского посла в Республике Беларусь Игоря Кизиму для проведения консультаций, учитывая политическую ситуацию из соседней страны.
Карантинные ограничения в Украине
По состоянию на 17 августа карантин нельзя ослаблять в 10 областях Украины и Киеве.
Городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана - готов заблокировать въезды в город. Чтобы решить вопрос с приездом хасидов мэр города требует встречи с президентом Владимиром Зеленским.
В Минздраве сообщили, что разработали рекомендации, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября. В рекомендациях учтены маршруты учащихся и график допуска в учебные заведения.
Украина прекратила еще одно соглашение с РФ
Правительство приняло решение о прекращении соглашения между правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств.
С учетом российской агрессии и оккупации Крыма, и, соответственно, современного состояния украинско-российских отношений, это соглашение "утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины".
Вето на закон о моратории на взыскание по валютной ипотеке
Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.
В документе отмечается, что принятый Радой закон создает правовую коллизию в отношении имущества, которое не может быть изъято.
Поджог авто программы "Схемы"
Ночью 17 августа авто программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы. Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач сообщил, что последний материал, который снимали с помощью авто KIA Cerato, касался того, как транспорт топ-чиновников государства нарушает ПДД.
Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая добавила, что происшествие случилось в час ночи, а машина восстановлению не подлежит.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на скорейшее установление личностей преступников и привлечение их к ответственности.
Звание Героя Украины Кузьме Скрябину
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) посмертно.
Звание присвоено за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.
Видео дня
Между тем на официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным стал комментарий политтехнолога Бориса Тизенгаузена о нападении нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса на журналистку в Турции.
Обсуждение дня
Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовой среди комментаторов стала новость о готовности мэра Умани заблокировать город из-за приезда паломников-хасидов.
Вместо бонуса
Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышли несколько крупных материалов. Предлагаем обратить на них внимание:
Лукашенко VS Тихановская: Кто возьмет ответственность за ситуацию в Беларуси
Возвращение "вагнеровцев" в Россию: Почему Беларусь внезапно так насолила Украине