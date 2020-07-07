Угроза наступления РФ, расследование авиакатастрофы в Иране, обыски и задержания в Крыму: Актуальное на утро 7 июля

Ночь с 6 на 7 июля в информационном поле выдалась относительно спокойной

Обыски у крымских татар Крымская солидарность

Украинские силовики обсуждают вероятную дальнейшую угрозу агрессии со стороны России. И если на днях командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа говорил о высокой вероятности наступления, то вчера вечером командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев выразил убеждение об отсутствии такой угрозы.

А тем временем в аннексированном Крыму неспокойно – сегодня утром там провели обыски в жилищах крымских татар с последующими арестами.

Об этих и других актуальных новостях утра 7 июля рассказываем подробнее.

Будет ли Россия наступать?

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отметил, что по состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет.

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наєв

Также, по его словам, на Донбассе сейчас нет угрозы создания ударных группировок российских наемников.

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Расследование авиакатастрофы в Иране

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что экспертиза черных ящиков со сбитого самолета компании "Международные авиалинии Украины" должна начаться 20 июля. Важность экспертизы черных ящиков заключается в том, что это позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы вблизи Тегерана.

Также чиновник выразил убеждение, что переговоры с Ираном относительно сбитого самолета Boeing 737, рано или поздно, приведут к подаче Украиной иска в Международный суд ООН.

Помощь от Британии

Великобритания направит Украине 100 тыс. фунтов стерлингов для преодоления последствий наводнений, которые всколыхнули западные области.

Также британская сторона окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса COVID-19 среди местных жителей.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на утро 7 июля в Украине обнаружили 49 607 случаев заболевания коронавирусом, из них 1283 человека скончались, 22 193 человека выздоровели.

В Харьковской области решили не смягчать карантин, несмотря на разрешение министерства.

А тем временем во Львовской области решили снять некоторые карантинные ограничения.

Обыски в Крыму

Активисты заявили об обысках в домах крымских татар, которые произошли в разных районах аннексированного Крыма. Первое сообщение об обысках поступило около 4 утра.

Обыски у крымских татар Крымская солидарность

В целом указанные действия провели в девяти домах. О причинах обысков не сообщается, российские силовые ведомства аннексированного полуострова ситуацию не комментируют.

В результате обысков были задержаны 6 крымских татар.

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Пандемия коронавируса в мире

В мире по состоянию на утро 7 июля обнаружили 11 744 397 случаев COVID-19, из них 540 764 человека скончались, 6 740 096 человек выздоровели.

Власть Израиля решила восстановить жесткий карантин из-за значительного увеличения случаев COVID-19.

Новое правительство Франции

В Елисейском дворце объявили состав нового кабинета министров Франции во главе с премьер-министром Жаном Кастексом. Задача правительства - преодолеть коронавирусный кризис, худший со времен Второй мировой войны, и дать новый импульс президентству Эмманюэля Макрона.

Редкое авто в Ровно

В ровенском сервисном центре МВД зарегистрировали автомобиль стоимостью почти 15 млн гривен.

Зарегистрированное в Ровно авто Lamborghini Aventador SVJ Главный сервисный центр МВД

Автомобиль разгоняется до ста километров в час менее чем за три секунды. Также известно, что в мире таких "итальянских милашек" около тысячи экземпляров.

Музыкальный альбом от Далай-ламы

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV решил отпраздновать свой 85-й день рождения весьма необычным способом - он выпустил собственный альбом мантр и учений "Внутренний мир".

Альбом, в который вошли 11 композиций, начинается треком "Одна из моих любимых молитв" и продолжается тем, как тибетский духовный лидер декламирует медитации и высказывания под сопровождение музыки.

Обстрелы на Донбассе

За минувшие сутки, незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ обстреляли защитников Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись неподалеку Новгородского, Зайцево, Пивденного, Хутора Вольного.

В результате провокационных обстрелов противника один украинский воин получил боевое травмирование.

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Погода на 7 июля

В Укргидрометцентре прогнозируют на большей части Украины дожди с грозами. В западных областях температура воздуха днем составит от +17 до +23, а ночью +15 +18.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +22 +33. Ночью столбики термометров опустятся до +17 +22 градуса. В восточных и южных областях днем температура воздуха будет колебаться от +30 до +38 градусов, а ночью от +20 до +25.

Прогноз погоды на 7 июля Укргидрометцентр

В Киеве и области сегодня ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +27 +29, а ночью +19 +21 градусов.

Курсы валют на 7 июля

По данным НБУ, официальный курс доллара установлен на уровне 27,12 грн, евро - 30,72 грн, курс российского рубля - 0,380 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 4 коп. Евро подорожал на 21 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 7 июля средние цены на топливо в Киеве, по данным "Укрнет" составляют: