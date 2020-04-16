Третий этап обмена удерживаемыми: Кто вернулся в Украину из ОРДЛО

Офис президента

Как и прогнозировали, украинцы вернулись домой в канун пасхальных праздников

Еще во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая прошла в видеорежиме из-за пандемии коронавируса, был согласован список лиц, которые должны вернуться в Украину в рамках обмена.

А 16 апреля официальный Киев и представители ОРДЛО провели очередной этап обмена удерживаемыми лицами. Всего на подконтрольную украинскому правительству территорию Украины вернулись 20 украинцев, ранее удерживаемых на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Рассказываем, как проходил обмен и кто вернулся в Украину на этот раз.

Обмен удерживаемыми с ОРДО

В Офисе президента в 10 утра объявили о начале взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО. У президента анонсировали, что обмен проходит в формате "всех на всех" под лозунгом освобождения всех наших граждан.

Процесс обмена удерживаемыми Офис президента

На КПП "Майорск" все содержащиеся в ОРДО лица прошли процедуру дактилоскопии. С этого КПП автобусная колонна с украинцами отправилась на нулевой блокпост, где они встретились с представителями Украины.

Непосредственно перед обменом списки лиц сверили представители Международного комитета Красного Креста. Также присутствовали сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители ОРДО в Совместном центре по контролю и координации.

В то же время российские СМИ сообщили о завершении обмена между Киевом и Донецком. Говорится о том, что стороны обменялись удерживаемыми по формуле "10 на 9", при этом один человек решил не участвовать в обмене. От Киева на территорию ОРДО отправилось 10 человек, на подконтрольную Украине территорию вернулось 9.

Обмен удерживаемыми Офис президента

Вместе с тем об обмене также сообщила и украинская омбудсмен Людмила Денисова, отметив, что взаимное освобождение граждан проходит в первой локации – КПВВ "Майорск" под Горловкой.

Офис президента опубликовал полный список возвращенных в Украину людей из ОРДО: Алакоз Александр (гражданский), Гриненко Николай (военный), Илюхин Николай (гражданский), Карась Владимир (милиционер), Костев Евгений (гражданский), Помеляйко Александр (гражданский), Садовский Александр (гражданский), Вадим Сирик (гражданский), Шайдов Виктор (военный).

Денисова также подчеркнула, что из-за карантина и пандемии коронавируса украинцы пройдут обязательную обсервацию в специально определенной локации. Их обеспечат медицинским контролем, продуктами, одеждой и средствами связи.

Возвращенные домой украинцы Facebook-страница Людмилы Денисовой

Также Людмила Денисова опубликовала фотографию освобожденных украинцев.

Обмен удерживаемыми с ОРЛО

Сразу после обмена с ОРДО 16 апреля состоялся обмен удерживаемыми в ОРЛО. В 13:30 стало известно о завершении процесса освобождения на второй локации – возле пгт Счастье.

Офис президента опубликовал полный список возвращенных в Украину лиц из ОРЛО: Желдак Виталий (гражданский), Миронич Сергей (гражданский), Можаев Валентин (гражданский), Николай Полозов (гражданский), Попова Алевтина (гражданская), Русинов Сергей (гражданский), Сливка Иван (гражданский), Сливка Александр (гражданский), Табачный Александр (гражданский), Штиль Александр (гражданский), Яковенко Александр (гражданский).

Со своей стороны Украина в рамках обмена передала в ОРДЛО 14 человек. Сейчас их имена официально не сообщаются.

В организации и подготовке процесса обмена удерживаемыми, кроме президента и омбудсмена, от Украины принимали участие глава Офиса президента Андрей Ермак, вице - премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников, представитель ОБСЕ в Минском процессе Хайди Грау.

О предыдущих этапах обмена

Сегодняшний обмен является третьим этапом освобождения удерживаемых лиц с территорий ОРДЛО. Предыдущие два этапа обмена также состоялись во время президентской каденции Владимира Зеленского – 7 сентября и 29 декабря 2019 года. Во время первого домой вернулись 35 украинцев, во время второго – 76 украинских граждан.

Подробнее о большом обмене удерживаемыми, который состоялся 7 сентября, можно прочитать в нашем материале здесь. А об обмене 29 декабря можно узнать из статьи по этой ссылке.

Тем временем у Зеленского заявили, что это не последний этап обмена и сейчас продолжаются переговоры об освобождении украинцев, удерживаемых на территории Крыма и в России.