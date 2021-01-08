Торговля лекарствами онлайн: Кому и при каких условиях разрешат в Украине продавать медпрепараты

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В январе правительство должно принять нормативные акты, необходимые для организации в Украине онлайн-торговли лекарственными средствами

Парламент поддержал закон, которым в Украине будет легализована онлайн-торговля медицинскими препаратами. В документе прописаны требования к компаниям-продавцам лекарств. Однако, чтобы закон заработал, правительство должно принять необходимые нормативно-правовые акты.

Какие требования установили для организации торговли лекарствами онлайн и какие права имеют потребители, рассказываем подробнее.

Закон о торговле лекарствами онлайн

Осенью прошлого года, 17 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в закон "О лекарственных средствах", которыми разрешается электронная розничная торговля лекарственными средствами. 12 октября того же года президент Украины подписал документ. Однако в законе предусмотрено дополнительное принятие правительством нормативно-правовых актов, которые позволят легализовать онлайн-торговлю лекарствами.

Так, документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

В частности, закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, среди прочего с привлечением третьих лиц на договорной основе.

Документ устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировке.

В Офисе президента убеждены, что лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты.

Кому разрешили продавать лекарства онлайн

Документом установлено, что оптовая, розничная торговля лекарственными средствами на территории Украины осуществляется субъектами хозяйствования на основании лицензии, которая выдается в порядке, установленном законодательством. Продавать лекарства конечному потребителю разрешили при условии выполнения следующих требований:

- информация о праве осуществлять электронную розничную торговлю лекарственными средствами должна содержаться в лицензионном реестре по производству лекарственных средств (в условиях аптеки), оптовой и розничной торговле лекарственными средствами органа лицензирования;

- лицензиат должен быть внесен в Перечень субъектов хозяйствования, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами с указанием следующих сведений: название субъекта хозяйствования; адрес местонахождения и места осуществления деятельности (с указанием аптечных учреждений, из которых осуществляется доставка лекарственного средства); дата начала деятельности по электронной розничной торговле лекарственными средствами; адрес веб-сайта, который используется для этих целей; электронная медицинская информационная система, используемая для этих целей (при наличии);

- веб-сайт субъекта хозяйствования должен содержать: информацию про контактные данные органа лицензирования, органы государственного контроля качества лекарственных средств; логотип с гиперссылкой, которая отображается на каждой странице веб-сайта и переводит потребителя на страницу Перечня субъектов хозяйствования, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами; опцию предоставления консультации фармацевта (по необходимости) во время заказа лекарственного средства через сайт аптечного учреждения; стоимость доставки лекарственного средства;

- наличие собственной службы доставки и оборудования, обеспечивающих соблюдение определенных производителем условий хранения лекарственных средств во время их доставки, или привлечение на договорных началах других субъектов хозяйствования - операторов почтовой связи. Если доставку будет организовывать курьерская служба, то должны быть обеспечены соответствующие условия хранения и транспортировки лекарств;

- осуществление доставки лекарственного средства исключительно из аптечных учреждений, внесенных в перечень субъектов хозяйствования, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами.

Какие лекарства запретили продавать онлайн

В законе прописан перечень медицинских препаратов, покупать которые в интернет-сети запрещено. К таковым отнесли:

- лекарственные средства, реализация (отпуск) которых гражданам осуществляется по рецептам врачей (кроме отпуска таких лекарственных средств по электронным рецептам в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения);

- лекарственные средства, оборот которых в соответствии с законом осуществляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические лекарственные средства, перечень которых определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения.

Также при продаже лекарств онлайн запрещено устанавливать лимит минимального количества и размер заказа.

К тому же компания, которая имеет разрешение на продажу лекарств, обязана обеспечивать конфиденциальность персональных данных потребителей согласно требованиям законодательства.

При этом продавец несет административную и уголовную ответственность за нарушение правил отпуска и доставки лекарственных средств в соответствии с законодательством. А компания, которая доставляет товар, несет административную и уголовную ответственность за нарушение установленных требований доставки лекарственных средств.

Требования к продавцам лекарств онлайн

В конце декабря 2020 года в Гослекслужбе обнародовали постановление правительства "О внесении изменений в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

В документе перечислены требования, которые указаны в законе, а также прописаны нормы, которые нужно выполнять при организации онлайн-торговли лекарственными средствами.

Получить лицензию на продажу лекарств онлайн могут компании, которые до этого не менее двух лет подряд занимались розничной торговлей лекарственных средств. Среди прочих требований наличие:

- не менее 10 аптечных учреждений розничной торговли лекарственными средствами, включенных в Лицензионный реестр по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов);

- обустроенных помещений и/или зоны в материальной комнате для хранения оформленных заказов;

- собственного веб-сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированного в украинской доменной зоне, регистрантом которого является Гослекслужба, и информация о котором внесена в Перечень субъектов хозяйствования, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами;

- собственной службы доставки, обеспеченной транспортом и оборудованием, которые отвечают требованиям этих Лицензионных условий, и/или договора с оператором почтовой связи, который имеет соответствующие транспорт и оборудование и внесен в Единый государственный реестр операторов почтовой связи;

- электронной системы расчетов и/или мобильных POS-терминалов для осуществления электронных платежей, в том числе банковских карт непосредственно по месту услуги.

К тому же, компания должна назначить по крайней мере одно лицо, которое будет получать, формировать заказы, предоставлять консультации при заказе лекарственного средства через веб-сайт.

Такое лицо должно отвечать следующим квалификационным требованиям: иметь документ о высшем образовании не ниже второго (магистерского) уровня по специальности "Фармация. Промышленная фармация" и стаж работы по специальности не менее двух лет.

Расчеты при оплате лекарственных средств и услуги по их доставке должны выполняться по выбору потребителя с использованием платежных инструментов путем перевода средств или оплаты наличными с соблюдением требований законодательства относительно оформления наличных и безналичных расчетов, а также другим образом, предусмотренным законодательством Украины.

Также в постановлении значится, что нельзя перевозить лекарственные средства конечному потребителю транспортом общего пользования, которым осуществляется перевозка пассажиров.

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Права потребителей

Документами предусмотрено, что покупатель должен получить качественный товар, условия хранения которого не нарушались. Однако клиент имеет право отказаться от покупки, если:

- повреждена первичная и / или вторичная упаковка лекарственного средства;

- истек срок годности лекарственного средства;

- уполномоченным органом опубликован запрет реализации и применения лекарственного средства.

- доставленный заказ не соответствует заказанному по количеству или составу, наименованию, дозировке, форме выпуска, цене.

Потребитель имеет право вернуть его сотруднику службы доставки лицензиата, который осуществил доставку, без оплаты доставленного лекарственного средства и/или услуг по его доставке и/или требовать надлежащего выполнения заказа.

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Закон, поддержанный парламентом, вступил в силу в октябре 2020 года, поэтому правительство должно принять нормативные акты через три месяца – то есть уже в январе.