Топ подарков на Святого Николая и Новый год: Что необычного подарить детям, второй половинке, коллегам и друзьям
Марафон выбора подарков начат
Для кого-то выбирать подарки на праздники – это лучший досуг, который только можно придумать. Была бы их воля, они бы целый год выдумывали сюрпризы, организовывали интересности, чтобы порадовать близких. Кстати, кое-кто так и делает – выбирает подарки на новогодние праздники еще с лета – нет ажиотажа в подарочных магазинах и той внутренней паники, которая появляется, когда на календаре 15 декабря, а из подарков ничего не куплено.
Для других выбор даже одного подарка – это головная боль, тревога и постоянные сомнения. А если речь идет о двух и более подарках, которые должны быть разными, креативными и обязательно интересными – в голове случается сбой. Но спасения от выбора подарков не существует, как и панацеи, предлагавшей единственно правильные решения. Всегда нужно размышлять – что, кому и зачем дарить.
Как раз для второй группы людей мы подготовили список вещей, зрелищ и впечатлений, которые можно подарить на День Святого Николая и на Новый год. Этот перечень можно и нужно расширять, добавляя еще какие-то идеи, которые могли ускользнуть из нашего поля зрения.
Сюрпризы от Святого Николая и подарки под елку
Так сложилось, что подарки на 19 декабря – это скорее небольшие сюрпризы и обязательно сладости, которые Святой Николай положил под подушку. Поэтому не стоит дарить на Николая что-то, что гипотетически может перевесить будущий подарок на Новый год.
А накануне Нового года дарят что-то более существенное, часто – дороже и максимально индивидуальное. Подарок на Новый год – это вещи, которые будут напоминать о себе долгое время и должны запомниться владельцу надолго, может даже на всю жизнь.
Для ребенка. Речь идет о подарках не только для своего ребенка. Часто взрослых окружает много чужих детей, которых никак не обойти на праздники: дочь самых близких друзей; маленький крестник; дети соседей, с которыми дружите; дети, которые учатся с вашим ребенком в школе или ходят в сад.
Все они разного возраста, у них разные предпочтения и хобби. Выбор должен быть прицельным, хоть работа вас ждет большая.
Чтобы выбрать подарок для знакомых детей, стоит спросить у их родителей или у них самих, что они хотели бы получить от Святого Николая. Это могут быть игрушки, книги, раскраски, настольные и компьютерные игры, наборы для творчества (например, лепка из глины), одежда, билеты на спектакль, концерт или квест – все зависит от вкусов и возраста ребенка. Кому понравится пижама, а кто-то будет в восторге от энциклопедии. И конечно же не забывайте о сладостях и фруктах.
Для своего ребенка стоит отыскать то, о чем он говорил в последнее время. Или напрямую спросить, что малыш хотел бы получить под подушку. Выбор практически не ограничен (разве только вашим бюджетом). Можно подарить все что угодно – от игр и одежды до курса актерского мастерства и пения, спортивную одежду и товары, в зависимости от любимого вида спорта, или даже домашнее животное.
Для жены и мужа. Можно попросить вторую половину составить вишлист желаемых подарков. Так вы точно будете знать, что хочет жена / муж и сможете выбрать что-то из перечня. Так половинка гарантированно получит и желанный подарок, и сюрприз, потому что до последнего не будет знать, что конкретно вы подарите.
Выбор подарка для жены так велик, как пустыня с миллиардами песчинок. Женщина вашего сердца может захотеть ювелирные украшения, аксессуары, одежду, парфюм, билеты в театр, полет на воздушном шаре, курсы маникюра, макияжа, шитья, лепки из глины и тому подобное.
Но ведь и мужчины не такие консервативные и скучные, как часто может показаться. Подарки для них также важны, и они часто, как и женщины, мечтают о сюрпризе. Подарите кошелек, ремень, портмоне, записную книжку, галстук, забавный свитер с оленями, наушники, повербанк, компьютерную игру, билеты на желанное мероприятие. И также сладости – почему бы нет?
Те же правила актуальны и при выборе подарка для человека, с которым вы не в браке. Любимым приятно внимание, часто люди ждут сюрприза, поэтому прислушайтесь к их словам внимательно – зачастую так можно отгадать, что они хотят получить в подарок.
Для родителей. Можно подарить что-то парное – то есть для обоих родителей сразу. К примеру, билеты в театр, филармонию или на квест, сервиз, набор бокалов, постельное белье, бытовую технику, коллекцию чая, аксессуары и декор для дома, аромадиффузор, картину, парные банные халаты, шахматную доску, настольную игру, путевку в путешествие в Украине или заграницей, что-то из мебели – все опять-таки зависит от вкусов и предпочтений.
А можно выбрать подарок маме и папе отдельно. Книга, о которой давно мечтали, ремень, шарфик, перчатки, ваза, декоративные вещи для интерьера, фартук, косметика, шкатулка для украшений, светильник, кошелек, записная книжка-дневник, сертификат на курсы по занятию чем-либо, что интересно родителям.
Для друзей. С друзьями действует тот же сценарий, что и с любимыми. Попросите составить вишлист или прислушайтесь к тому, о чем говорит человек, – возможно, вам удастся выхватить идею.
Для коллег. Здесь все проще, потому что подарки не должны быть слишком индивидуальными. Подойдут символические вещи, которые говорят о вашем благосклонном отношении к человеку.
Это может быть записная книжка с креативной обложкой, настольный календарь, кофейная чашка с блюдцем, зонт, книга, принадлежности для рисования, вышивания, лепки из глины, этюдник, набор для выращивания комнатных растений (зависит от хобби), маленькое кофейное или мандариновое деревце, пробное занятие в школе вокала, на курсах шитья, билет на концерт.