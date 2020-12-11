Топ подарков на Святого Николая и Новый год: Что необычного подарить детям, второй половинке, коллегам и друзьям

Над идеями подарков уже давно стоит задуматься Фото из открытых источников

Марафон выбора подарков начат

Для кого-то выбирать подарки на праздники – это лучший досуг, который только можно придумать. Была бы их воля, они бы целый год выдумывали сюрпризы, организовывали интересности, чтобы порадовать близких. Кстати, кое-кто так и делает – выбирает подарки на новогодние праздники еще с лета – нет ажиотажа в подарочных магазинах и той внутренней паники, которая появляется, когда на календаре 15 декабря, а из подарков ничего не куплено.

Для других выбор даже одного подарка – это головная боль, тревога и постоянные сомнения. А если речь идет о двух и более подарках, которые должны быть разными, креативными и обязательно интересными – в голове случается сбой. Но спасения от выбора подарков не существует, как и панацеи, предлагавшей единственно правильные решения. Всегда нужно размышлять – что, кому и зачем дарить.

Как раз для второй группы людей мы подготовили список вещей, зрелищ и впечатлений, которые можно подарить на День Святого Николая и на Новый год. Этот перечень можно и нужно расширять, добавляя еще какие-то идеи, которые могли ускользнуть из нашего поля зрения.

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Сюрпризы от Святого Николая и подарки под елку

Так сложилось, что подарки на 19 декабря – это скорее небольшие сюрпризы и обязательно сладости, которые Святой Николай положил под подушку. Поэтому не стоит дарить на Николая что-то, что гипотетически может перевесить будущий подарок на Новый год.

А накануне Нового года дарят что-то более существенное, часто – дороже и максимально индивидуальное. Подарок на Новый год – это вещи, которые будут напоминать о себе долгое время и должны запомниться владельцу надолго, может даже на всю жизнь.

Для ребенка. Речь идет о подарках не только для своего ребенка. Часто взрослых окружает много чужих детей, которых никак не обойти на праздники: дочь самых близких друзей; маленький крестник; дети соседей, с которыми дружите; дети, которые учатся с вашим ребенком в школе или ходят в сад.

Все они разного возраста, у них разные предпочтения и хобби. Выбор должен быть прицельным, хоть работа вас ждет большая.

Дети обязательно обрадуются сладостям Фото из открытых источников

Чтобы выбрать подарок для знакомых детей, стоит спросить у их родителей или у них самих, что они хотели бы получить от Святого Николая. Это могут быть игрушки, книги, раскраски, настольные и компьютерные игры, наборы для творчества (например, лепка из глины), одежда, билеты на спектакль, концерт или квест – все зависит от вкусов и возраста ребенка. Кому понравится пижама, а кто-то будет в восторге от энциклопедии. И конечно же не забывайте о сладостях и фруктах.

Для своего ребенка стоит отыскать то, о чем он говорил в последнее время. Или напрямую спросить, что малыш хотел бы получить под подушку. Выбор практически не ограничен (разве только вашим бюджетом). Можно подарить все что угодно – от игр и одежды до курса актерского мастерства и пения, спортивную одежду и товары, в зависимости от любимого вида спорта, или даже домашнее животное.

Для жены и мужа. Можно попросить вторую половину составить вишлист желаемых подарков. Так вы точно будете знать, что хочет жена / муж и сможете выбрать что-то из перечня. Так половинка гарантированно получит и желанный подарок, и сюрприз, потому что до последнего не будет знать, что конкретно вы подарите.

Никто не говорил, что выбор подарка для любимых будет легким Фото из открытых источников

Выбор подарка для жены так велик, как пустыня с миллиардами песчинок. Женщина вашего сердца может захотеть ювелирные украшения, аксессуары, одежду, парфюм, билеты в театр, полет на воздушном шаре, курсы маникюра, макияжа, шитья, лепки из глины и тому подобное.

Но ведь и мужчины не такие консервативные и скучные, как часто может показаться. Подарки для них также важны, и они часто, как и женщины, мечтают о сюрпризе. Подарите кошелек, ремень, портмоне, записную книжку, галстук, забавный свитер с оленями, наушники, повербанк, компьютерную игру, билеты на желанное мероприятие. И также сладости – почему бы нет?

Те же правила актуальны и при выборе подарка для человека, с которым вы не в браке. Любимым приятно внимание, часто люди ждут сюрприза, поэтому прислушайтесь к их словам внимательно – зачастую так можно отгадать, что они хотят получить в подарок.

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Для родителей. Можно подарить что-то парное – то есть для обоих родителей сразу. К примеру, билеты в театр, филармонию или на квест, сервиз, набор бокалов, постельное белье, бытовую технику, коллекцию чая, аксессуары и декор для дома, аромадиффузор, картину, парные банные халаты, шахматную доску, настольную игру, путевку в путешествие в Украине или заграницей, что-то из мебели – все опять-таки зависит от вкусов и предпочтений.

Для родителей подготовьте что-то личное, с шармом Фото из открытых источников

А можно выбрать подарок маме и папе отдельно. Книга, о которой давно мечтали, ремень, шарфик, перчатки, ваза, декоративные вещи для интерьера, фартук, косметика, шкатулка для украшений, светильник, кошелек, записная книжка-дневник, сертификат на курсы по занятию чем-либо, что интересно родителям.

Для друзей. С друзьями действует тот же сценарий, что и с любимыми. Попросите составить вишлист или прислушайтесь к тому, о чем говорит человек, – возможно, вам удастся выхватить идею.

Друзьям дарите что-то веселое, что запомнится надолго Фото из открытых источников

Для коллег. Здесь все проще, потому что подарки не должны быть слишком индивидуальными. Подойдут символические вещи, которые говорят о вашем благосклонном отношении к человеку.

На Новый год надо порадовать и коллег Фото из открытых источников

Это может быть записная книжка с креативной обложкой, настольный календарь, кофейная чашка с блюдцем, зонт, книга, принадлежности для рисования, вышивания, лепки из глины, этюдник, набор для выращивания комнатных растений (зависит от хобби), маленькое кофейное или мандариновое деревце, пробное занятие в школе вокала, на курсах шитья, билет на концерт.