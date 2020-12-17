Топ новогодне-рождественских мультиков о добре и любви: От 60-х и до сегодня

Мультфильм "Полярный экспресс" Фото из открытых источников

Мультфильмы подарят по-настоящему классное настроение

Каждый, кто празднует Новый год, в декабре традиционно смотрит новогодние и рождественские фильмы. А те, кто не празднует, все равно втайне желают почувствовать особое, волшебное, незабываемое настроение в конце года.

Кстати, все давно знают, что это миф, будто мультики включают только ребятишкам - на самом деле классную художественную анимацию с восхищением смотрят взрослые. Мультфильмы пятидесятилетней давности и совсем новые; творения, нарисованные мультипликаторами от руки и созданные в 3D-графике; американские, советские, российские, немецкие и французские мультики – это вишенка на торте праздничного настроения. Желаем всем замечательного настроения и незабываемых вечеров в компании волшебных мультфильмов о Новом годе и Рождестве, о торжестве добра и справедливости, о тепле сердец, дружбе, любви и милосердии. Далее рассказываем именно о таких.

Полярный экспресс

Мультфильм в технике компьютерной анимации 3D, 2004 год / США, реж. Роберт Земекис / 99 минут

Это – волшебная сказка о ценностях, о дружбе и человеческом тепле. Главный герой – мальчик, потерявший веру и в Рождество, и в Санта-Клауса. Однако ему придется эту веру найти заново, потому что его ждет множество чудес в канун Рождества.

Дело в том, что таких, как он, кто не верит в праздник, поезд увозит в мастерскую Санта-Клауса, чтобы они могли убедиться: он все же существует.

101 далматинец

Мультфильм в технике рисованной анимации, 1961 год / США, реж. Вольфганг Райтерман / 80 минут

Действие происходит в 50-х в Великобритании. Роджер Рэдклифф живет со своим далматинцем Понго в Лондоне. Пес хочет женить хозяина на девушке, у которой также есть собака. Наконец кандидатура найдена – это Анита с далматинкой Пэдди. Молодые люди женятся и живут со своими собаками вместе, а у песиков рождается 15 щенков.

Школьная подруга Аниты, Лютелла де Виль, любит мех и сперва хочет купить далматинцев, а когда получает отказ, заказывает двум бандитам похищение собак. Щенков забирают в поместье Лютеллы, но Понго и Пэдди отправляются через всю Англию, чтобы спасти детей. В особняке Понго и Пэдди находят не только своих детей, но и еще 84 щенков далматинцев, похищенных Лютеллой. Они убегают все вместе.

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Ледяное сердце

Анимационный мультфильм, 2013 год / США / 102 минуты

Основа мультфильма – сказка Ганса Андерсена "Снежная королева", правда, здесь от оригинала лишь лед как движущая сила сюжета. Вместо Кая и Герды – две сестры, запутавшиеся в отношениях друг с другом.

Главная героиня Эльза - юная принцесса Королевства Эрендел, которая умеет создавать лед и снег и управлять ими. У нее есть сестра Анна, которую случайно замораживает. Король и королева обращаются за помощью к троллям, и один из них исцеляет Анну. Правда, он же предупреждает Эльзу – если она не будет контролировать свои силы, это приведет к беде.

Двенадцать месяцев

Анимационная сказка, 1956 год / СССР / 56 минут

Ленивая и капризная королева обещает гору золота тому, кто принесет в ее дворец корзину подснежников в сильные зимние морозы. Захотев себе богатства, жадная крестьянка отправляет в лес за цветами свою добрую падчерицу.

Но девочка знакомится в лесу с двенадцатью волшебниками, которые оказываются Братьями‑Месяцами. Они помогают ей достать цветы, и та возвращается домой с полной корзиной подснежников. Но теперь королева, озадаченная исполнением своего желания, хочет узнать, где в лесу зимой растут такие цветы.

Падал прошлогодний снег

Абсурдистская анимационная комедия, 1983 год / СССР / 19 минут

Хитрый и очень ленивый мужчина, которого жена отправляет в лес за новогодней елкой, не может выполнить этого задания, зато влезает в череду неприятностей.

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Щелкунчик

Рисованный мультфильм, 2004 год / Россия / 82 минуты

В канун Рождества в Санкт-Петербург приезжает мастер Дроссельмейер со своей лавкой игрушек. Вместе с ним приходят Мышиный Король и мыши Толстый и Длинный. Мастер ищет девочку, которая сможет помочь Принцу, которого превратили в Щелкунчика.

В магазин заходят Маша и Коля. Девочка сразу замечает Щелкунчика и верит в историю с его перевоплощением. Мастер Дроссельмейер дарит Щелкунчика Маше и говорит, что его можно спасти, если съесть волшебный орешек Кракатук.

Снеговик-почтовик

Рисованный мультфильм, 1955 год / СССР / 19 минут

Это история о детях, которые слепили Снеговика и отправили его за новогодней елкой к Деду Морозу.

Перед Новым годом детишки пишут письмо Деду Морозу и просят прислать им елку на праздник. Отнести письмо в волшебный лес должен только что слепленный Снеговик. В полночь Снеговик оживает и отправляется в путешествие, которое становится опасным, как только он приближается к дому Деда Мороза…

Зима в Простоквашино

Анимационная комедия, 1984 год / СССР / 15 минут

Семья мальчика, которого все называют Дядя Федор, планирует встретить Новый год в селе Простоквашино, но без мамы, потому что она должна петь на "Голубом огоньке". А тем временем в селе пес Шарик и кот Матроскин поссорились и не разговаривают друг с другом…

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Балто

Полнометражный анимационный фильм, 1995 год / США / 78 минут

Этот мультик трудно назвать радостным и веселым. Однако он обнадеживающий, жизнеутверждающий и основан на реальных событиях: Балто - храбрый ездовой пес, который в 1925 году доставил сыворотку против дифтерии для детей города Нома на Аляске.

Бездомный Балто был полусобакой-полуволком, которого немного побаивались местные жители Нома. Он жил на заброшенном корабле в пригороде вместе с другом – гусем Борисом. Балто время от времени участвует в гонках на собачьих упряжках и вот однажды встречается с красивой хаски Дженной, в которую влюбляется. В то же время пес Стил, вожак собачьей упряжки, и еще трое псов настроены к Балто не слишком дружелюбно.

Гринч

Анимационная комедия, 2018 год / Франция / 85 минут

Зеленый монстр Гринч ненавидит Рождество, потому что люди в этот день радуются и веселятся – его это раздражает.

Чтобы отомстить им за праздник, Гринч решает устроить худшее в истории Рождество. Он планирует под видом Санта-Клауса украсть все подарки в городе.

Рождественская история

Анимационная сказка 3D, 2009 год / США, реж. Роберт Земекис / 95 минут

Этот мультфильм не похож на анимацию о животных-весельчаках, о динамичных приключениях и милых главных персонажах. Это – сказка-притча, сказка-поучение о справедливости, доброте и превращении зла в добро.

Скупой и бездушный Скрудж понемногу становится похож на нормального человека, потому что перед Рождеством что угодно может стать чудом и любой может превратиться в благодетеля.

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Стражи легенд

Анимация, 2012 год / США / 97 минут

Герои мультика – Джек Холод, Санта-Клаус, Зубная Фея, Пасхальный Кролик и Песочный человек. Они пытаются защитить детские мечты от злодея Бугимена, должны сделать так, чтобы дети во всем мире не переставали верить в чудеса и сказки. В свою очередь главный герой мультфильма умеет управлять зимней погодой и хочет, чтобы люди в него верили…

Рождественский Мадагаскар

Анимационная комедия, 2009 год / США / 28 минут

По вине "мадагаскарской четверки" Санта-Клаус теряет память. Поэтому главным героям нужно заняться доставкой подарков самостоятельно…

Элиот

Анимация, 2018 год / Канада / 89 минут

Перед Рождеством в упряжке Санта-Клауса освобождается место для нового оленя. Маленький конек Элиот отправляется на Северный полюс, чтобы участвовать в отборочном туре. Он приклеивает себе бутафорские рога и с надеждой участвует в конкурсе…

Секретная служба Санта-Клауса

Анимация, 2011 год / США, Великобритания / 97 минут

Под Новый год Санта-Клаус традиционно занят доставкой подарков вместе с помощниками-эльфами. Его старший сын Стив не любит Рождество и воспринимает его как обыденную вещь, но мечтает заменить отца.

Тогда как младший сын Артур работает на почте и никто его не воспринимает всерьез. Однажды он получает письмо от девочки Гвен, которая очень расстроилась, потому что не получила подарок из-за ошибки секретной службы. Артур отправляется в путешествие, чтобы все же отдать подарок.

Клаус

Анимационный фильм, 2019 год / Испания / 96 минут

Владелец почтовой империи хочет обучить своего сына Джеспера семейному делу, поэтому отправляет его на север в город Смиренсбург. Парень должен открыть там почтовое отделение и за год обработать 6000 писем. Но прибыв на место, парень оказывается среди двух огней – две семьи враждуют и устраивают друг другу пакости.