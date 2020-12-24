Топ-6 самых трагических событий в Украине на протяжении 2020 года: О чем не стоит забывать

В целом трагедии унесли жизни 222 человек

Крупный пожар в Луганской области Фото из открытых источников

Уходящий год был сложным, и не только из-за пандемии коронавируса. Были и другие инциденты, которые даже привели к жертвам. В 2020 году в Украине произошло несколько масштабных пожаров, авиакатастроф и наводнение.

Вспомним, какие катаклизмы случились в текущем году.

Авиакатастрофа "МАУ" в Иране

В начале 2020 года, 8 января, в Иране произошла авиакатастрофа. Разбился украинский самолет Боинг 737-800 рейса PS752 "Тегеран–Киев" со 167 пассажирами на борту. Все пассажиры и экипаж погибли. В СНБО рассказали, что на борту находились 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа – украинцы.

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Почти сразу после трагедии в Иране заявили, что причиной крушения самолета "МАУ" стал пожар в моторном отсеке. Однако эксперты из Украины и других стран заявили, что самолет сбили ракетой.

Переговоры по расследованию трагедии длились более полугода. Только в июле во Франции расшифровали черные ящики. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что данные из черных ящиков сбитого в Иране пассажирского авиасудна "МАУ" свидетельствуют о том, что произошло "незаконное повреждение самолета". Далее было несколько раундов переговоров по расследованию причин трагедии, установлению виновных лиц и выплате компенсаций.

В октябре Енин сообщил, что Иран взял на себя всю ответственность за катастрофу украинского самолета. Однако вопрос о компенсациях семьям погибших пока не решен - правительство Ирана отозвало предложение по закладке в бюджет на 2021 год 200 млн евро на выплаты.

Пожар в Чернобыльской зоне

В начале апреля в Чернобыльской зоне отчуждения возник пожар, охвативший 20 гектаров леса. Быстро потушить его не удалось. Огонь распространился на территорию более 100 гектаров, а уровень радиации в центре возгорания превысил норму: показатели прибора составили 2,3 при норме 0,14.

Сообщалось, что огонь подходил к Припяти и находился за два километра от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС. В МВД заверили, что пожар не достигнет хранилищ с отработанным ядерным топливом.

Виновником масштабного пожара оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек, ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего пламя ветром перекинуло дальше, и он уже не смог с ним справиться и потушить.

Подробнее о пожаре можно узнать здесь.

Взрыв в столичной многоэтажке

21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме, который вызвал частичное разрушение нескольких этажей – были повреждены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.

Фото с места взрыва ГСЧС

Взрыв в девятиэтажке прогремел в 10 утра воскресенья. В доме было разрушено пять этажей - четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Из здания спасатели эвакуировали 21 человека.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, что основной версией взрыва многоэтажки на столичных Позняках было несоблюдение технологий поверки счетчиков.

Жертвами трагедии стали 5 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поврежденный дом демонтируют.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках в конце июня, получили обещанные квартиры.

Подробнее о трагедии можно узнать здесь.

Наводнения на западе Украины

В конце июня Украину накрыли сильные ливни и наводнения, которые вызвали массовые подтопления жилых домов, сельскохозяйственных угодий, а также повредили дороги и объекты критической инфраструктуры.

Больше всего бед ненастья наделало на Прикарпатье. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ситуация в регионе критическая, а затопление превосходит масштаб 2008 года.

Последствия непогоды в Ивано-Франковске ГСНС

В результате наводнения был поврежден воздушный переход газопровода-отвода к газораспределительной станции "Брусника" через реку Черемош возле села Завалье (Ивано-Франковская область), что стало причиной прекращения газоснабжения 9 населенных пунктов в Черновицкой области.

В Ивано-Франковской области из-за сильных осадков разлился Днестр в районе села Петрилов Тлумацкого района, несколько домов были отрезаны от сообщения.

В целом было разрушено 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Было нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Причиной наводнений премьер-министр Украины Денис Шмыгаль усматривал сильные ливни, а не вырубку лесов.

Сообщалось, что в результате паводка погибло 4 человека.

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Пожары в Луганской области

В 2020 году на Луганщине случилось несколько пожаров. Один из них начался 6 июля - вспыхнул лес возле села Осколоновка и из-за погодных условий огонь быстро распространился.

Фото из открытых источников

7 июля стало известно, что в Смоляниново огонь уничтожил 30 жилых и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро" и повредил 36 домов.

Правоохранители рассматривали три версии возникновения пожаров в Луганской области, одна из которых - умышленный поджог.

Пожары в Луганской области ГСЧС в Луганской области

Подробнее о пожаре можно узнать здесь.

27 сентября в Луганской области вспыхнул пожар в лесном массиве, расположенном вблизи села Нижнетеплое Станично-Луганского района. Сразу рассказали, что возгорание удалось локализовать.

Позже сообщили, что 30 сентября в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, однако по состоянию на 1 октября площадь пожара увеличилась до 11 тыс. гектаров. В населенных пунктах огнем было повреждено более 250 зданий, а из зоны стихийного бедствия эвакуированы 120 человек.

В зону поражения попал 31 населенный пункт. Вследствие пожаров погибло 11 человек.

Основными версиями пожаров следствие считало: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Сообщалось об 11 жертвах пожаров.

Подробнее о пожарах в Луганской области можно узнать здесь.

Авиакатастрофа в Харьковской области



Еще одна авиакатастрофа случилась 25 сентября в городе Чугуев Харьковской области - упал военный самолет АН-26. На борту находились 27 человек, из них 25 погибли, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Впоследствии один пострадавший скончался. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что военный самолет Ан-14 выполнял учебно-тренировочный полет.

Сразу после трагедии министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, скорее всего, причиной падения военного самолета Ан-26 стало то, что он зацепился крылом за землю, и рассказал, что, по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть отказал не сам двигатель, а один из его датчиков.

Катастрофа Ан-26 под Харьковом Фото из открытых источников

Через месяц после трагедии правительственная комиссия, занимающаяся расследованием авиакатастрофы, установила пять причин крушения самолета.

В частности, причинами трагедии стали:

- взлеты конвейером (выполнялся шестой полет подряд);

- отказ системы управления двигателя;

- нарушение плановой таблицы полетов;

- системные нарушения правил выполнения полетов;

- недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧС.

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Таким был 2020 год, надеемся, что 2021-й принесет больше радостных событий.